Női kézilabda NB I: tartalékosan nyert az FTC, ismét ikszelt Fehérváron az Esztergom

2026.01.21. 20:19
Simon Petra akcióban a NEKA ellen (Fotó: fradi.hu)
A női kézilabda NB I 12. fordulójában tartalékosan győzött a Ferencváros a NEKA ellen, az Esztergom a kupa után a bajnokságban is ikszelt Fehérváron, míg a Mosonmagyaróvár vesztesen távozhat Kisvárdáról.

 

NŐI KÉZILABDA NB I
12. FORDULÓ
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–NEKA 34–26 (20–15)
Elek Gyula Aréna, 600 néző. V: Garai Balázs, Varasdi Zoltán
FTC: BÖDE-BÍRÓ – BALÁZS B. 6, Ingstad 4, Tranborg 3, Bordás R. 1, SIMON PETRA 6 (1), Hársfalvi 3. Csere: Janurik (kapus), Dmitrieva 5, Vogel 3, Szeibert 1, Márton Gréta 2. Edző: Jesper Jensen
NEKA: NÉMETH ZSUZSA – Szőke 2, Török Fanni 2, Alaxai 2, SZABÓ AJDA 9 (3), Koronczai 1, Mihály 3. Csere: Csapó Kincső, Hornyák Anna (kapusok), Kiss Csenge, Utasi 3, Jelena, Seres 2, Panyi 1, Bozsodi 1 (1). Edző: Bakó Botond
 Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–3. 13. p.: 9–7. 19. p.: 13–9. 36. p.: 23–18. 47. p.: 29–21. 54. p.: 31–25
Kiállítósok: 4, ill. 4 perc
Hétméteresek: 4/1, ill. 6/4
MESTERMÉRLEG
Jesper Jensen: – Több játékosomat is pihentetnem kellett betegség vagy sérülés miatt, így olyan játékosok is több lehetőséget kaptak, akiknek eddig nem jutott. Mindezektől függetlenül jó iramban kézilabdáztunk, jól védekeztünk, és jó mérkőzést tudtunk játszani egy olyan NEKA-val, ahol tehetséges és ügyes fiatalok játszanak. Pozitív volt ez a mérkőzés.
Bakó Botond: – Azért jöttünk, hogy felszabadultan és gátlások nélkül játsszunk. Ez megvalósult: jó iramban játszottunk, jó volt a védekezés, felvállaltuk az ütközéseket, és nem voltunk megilletődve. A nyolc gólos vereség ellenére is azt gondolom, hogy pozitív volt számunkra ez a találkozó.

ALBA FEHÉRVÁR KC–MOL ESZTERGOM 25–25 (13–13)
Székesfehérvár, 600 néző. V: Bócz, Wiedemann
SZÉKESFEHÉRVÁR: HADFI – SZABÓ-MÁJER 4, HAJDÚ 2, Pavlovic 3, Lazic 3, Szabó K. 2 (1), Takó 2. Csere: Aalla (kapus), SZMBATIAN 6, Moreno, Zentai 1, Kocsis B., Bojtos 2. Edző: Szuzana Lazovics
ESZTERGOM: BUKOVSZKY – KOVÁCS ANETT 4, Ballai B. 2, HORVÁTH F. 6, Kisfaludy, Faragó Lea 1, Schatzl Natalie 1. Csere: Herczeg L. (kapus), VARGA EMÍLIA 5 (3), Szucsánszki 1, Szmolek 1, Teplán 1, Hajtai 2, Majoros, Jacques 1. Edző: Elek Gábor
Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–4. 12. p.: 4–5. 18. p.: 7–8. 24. p.: 10–10. 28. p.: 13–11. 34. p.: 16–14. 40. p.: 19–17. 46. p.: 22–20. 52. p.: 23–22., 58. p.: 24–24
Kiállítások: 6 ill. 6 perc
Hétméteresek: 3/1, ill. 3/3
MESTERMÉREG
Szuzana Lazovics: – Nehéz mérkőzés a számítottam, tisztában voltam azzal, hogy tavaly hol végzett velünk, illetve az Európa-ligában szerepel. Szomorú vagyok az elveszett pont miatt, de ugyanakkor nagyon büszke vagyok a csapatra, mert mindent megtettek a győzelemért. A mérkőzés nagy részében vezettünk, viszont a végén kijött az Esztergom játékosainak rutinja.
Elek Gábor: – Óriási szerencsénk volt ezen a mai mérkőzésen, de nyilván egy sorozatban vagyunk, amihez nem vagyunk hozzászokva, és ez nagyon érződik a csapaton. Ám az egyáltalán nem von le semmit a Fehérvár érdemeiből, az Alba győzelmet érdemelt volna.

KISVÁRDA MASTER GOOD SE–MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC 30–24 (13–15)
Kisvárda, Multifunkcionális Csarnok, 850 néző. V: Kiu G., Kiu T.
KISVÁRDA: Pásztor B. – Gém, Kovalcsik B., MARKOVIC 13 (5), Szabó Lili, POCZETNYIK L. 5, Mérai. Csere: CHRISTE (kapus), Gyimesi K., E. Novak 2, Karnik Sz. 1, Győri V. 2, Roszoha 1, KARÉ 3, AGÓCS 3. Edző: Józsa Krisztián
MOSONMAGYARÓVÁR: Csatlós – FALUSI-UDVARDI 4, Tóth G. 4 (1), QUIST 3, Wolfs 1, Tomova 1, STRANIGG ZS. 5 (2). Csere: Arenhart (kapus), Tatar, Kukely A. 3, Tóth Eszter 3, Kazai. Edző: Dragan Adzsics
Az eredmény alakulása. 9. perc: 3–4. 12. p.: 5–4. 15. p.: 5–7. 19. p.: 7–10. 25. p.: 8–13. 29. p.: 12–14. 31. p.: 13–16. 35. p.: 16–16. 38. p.: 18–17. 43. p.: 21–18. 44. p.: 21–20. 47. p.: 24–20. 53. p.: 26–23. 59. p.: 29–23. 
Kiállítások: 6, ill. 8 perc
Hétméteresek: 6/5, ill. 4/3
MESTERMÉRLEG
Józsa Krisztián: – A legnagyobb ellenfele a csapatunknak saját maga, és az, hogy miként lépünk túl az elmúlt három meccsen. Sajnálom, hogy a szombathelyi vereség kellett ahhoz, hogy kizökkenjünk abból az állapotunkból, de bebizonyítottuk, hogy igazi csapatként tudunk játszani. A második félidőben kiválóan támadtunk, amihez remek kapusteljesítmény is párosult.
Dragan Adzsics: – Ez volt a legrosszabb második félidőnk ebben a szezonban. Az első számú indoknak azt tekintjük, hogy nagyon sok utazás és több kemény mérkőzés van mögöttünk a hazai és a nemzetközi porondon egyaránt. Nincs sok időnk a sebeket nyaldosni, gyorsan ki kell javítanunk a hibákat!
 

    
AZ ÁLLÁS       
1. Győr

12

12439–268+17124
2. FTC

12

111407–286+12122
3. Debrecen

12

102385–298+8720
4. Székesfehérvár

12

813317–295+2217
5. Esztergom

12

723381–324+5716
6. Vác

11

614325–298+2713
7. Mosonmagyaróvár

12

516320–310+1011
8. Kisvárda

12

57315–350–3510
9. Szombathely

11

425314–351–3710
10. Vasas

11

317292–328–367
11. Budaörs

11

227274–329–556
12. NEKA

12

210293–372–794
13. Dunaújváros

11

29263–368–1052
14. Kozármisleny

11

11239–387–1480

 

 

