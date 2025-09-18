Barcelonába igazol a Szeged izlandi irányítója – sajtóhír

Utolsó idényét játszhatja az OTP Bank-Pick Szeged színeiben a csapat izlandi irányítója, Janus Smárason, akit a Bajnokok Ligája legutóbbi kiírásban negyedik helyen végzett Barcelona nézett ki magának – írja a Mundo Deportivo.

A spanyol sportlap úgy tudja, a gránátvörös-kékek számára Smárason lenne az ideális megoldás a 2026-ban a német THW Kielhez távozó, szlovén Domen Makuc pótlására, s mivel az izlandi is szívesen menne Barcelonába, az üzlet gyakorlatilag már megköttetett.

A Mundo Deportivo kiemeli: Smárason még nem írt alá szerződést a katalánokkal, de az alapkérdésekben megegyeztek a felek, csak néhány apróbb részlet vár kidolgozásra. A játékmesternek jövő nyárig szól a szerződése Szegeden, így ingyen kerülhet a gránátvörös-kékekhez. Amennyiben a lap értesülései igaznak bizonyulnak, Smárason lesz a második izlandi játékos a Barca keretében a kapus Viktor Gísli Hallgrímsson után, aki idén tette át székhelyét Katalóniába.

Ha a Mundo Deportivo értesülése igaznak bizonyul, a Szegednek szüksége lehet egy Smárasonhoz hasonló minőséget képviselő irányítóra, de a magyar klub így sem marad játékmester nélkül, hiszen a nyáron érkezett 2022-es Európa-bajnok svéd Jim Gottfridssonnak 2028-ig, a szerb Lazar Kukicsnak 2027-ig szól a szerződése a dél-alföldieknél.