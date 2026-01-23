Fiatal szerb irányítót igazolhat a One Veszprém – sajtóhír

A portál emlékeztetett, hogy a most 22 éves Dodics már 15 évesen bemutatkozott az északmacedón Metalurgban, majd a GRK Ohrid és a Vardar játékosa lett, miközben 16 évesen debütált a Bajnokok Ligájában is. Dodics 2021-ben aztán Lengyelországba igazolt, 2026-ig szóló szerződést írt alá a Kielcével, amely azonban kölcsönadta, így lett előbb a horvát Zagreb, majd a szlovén Celje játékosa, végül pedig 2023-ban a szerb Vojvodináház került, ahol jelenleg is szerepel.

Dodics bekerült a 2026-os szerb Európa-bajnoki keretbe is, ráadásul mindhárom csoportmeccsen pályára lépett, melyeken összesen kilenc gólt szerzett, a Németország elleni mérkőzésen pedig a mezőny legjobbjának is megválasztották.

Az északmacedón Sport1 felhívta a figyelmet arra, hogy ez az összecsapás meghatározó volt a veszprémi vezetők számára, akik már intenzívebb tárgyalásokat folytattak a Vojvodinával annak érdekében, hogy még a téli átigazolási időszakban megvalósuljon a klubváltás. A Veszprém vezetőedzője, Xavi Pascual ugyancsak nagyon szeretné Dodicsot a csapatában tudni, mert nemcsak rövid, hanem hosszú távú megoldást is lát benne.

Sajtóhírek szerint a bakonyiak nagyjából 150 ezer eurót készek fizetni a fiatal játékosért, és minden jel arra utal, hogy a Vojvodinának esze ágában sincs megakadályozni az átigazolást.