Női kézilabda NB I: tartalékosan nyert az FTC, ismét ikszelt Fehérváron az Esztergom

NŐI KÉZILABDA NB I

12. FORDULÓ

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–NEKA 34–26 (20–15)

Elek Gyula Aréna, 600 néző. V: Garai Balázs, Varasdi Zoltán

FTC: BÖDE-BÍRÓ – BALÁZS B. 6, Ingstad 4, Tranborg 3, Bordás R. 1, SIMON PETRA 6 (1), Hársfalvi 3. Csere: Janurik (kapus), Dmitrieva 5, Vogel 3, Szeibert 1, Márton Gréta 2. Edző: Jesper Jensen

NEKA: NÉMETH ZSUZSA – Szőke 2, Török Fanni 2, Alaxai 2, SZABÓ AJDA 9 (3), Koronczai 1, Mihály 3. Csere: Csapó Kincső, Hornyák Anna (kapusok), Kiss Csenge, Utasi 3, Jelena, Seres 2, Panyi 1, Bozsodi 1 (1). Edző: Bakó Botond

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–3. 13. p.: 9–7. 19. p.: 13–9. 36. p.: 23–18. 47. p.: 29–21. 54. p.: 31–25

Kiállítósok: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/1, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – Több játékosomat is pihentetnem kellett betegség vagy sérülés miatt, így olyan játékosok is több lehetőséget kaptak, akiknek eddig nem jutott. Mindezektől függetlenül jó iramban kézilabdáztunk, jól védekeztünk, és jó mérkőzést tudtunk játszani egy olyan NEKA-val, ahol tehetséges és ügyes fiatalok játszanak. Pozitív volt ez a mérkőzés.

Bakó Botond: – Azért jöttünk, hogy felszabadultan és gátlások nélkül játsszunk. Ez megvalósult: jó iramban játszottunk, jó volt a védekezés, felvállaltuk az ütközéseket, és nem voltunk megilletődve. A nyolc gólos vereség ellenére is azt gondolom, hogy pozitív volt számunkra ez a találkozó.

ALBA FEHÉRVÁR KC–MOL ESZTERGOM 25–25 (13–13)

Székesfehérvár, 600 néző. V: Bócz, Wiedemann

SZÉKESFEHÉRVÁR: HADFI – SZABÓ-MÁJER 4, HAJDÚ 2, Pavlovic 3, Lazic 3, Szabó K. 2 (1), Takó 2. Csere: Aalla (kapus), SZMBATIAN 6, Moreno, Zentai 1, Kocsis B., Bojtos 2. Edző: Szuzana Lazovics

ESZTERGOM: BUKOVSZKY – KOVÁCS ANETT 4, Ballai B. 2, HORVÁTH F. 6, Kisfaludy, Faragó Lea 1, Schatzl Natalie 1. Csere: Herczeg L. (kapus), VARGA EMÍLIA 5 (3), Szucsánszki 1, Szmolek 1, Teplán 1, Hajtai 2, Majoros, Jacques 1. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–4. 12. p.: 4–5. 18. p.: 7–8. 24. p.: 10–10. 28. p.: 13–11. 34. p.: 16–14. 40. p.: 19–17. 46. p.: 22–20. 52. p.: 23–22., 58. p.: 24–24

Kiállítások: 6 ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/1, ill. 3/3

MESTERMÉREG

Szuzana Lazovics: – Nehéz mérkőzés a számítottam, tisztában voltam azzal, hogy tavaly hol végzett velünk, illetve az Európa-ligában szerepel. Szomorú vagyok az elveszett pont miatt, de ugyanakkor nagyon büszke vagyok a csapatra, mert mindent megtettek a győzelemért. A mérkőzés nagy részében vezettünk, viszont a végén kijött az Esztergom játékosainak rutinja.

Elek Gábor: – Óriási szerencsénk volt ezen a mai mérkőzésen, de nyilván egy sorozatban vagyunk, amihez nem vagyunk hozzászokva, és ez nagyon érződik a csapaton. Ám az egyáltalán nem von le semmit a Fehérvár érdemeiből, az Alba győzelmet érdemelt volna.

KISVÁRDA MASTER GOOD SE–MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC 30–24 (13–15)

Kisvárda, Multifunkcionális Csarnok, 850 néző. V: Kiu G., Kiu T.

KISVÁRDA: Pásztor B. – Gém, Kovalcsik B., MARKOVIC 13 (5), Szabó Lili, POCZETNYIK L. 5, Mérai. Csere: CHRISTE (kapus), Gyimesi K., E. Novak 2, Karnik Sz. 1, Győri V. 2, Roszoha 1, KARÉ 3, AGÓCS 3. Edző: Józsa Krisztián

MOSONMAGYARÓVÁR: Csatlós – FALUSI-UDVARDI 4, Tóth G. 4 (1), QUIST 3, Wolfs 1, Tomova 1, STRANIGG ZS. 5 (2). Csere: Arenhart (kapus), Tatar, Kukely A. 3, Tóth Eszter 3, Kazai. Edző: Dragan Adzsics

Az eredmény alakulása. 9. perc: 3–4. 12. p.: 5–4. 15. p.: 5–7. 19. p.: 7–10. 25. p.: 8–13. 29. p.: 12–14. 31. p.: 13–16. 35. p.: 16–16. 38. p.: 18–17. 43. p.: 21–18. 44. p.: 21–20. 47. p.: 24–20. 53. p.: 26–23. 59. p.: 29–23.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Józsa Krisztián: – A legnagyobb ellenfele a csapatunknak saját maga, és az, hogy miként lépünk túl az elmúlt három meccsen. Sajnálom, hogy a szombathelyi vereség kellett ahhoz, hogy kizökkenjünk abból az állapotunkból, de bebizonyítottuk, hogy igazi csapatként tudunk játszani. A második félidőben kiválóan támadtunk, amihez remek kapusteljesítmény is párosult.

Dragan Adzsics: – Ez volt a legrosszabb második félidőnk ebben a szezonban. Az első számú indoknak azt tekintjük, hogy nagyon sok utazás és több kemény mérkőzés van mögöttünk a hazai és a nemzetközi porondon egyaránt. Nincs sok időnk a sebeket nyaldosni, gyorsan ki kell javítanunk a hibákat!

