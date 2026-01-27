Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: északmacedón átlövőt igazolt a Tatabánya

2026.01.27. 09:52
Filip Taleszki (Fotó: Facebook/Tatabánya Kézilabda Club)
férfi kézilabda NB I Tatabánya férfi kézilabda Filip Taleszki
Filip Taleszki személyében tapasztalt balátlövőt igazolt a Tatabánya férfi kézilabdacsapata, a 29 éves északmacedón játékos előző klubja a Vardar Szkopje volt, de karrierje során játszott a Rhein-Neckar Löwenben és a Benficában is.

Komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező balátlövőt szerződtetett a Tatabánya férfi kézilabdacsapata. A magyar első osztályú bajnokság harmadik helyén álló „kék tigrisek” megegyezésre jutottak a legutóbb a Vardar Szkopjéban játszó Filip Taleszkivel, aki pályafutás során játszott az északmacedón Metalurgban, a német Rhein-Neckar Löwenben és a portugál Benficában is, előbbi kettővel a Bajnokok Ligájában, utóbbival az Európa-ligában is szerepelt.

A 2 méter magas, 29 éves északmacedón sportoló szerződtetését közösségimédia-bejegyzésében a klub azzal indokolta, hogy a közelmúltban a csapat több meghatározó játékosa is kidőlt sérülés miatt, így gyorsan léptek és megszerezték a védekezésben és támadásban egyaránt járatos jobbkezes átlövőt.

AZ FÉRFI KÉZILABDA NB I ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

 
  1. Veszprém

13

13

529–370

+159 

26 

 
  2. Szeged

15

12

1

2

529–416

+113 

25 

 
  3. Tatabánya

13

11

2

410–370

+40 

22 

 
  4. FTC

13

7

1

5

432–410

+22 

15 

 
  5. Győr

13

7

6

401–398

+3 

14 

 
  6. Gyöngyös

13

6

7

353–375

–22 

12 

 
  7. PLER

13

5

2

6

346–381

–35 

12 

 
  8. Csurgó

14

4

3

7

390–399

–9 

11 

 
  9. Balatonfüred

13

5

1

7

347–386

–39 

11 

 
10. Budai Farkasok-Rév

13

3

4

6

356–389

–33 

10 

 
11. Szigetszentmiklós

14

4

1

9

368–417

–49 

 
12. NEKA

13

3

2

8

352–389

–37 

 
13. Komló

13

2

2

9

348–394

–46 

 
14. Budakalász

13

2

1

10

363–430

–67 

 

 

 

