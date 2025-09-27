Favoritként lép pályára a Győr és a Ferencváros is a női kézilabda BL-ben

Nemzeti Sportrádió

2025.09.27. 10:29
A győrieket irányító Per Johansson szombat este sokkal jobb teljesítményt vár csapatától Podgoricában, mint az egy évvel ezelőtti csoportmérkőzésen (Fotó: Árvai Károly)
A válogatott szünet után folytatódik a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportköre, a címvédő győri csapat Podgoricában építené tovább győzelmi sorozatát, míg a Ferencváros két vesztes meccs után megszerezheti első pontjait.

 

Emlékezetes csatákat vívott egymással az elmúlt évtizedekben a Podgorica és a Győr a nemzetközi sorozatokban, a két együttes szombaton harminckettedik alkalommal méri össze erejét. A kétszeres BL-győztes montenegróiak nem mostanában élik legszebb időszakukat, az egykoron rettegett hangulatú oroszlánbarlang, a Moracsa sem bevehetetlen erőd – az első fordulóban ezt a debreceniek bebizonyították –, de legalább a csőd veszélye elmúlt, az OTP-csoport támogatásával újra építkezhet a nagy múltú együttes.

Ebben a folyamatban már nem segít Bojana Popovics, a korábbi kiváló átlövő csaknem öt év után hagyta el a hét elején a csapat kispadját, ugyanis időközben kinevezték a dán válogatott másodedzőjének. Utódja Zoran Abramovics lett, aki korábban a cetinjei RK Lovcsent háromszor vezette bajnoki címig a montenegrói férfibajnokságban, a honi kupát pedig négyszer hódította el.

Ami a győrieket illeti, a címvédő fölényes győzelemmel kezdte a BL-idényt Dortmundban, majd hazai környezetben a „hagyományoknak megfelelően” drámai körülmények között múlta fe­lül egy góllal az Esbjerget. Per Johansson tanítványai az előző évadban csupán egy idegenbeli meccsüket nem nyerték meg az elitsorozatban, éppen a Buducsnoszt ellen (23–23).

„Tudjuk, milyen kemény ellenfél a Podgorica: tavaly ősszel különösen nehéz mérkőzést játszottunk, szerencse is kellett a pontszerzésünkhöz. Revansra készülünk, győzni megyünk, és sokkal jobb teljesítményt akarunk nyújtani, mint legutóbb”  – fogalmazott az EHF-nek Johansson, aki 2017 és 2020 között a monte­negrói női válogatottat irányította.

A Buducsnoszthoz hasonlóan pont nélkül áll két fordulót követően a Ferencváros, Jesper Jensen első sikere a BL-ben még várat magára, ugyanis előbb az Odense, majd a CSM Bucuresti bizonyult jobbnak. Simon Petráék a norvég Sola HK ellen szerezhetik meg első győzelmüket az idényben szombat délután Érden, a BL-ben idén debütáló ellenfelük eddig szintén pont nélküli, és csak azért indulhat a sorozatban, mert német Ludwigsburgot az EHF kizárta még a nyáron.

„Az FTC-nek fantasztikus hazai pályája és nagyon erős csapata van. Számunkra ez nagy kihívás, de egyben lehetőség is a tanulásra és a fejlődésre. Mindent meg fogunk tenni, és a tapasztalatokat magunkkal visszük a továbbiakra” – idézi Steffen Stegavik vezetőedzőt az EHF honlapja. A védekezésén mindenképp javítania kell a Fradinak, 65 kapott gólja a második legrosszabb mutató a mezőnyben, csak a dortmundiak kapuját vették be többször.

Az előjelek kedvezőek a két magyar csapat szempontjából, már csak az a kérdés, elbírják-e az esélyesség terhét…

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A SZOMBATI PROGRAM
A-CSOPORT
18.00: Buducsnoszt (montenegrói)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Sola (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Podravka (horvát)–Odense (dán)
18.00: Brest (francia)–CSM Bucuresti (román)

A VASÁRNAPI PROGRAM
A-CSOPORT
14.00: BV Borussia Dortmund (német, Szikora Melinda)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Gloria Bistrita (román)–Metz Hb (francia, Albek Anna, Vámos Petra) (Tv: Sport1)
16.00: Team Esbjerg (dán)–Storhamar Hb Elite (norvég)
B-CSOPORT
14.00: Ikast Hb (dán)–RK Krim OTP Group Mercator (szlovén)

1. GYŐR2274–60+14 
2. Metz2268–58+10 
3. Gloria Bistrita2263–59+4 
4. Storhamar21151–43+8 
5. DEBRECEN21158–58
6. Esbjerg2259–61–2 
7. Buducsnoszt2238–50–12 
8. Borussia Dortmund2259–81–22 
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Brest2258–44+14 
2. Odense2269–60+9 
3. CSM Bucuresti21158–56+2 
4. Podravka21159–61–2 
5. Ljubljana21155–60–5 
6. Ikast21156–62–6 
7. FTC2260–65–5 
8. Sola2250–57–7 
a B-CSOPORT állásA

 

 

