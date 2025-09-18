Női kézi: a BL-riválisnál folytatja a Ferencváros korábbi klasszisa – hivatalos

Nagy meglepetést keltő átigazolást jelentettek be a kézilabdavilágban: az elmúlt évtized egyik legjobb védőjátékosa, a francia beálló, Béatrice Edwige Dániába igazol, hogy megerősítse a sérülésekkel sújtott Ikast keretét. A dán klub csütörtök kora délután honlapján hivatalosan közölte az olimpiai aranyérmes, világbajnok és Európa-bajnok kézilabdázó szerződtetését.

„Alig várom, hogy csatlakozzam a csapathoz és a klubhoz, s megtapasztaljam a fantasztikus hangulatot a hazai mérkőzéseinken. Ahogy eddig mindenhol, mindent bele fogok adni, hogy segíthessem a csapatot. Új kaland kezdődik egy új országban, nagy örömömre szolgál, hogy belevághatok. Viszlát hamarosan!” – idézi a klubportál a játékost.

Az Ikast csütörtök reggel közölte, hogy hosszabb időre elveszítette Karen Klokkert, valamint a norvég Ane Högsethet. Emellett már eddig is hiányzott a posztról Sarah Iversen, így a klub sürgősen lépett a pótlás érdekében.



A TV 2 Sport információi szerint Edwige az idény hátralévő részére szóló szerződést kötött az Ikasttal, és már a jövő hét elején megérkezik Dániába.

A 36 éves játékos lenyűgöző pályafutást tudhat maga mögött: az aranyérmek mellett szerepelt több élcsapatban is, köztük a francia Metz, a Győri Audi ETO, az orosz Rosztov-Don, valamint legutóbb a Ferencváros színeiben.

Az Ikast és az FTC a BL-ben azonos csoportban szerepel, először november 1-jén találkoznak egymással.