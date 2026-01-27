Férfi kézi: északmacedón átlövőt igazolt a Tatabánya

Komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező balátlövőt szerződtetett a Tatabánya férfi kézilabdacsapata. A magyar első osztályú bajnokság harmadik helyén álló „kék tigrisek” megegyezésre jutottak a legutóbb a Vardar Szkopjéban játszó Filip Taleszkivel, aki pályafutás során játszott az északmacedón Metalurgban, a német Rhein-Neckar Löwenben és a portugál Benficában is, előbbi kettővel a Bajnokok Ligájában, utóbbival az Európa-ligában is szerepelt.

A 2 méter magas, 29 éves északmacedón sportoló szerződtetését közösségimédia-bejegyzésében a klub azzal indokolta, hogy a közelmúltban a csapat több meghatározó játékosa is kidőlt sérülés miatt, így gyorsan léptek és megszerezték a védekezésben és támadásban egyaránt járatos jobbkezes átlövőt.