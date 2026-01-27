Férfi kézi: északmacedón átlövőt igazolt a Tatabánya
Komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező balátlövőt szerződtetett a Tatabánya férfi kézilabdacsapata. A magyar első osztályú bajnokság harmadik helyén álló „kék tigrisek” megegyezésre jutottak a legutóbb a Vardar Szkopjéban játszó Filip Taleszkivel, aki pályafutás során játszott az északmacedón Metalurgban, a német Rhein-Neckar Löwenben és a portugál Benficában is, előbbi kettővel a Bajnokok Ligájában, utóbbival az Európa-ligában is szerepelt.
A 2 méter magas, 29 éves északmacedón sportoló szerződtetését közösségimédia-bejegyzésében a klub azzal indokolta, hogy a közelmúltban a csapat több meghatározó játékosa is kidőlt sérülés miatt, így gyorsan léptek és megszerezték a védekezésben és támadásban egyaránt járatos jobbkezes átlövőt.
|AZ FÉRFI KÉZILABDA NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Veszprém
13
13
–
–
529–370
+159
26
|2. Szeged
15
12
1
2
529–416
+113
25
|3. Tatabánya
13
11
–
2
410–370
+40
22
|4. FTC
13
7
1
5
432–410
+22
15
|5. Győr
13
7
–
6
401–398
+3
14
|6. Gyöngyös
13
6
–
7
353–375
–22
12
|7. PLER
13
5
2
6
346–381
–35
12
|8. Csurgó
14
4
3
7
390–399
–9
11
|9. Balatonfüred
13
5
1
7
347–386
–39
11
|10. Budai Farkasok-Rév
13
3
4
6
356–389
–33
10
|11. Szigetszentmiklós
14
4
1
9
368–417
–49
9
|12. NEKA
13
3
2
8
352–389
–37
8
|13. Komló
13
2
2
9
348–394
–46
6
|14. Budakalász
13
2
1
10
363–430
–67
5