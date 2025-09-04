Férfi kézilabda NB I: háromgólos komlói siker a NEKA ellen

Három góllal, 26–23-ra győzte le a NEKA csapatát a Carbonex-Komló a férfi kézilabda NB I-ben. Az izgalmasan alakuló találkozón vendégek öt perccel a vége előtt még egy találattal vezettek, de a baranyaiak egy 4–0-s sorozattal zárták a találkozót.

Menyhárt Máté kilenc góllal, Makszim Vjunyik 14 védéssel járult hozzá a hazai sikerhez. A Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatában az előző idény gólkirálya, Kovács Tamás hétszer volt eredményes.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

1. FORDULÓ

Carbonex-Komló–NEKA 26–23 (13–11)

Komló, 900 néző. V: Altmár, Horváth M.

KOMLÓ: VJUNYIK – Urbán 2, Doncov 1, Melnyicsuk 2 (1), JERKOVIC 3, ZENNADI 3, MENYHÁRT 9 (5). Csere: Ágoston Á. (kapus), Borsos, Váczi M. 2, Szöllősi O., ÁCS 2, VARGA SZ. 2. Edző: György László

BALATONBOGLÁR: PODOBA – SZÜCS B. 4, Kathi 2, Bugyáki 1, Szepesi 1, Grünfelder, TÓTH L. 2. Csere: Mikler K. (kapus), KOVÁCS T. 7 (3), Török Á. 1, Mészáros M. 1, KOVÁCS D. 4 (2). Edző: Sótonyi László

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–2. 12. p.: 4–5. 21. p.: 8–9. 27. p.: 11–10. 34. p.: 14–14. 43. p.: 17–19. 52. p.: 21–21. 58. p.: 24–23. Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

György László: – Talán a végjátékban higgadtabbak maradtunk, ez eredményezhette a sikerünket. A meccsen belül nagyon hullámzott a teljesítményünk.

Sótonyi László: – Az erőnléti, illetve rutinbeli fölényt mentálisan sokáig tudtuk ellensúlyozni, de a hajrára ez a fajta előnyünk teljesen elfogyott.