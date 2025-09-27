Favoritként lép pályára a Győr és a Ferencváros is a női kézilabda BL-ben

Emlékezetes csatákat vívott egymással az elmúlt évtizedekben a Podgorica és a Győr a nemzetközi sorozatokban, a két együttes szombaton harminckettedik alkalommal méri össze erejét. A kétszeres BL-győztes montenegróiak nem mostanában élik legszebb időszakukat, az egykoron rettegett hangulatú oroszlánbarlang, a Moracsa sem bevehetetlen erőd – az első fordulóban ezt a debreceniek bebizonyították –, de legalább a csőd veszélye elmúlt, az OTP-csoport támogatásával újra építkezhet a nagy múltú együttes.
Ebben a folyamatban már nem segít Bojana Popovics, a korábbi kiváló átlövő csaknem öt év után hagyta el a hét elején a csapat kispadját, ugyanis időközben kinevezték a dán válogatott másodedzőjének. Utódja Zoran Abramovics lett, aki korábban a cetinjei RK Lovcsent háromszor vezette bajnoki címig a montenegrói férfibajnokságban, a honi kupát pedig négyszer hódította el.
Ami a győrieket illeti, a címvédő fölényes győzelemmel kezdte a BL-idényt Dortmundban, majd hazai környezetben a „hagyományoknak megfelelően” drámai körülmények között múlta felül egy góllal az Esbjerget. Per Johansson tanítványai az előző évadban csupán egy idegenbeli meccsüket nem nyerték meg az elitsorozatban, éppen a Buducsnoszt ellen (23–23).
„Tudjuk, milyen kemény ellenfél a Podgorica: tavaly ősszel különösen nehéz mérkőzést játszottunk, szerencse is kellett a pontszerzésünkhöz. Revansra készülünk, győzni megyünk, és sokkal jobb teljesítményt akarunk nyújtani, mint legutóbb” – fogalmazott az EHF-nek Johansson, aki 2017 és 2020 között a montenegrói női válogatottat irányította.
A Buducsnoszthoz hasonlóan pont nélkül áll két fordulót követően a Ferencváros, Jesper Jensen első sikere a BL-ben még várat magára, ugyanis előbb az Odense, majd a CSM Bucuresti bizonyult jobbnak. Simon Petráék a norvég Sola HK ellen szerezhetik meg első győzelmüket az idényben szombat délután Érden, a BL-ben idén debütáló ellenfelük eddig szintén pont nélküli, és csak azért indulhat a sorozatban, mert német Ludwigsburgot az EHF kizárta még a nyáron.
„Az FTC-nek fantasztikus hazai pályája és nagyon erős csapata van. Számunkra ez nagy kihívás, de egyben lehetőség is a tanulásra és a fejlődésre. Mindent meg fogunk tenni, és a tapasztalatokat magunkkal visszük a továbbiakra” – idézi Steffen Stegavik vezetőedzőt az EHF honlapja. A védekezésén mindenképp javítania kell a Fradinak, 65 kapott gólja a második legrosszabb mutató a mezőnyben, csak a dortmundiak kapuját vették be többször.
Az előjelek kedvezőek a két magyar csapat szempontjából, már csak az a kérdés, elbírják-e az esélyesség terhét…
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A SZOMBATI PROGRAM
A-CSOPORT
18.00: Buducsnoszt (montenegrói)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Sola (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Podravka (horvát)–Odense (dán)
18.00: Brest (francia)–CSM Bucuresti (román)
A VASÁRNAPI PROGRAM
A-CSOPORT
14.00: BV Borussia Dortmund (német, Szikora Melinda)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Gloria Bistrita (román)–Metz Hb (francia, Albek Anna, Vámos Petra) (Tv: Sport1)
16.00: Team Esbjerg (dán)–Storhamar Hb Elite (norvég)
B-CSOPORT
14.00: Ikast Hb (dán)–RK Krim OTP Group Mercator (szlovén)
|1. GYŐR
|2
|2
|–
|–
|74–60
|+14
|4
|2. Metz
|2
|2
|–
|–
|68–58
|+10
|4
|3. Gloria Bistrita
|2
|2
|–
|–
|63–59
|+4
|4
|4. Storhamar
|2
|1
|–
|1
|51–43
|+8
|2
|5. DEBRECEN
|2
|1
|–
|1
|58–58
|0
|2
|6. Esbjerg
|2
|–
|–
|2
|59–61
|–2
|0
|7. Buducsnoszt
|2
|–
|–
|2
|38–50
|–12
|0
|8. Borussia Dortmund
|2
|–
|–
|2
|59–81
|–22
|0
|1. Brest
|2
|2
|–
|–
|58–44
|+14
|4
|2. Odense
|2
|2
|–
|–
|69–60
|+9
|4
|3. CSM Bucuresti
|2
|1
|–
|1
|58–56
|+2
|2
|4. Podravka
|2
|1
|–
|1
|59–61
|–2
|2
|5. Ljubljana
|2
|1
|–
|1
|55–60
|–5
|2
|6. Ikast
|2
|1
|–
|1
|56–62
|–6
|2
|7. FTC
|2
|–
|–
|2
|60–65
|–5
|0
|8. Sola
|2
|–
|–
|2
|50–57
|–7
|0