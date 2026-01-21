Női kézilabda NB I: tartalékosan nyert az FTC, ismét ikszelt Fehérváron az Esztergom

NŐI KÉZILABDA NB I
12. FORDULÓ
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–NEKA 34–26 (20–15)
Elek Gyula Aréna, 600 néző. V: Garai Balázs, Varasdi Zoltán
FTC: BÖDE-BÍRÓ – BALÁZS B. 6, Ingstad 4, Tranborg 3, Bordás R. 1, SIMON PETRA 6 (1), Hársfalvi 3. Csere: Janurik (kapus), Dmitrieva 5, Vogel 3, Szeibert 1, Márton Gréta 2. Edző: Jesper Jensen
NEKA: NÉMETH ZSUZSA – Szőke 2, Török Fanni 2, Alaxai 2, SZABÓ AJDA 9 (3), Koronczai 1, Mihály 3. Csere: Csapó Kincső, Hornyák Anna (kapusok), Kiss Csenge, Utasi 3, Jelena, Seres 2, Panyi 1, Bozsodi 1 (1). Edző: Bakó Botond
Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–3. 13. p.: 9–7. 19. p.: 13–9. 36. p.: 23–18. 47. p.: 29–21. 54. p.: 31–25
Kiállítósok: 4, ill. 4 perc
Hétméteresek: 4/1, ill. 6/4
MESTERMÉRLEG
Jesper Jensen: – Több játékosomat is pihentetnem kellett betegség vagy sérülés miatt, így olyan játékosok is több lehetőséget kaptak, akiknek eddig nem jutott. Mindezektől függetlenül jó iramban kézilabdáztunk, jól védekeztünk, és jó mérkőzést tudtunk játszani egy olyan NEKA-val, ahol tehetséges és ügyes fiatalok játszanak. Pozitív volt ez a mérkőzés.
Bakó Botond: – Azért jöttünk, hogy felszabadultan és gátlások nélkül játsszunk. Ez megvalósult: jó iramban játszottunk, jó volt a védekezés, felvállaltuk az ütközéseket, és nem voltunk megilletődve. A nyolc gólos vereség ellenére is azt gondolom, hogy pozitív volt számunkra ez a találkozó.
ALBA FEHÉRVÁR KC–MOL ESZTERGOM 25–25 (13–13)
Székesfehérvár, 600 néző. V: Bócz, Wiedemann
SZÉKESFEHÉRVÁR: HADFI – SZABÓ-MÁJER 4, HAJDÚ 2, Pavlovic 3, Lazic 3, Szabó K. 2 (1), Takó 2. Csere: Aalla (kapus), SZMBATIAN 6, Moreno, Zentai 1, Kocsis B., Bojtos 2. Edző: Szuzana Lazovics
ESZTERGOM: BUKOVSZKY – KOVÁCS ANETT 4, Ballai B. 2, HORVÁTH F. 6, Kisfaludy, Faragó Lea 1, Schatzl Natalie 1. Csere: Herczeg L. (kapus), VARGA EMÍLIA 5 (3), Szucsánszki 1, Szmolek 1, Teplán 1, Hajtai 2, Majoros, Jacques 1. Edző: Elek Gábor
Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–4. 12. p.: 4–5. 18. p.: 7–8. 24. p.: 10–10. 28. p.: 13–11. 34. p.: 16–14. 40. p.: 19–17. 46. p.: 22–20. 52. p.: 23–22., 58. p.: 24–24
Kiállítások: 6 ill. 6 perc
Hétméteresek: 3/1, ill. 3/3
MESTERMÉREG
Szuzana Lazovics: – Nehéz mérkőzés a számítottam, tisztában voltam azzal, hogy tavaly hol végzett velünk, illetve az Európa-ligában szerepel. Szomorú vagyok az elveszett pont miatt, de ugyanakkor nagyon büszke vagyok a csapatra, mert mindent megtettek a győzelemért. A mérkőzés nagy részében vezettünk, viszont a végén kijött az Esztergom játékosainak rutinja.
Elek Gábor: – Óriási szerencsénk volt ezen a mai mérkőzésen, de nyilván egy sorozatban vagyunk, amihez nem vagyunk hozzászokva, és ez nagyon érződik a csapaton. Ám az egyáltalán nem von le semmit a Fehérvár érdemeiből, az Alba győzelmet érdemelt volna.
KISVÁRDA MASTER GOOD SE–MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC 30–24 (13–15)
Kisvárda, Multifunkcionális Csarnok, 850 néző. V: Kiu G., Kiu T.
KISVÁRDA: Pásztor B. – Gém, Kovalcsik B., MARKOVIC 13 (5), Szabó Lili, POCZETNYIK L. 5, Mérai. Csere: CHRISTE (kapus), Gyimesi K., E. Novak 2, Karnik Sz. 1, Győri V. 2, Roszoha 1, KARÉ 3, AGÓCS 3. Edző: Józsa Krisztián
MOSONMAGYARÓVÁR: Csatlós – FALUSI-UDVARDI 4, Tóth G. 4 (1), QUIST 3, Wolfs 1, Tomova 1, STRANIGG ZS. 5 (2). Csere: Arenhart (kapus), Tatar, Kukely A. 3, Tóth Eszter 3, Kazai. Edző: Dragan Adzsics
Az eredmény alakulása. 9. perc: 3–4. 12. p.: 5–4. 15. p.: 5–7. 19. p.: 7–10. 25. p.: 8–13. 29. p.: 12–14. 31. p.: 13–16. 35. p.: 16–16. 38. p.: 18–17. 43. p.: 21–18. 44. p.: 21–20. 47. p.: 24–20. 53. p.: 26–23. 59. p.: 29–23.
Kiállítások: 6, ill. 8 perc
Hétméteresek: 6/5, ill. 4/3
MESTERMÉRLEG
Józsa Krisztián: – A legnagyobb ellenfele a csapatunknak saját maga, és az, hogy miként lépünk túl az elmúlt három meccsen. Sajnálom, hogy a szombathelyi vereség kellett ahhoz, hogy kizökkenjünk abból az állapotunkból, de bebizonyítottuk, hogy igazi csapatként tudunk játszani. A második félidőben kiválóan támadtunk, amihez remek kapusteljesítmény is párosult.
Dragan Adzsics: – Ez volt a legrosszabb második félidőnk ebben a szezonban. Az első számú indoknak azt tekintjük, hogy nagyon sok utazás és több kemény mérkőzés van mögöttünk a hazai és a nemzetközi porondon egyaránt. Nincs sok időnk a sebeket nyaldosni, gyorsan ki kell javítanunk a hibákat!
|AZ ÁLLÁS
|1. Győr
12
|12
|–
|–
|439–268
|+171
|24
|2. FTC
12
|11
|–
|1
|407–286
|+121
|22
|3. Debrecen
12
|10
|–
|2
|385–298
|+87
|20
|4. Székesfehérvár
12
|8
|1
|3
|317–295
|+22
|17
|5. Esztergom
12
|7
|2
|3
|381–324
|+57
|16
|6. Vác
11
|6
|1
|4
|325–298
|+27
|13
|7. Mosonmagyaróvár
12
|5
|1
|6
|320–310
|+10
|11
|8. Kisvárda
12
|5
|–
|7
|315–350
|–35
|10
|9. Szombathely
11
|4
|2
|5
|314–351
|–37
|10
|10. Vasas
11
|3
|1
|7
|292–328
|–36
|7
|11. Budaörs
11
|2
|2
|7
|274–329
|–55
|6
|12. NEKA
12
|2
|–
|10
|293–372
|–79
|4
|13. Dunaújváros
11
|–
|2
|9
|263–368
|–105
|2
|14. Kozármisleny
11
|–
|–
|11
|239–387
|–148
|0