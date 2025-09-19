Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi NB I: a Győr otthon, a Tatabánya idegenben nyert

2025.09.19. 20:17
Fotó: Árvai Károly, archív
A Győr hazai pályán, a Tatabánya pedig idegenben nyert a férfi kézilabda NB I pénteki játéknapján.

A győriek közül Krakovszki Zsolt, Szőllősi Balázs és Hári Levente öt-öt gólt szerzett a Budakalász ellen 34–26-ra megnyert találkozón. A tatabányai Demis Grigoras hat góllal, Székely Márton 18 védéssel járult hozzá a Szigetszentmiklós elleni, ugyanilyen eredménnyel elért sikerhez.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
ETO University HT–CYEB-Budakalász 34–26 (20–12)
Győr, 650 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.
ETO: Brasen – KRAKOVSZKY Zs. 5 (1), Stepancic 4, VILOVSKI 1, Kusan 1, Tárnoki, Bombac 3. Csere: Pásztor I. (kapus), Szöllősi B. 5 (2), HÁRI 5 (1), Bozsovics 4, DELY 4, Szrnka, Pieczonka 1, Fazekas M. 1, Nagy M. Edző: Kilvinger Bálint
BUDAKALÁSZ: Nagy T. – Szakács 3 (1), SINKOVITS 5, Varga M. 1, Tyiskov 1, POLCAR 5, Száva 3. Csere: Takács Á., Benzsay (kapusok), Dávid, Mátés 1, Fekete G. 1, Tájok, Fórizs 4, Forgács 2. Edző: Csoknyai István
Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–1. 12. p.: 4–4. 18. p.: 9–5. 27. p.: 16–11. 37. p.: 24–15. 39. p.: 24–18. 45. p.: 30–20. 55. p.: 32–24. Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 3/1
MESTERMÉRLEG
Kilvinger Bálint: – Jól kezdtünk, de azután hullámzóvá vált a játékunk. Stabil védekezéssel sikerült nagyobb előnyt kialakítani, viszont a második félidővel nem vagyok elégedett. Örömteli, hogy három hazai mérkőzésünket megnyertük, most fel kell készülni az idegenbeliekre is.
Csoknyai István: – Az ETO-val az első félidőben nem voltunk egy súlycsoportban, így a szünet utánra eldőltek a lényeges kérdések. Sajnos elveszítettük két irányítónkat is, ennek ellenére tisztességgel helytálltunk.

SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK–MOL TATABÁNYA KC 26–34 (14–20)
Szigetszentmiklós, 700 néző. V: Kiu G., Kiu T.
 SZIGETSZENTMIKLÓS: Holló – Brandt 1, BUTORAC 5 (1), Mazák, Kovács M. 3, TÓVIZI 3, Hoffmann 3.  Csere: Mojsilov, Perényi (kapusok), Pulay 1, Turák 1, Schmid 4 (2), Lakosy 1, DAVIDOVICS 4, Van Dijk, Márton B. Edző: Imre Vilmos
TATABÁNYA: Andó – Rodríguez, GRIGORAS 6, VAJDA 4, Zsitnyikov 1, Sarac 2, Krakovszki B. 3. Csere: SZÉKELY (kapus), TERJÉK 4 (1), Mosindi 3, Eklemovic 2, Éles B. 5 (3), Papp T. 2, Sztraka, Havran 1, Toniazzo 1. Edző: Tóth Edmond
Az eredmény alakulása.  6. perc: 4–3. 17. p.: 10–11. 25. p.: 12–16. 37. p.: 18–24. 47. p.: 20–29. 55. p.: 23–33
Kiállítások: 4, ill. 12 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
Imre Vilmos: – Megérdemelten nyert a Tatabánya, más a két csapat célja. Bosszantó, hogy sok helyzetet hagytunk ki, de ez egyben dicséri az ellenfél kapusteljesítményét. Próbálunk a pozitívumokból tovább építkezni.
Tóth Edmond: – Az volt a legfontosabb, hogy önmagunkat tudjuk fejleszteni. Jól állt hozzá a csapat, és a kemény védekezésből sok gyors gólt lőttünk. Hatvan percen keresztül tudtunk frissebbek lenni, és fiataljaink is remekül szálltak be a meccsbe!

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Szeged44156–114+428
2. Győr3399–76+236
3. Tatabánya33100–82+186
4. Veszprém2287–62+254
5. Balatonfüred21165–62+32
6. Komló21153–52+12
7. Budai Farkasok-Rév21155–59–42
8. FTC21166–77–112
9. Budakalász31287–106–192
10. Gyöngyös31281–100–192
11. Csurgó2257–66–90
12. NEKA2246–59–130
13. PLER2258–74–160
14. Szigetszentmiklós44106–127–210

 

 

Ezek is érdekelhetik