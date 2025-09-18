Nemzeti Sportrádió

Barcelonába igazol a Szeged izlandi irányítója – sajtóhír

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.09.18. 10:08
null
Janus Smárason jövő nyártól a Barcelona játékosa lehet (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Janus Smárason OTP Bank-Pick Szeged Domen Makuc Lazar Kukics Jim Gottfridsson Barcelona férfi kézilabda
Jövő nyáron gránátvörös-kékbe öltözik az OTP Bank-Pick Szeged játékmestere, Janus Smárason – állítja a Mundo Deportivo. A sportlap szerint az izlandi játékos képviselői és a Barcelona illetékesei már egymás tenyerébe csaptak, s mivel az idény végén lejár a szerződése, ingyen igazolhat a katalánokhoz.

Utolsó idényét játszhatja az OTP Bank-Pick Szeged színeiben a csapat izlandi irányítója, Janus Smárason, akit a Bajnokok Ligája legutóbbi kiírásban negyedik helyen végzett Barcelona nézett ki magának – írja a Mundo Deportivo.

A spanyol sportlap úgy tudja, a gránátvörös-kékek számára Smárason lenne az ideális megoldás a 2026-ban a német THW Kielhez távozó, szlovén Domen Makuc pótlására, s mivel az izlandi is szívesen menne Barcelonába, az üzlet gyakorlatilag már megköttetett.

A Mundo Deportivo kiemeli: Smárason még nem írt alá szerződést a katalánokkal, de az alapkérdésekben megegyeztek a felek, csak néhány apróbb részlet vár kidolgozásra. A játékmesternek jövő nyárig szól a szerződése Szegeden, így ingyen kerülhet a gránátvörös-kékekhez. Amennyiben a lap értesülései igaznak bizonyulnak, Smárason lesz a második izlandi játékos a Barca keretében a kapus Viktor Gísli Hallgrímsson után, aki idén tette át székhelyét Katalóniába.

Ha a Mundo Deportivo értesülése igaznak bizonyul, a Szegednek szüksége lehet egy Smárasonhoz hasonló minőséget képviselő irányítóra, de a magyar klub így sem marad játékmester nélkül, hiszen a nyáron érkezett 2022-es Európa-bajnok svéd Jim Gottfridssonnak 2028-ig, a szerb Lazar Kukicsnak 2027-ig szól a szerződése a dél-alföldieknél.

 

Janus Smárason OTP Bank-Pick Szeged Domen Makuc Lazar Kukics Jim Gottfridsson Barcelona férfi kézilabda
Legfrissebb hírek

Nem volt kérdés: magabiztosan nyert a Szeged Dániában a kézilabda BL-ben

Kézilabda
15 órája

Van min javítania a Szegednek, de megszerezhető a két BL-pont Dániában

Kézilabda
Tegnap, 10:35

A Veszprém 42 gólig jutott az FTC otthonában a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.09.13. 20:01

Fazekas Gergő szerint minden egyes labdának jelentősége volt a Szeged ellen

Kézilabda
2025.09.11. 22:46

Remek második félidővel nyert a Füchse Berlin a Nantes ellen a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2025.09.11. 22:34

Fájó hazai vereséggel kezdett a Szeged a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.09.11. 20:36

Férfi kézi BL: 11 szupercsapat csatázhat a négyes döntőbe jutásért

Kézilabda
2025.09.10. 07:44

Szoros meccset nyert meg az FTC Balatonfüreden a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.08.31. 16:47
Ezek is érdekelhetik