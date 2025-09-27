Favoritként lép pályára a Győr és a Ferencváros is a női kézilabda BL-ben

Emlékezetes csatákat vívott egymással az elmúlt évtizedekben a Podgorica és a Győr a nemzetközi sorozatokban, a két együttes szombaton harminckettedik alkalommal méri össze erejét. A kétszeres BL-győztes montenegróiak nem mostanában élik legszebb időszakukat, az egykoron rettegett hangulatú oroszlánbarlang, a Moracsa sem bevehetetlen erőd – az első fordulóban ezt a debreceniek bebizonyították –, de legalább a csőd veszélye elmúlt, az OTP-csoport támogatásával újra építkezhet a nagy múltú együttes.

Ebben a folyamatban már nem segít Bojana Popovics, a korábbi kiváló átlövő csaknem öt év után hagyta el a hét elején a csapat kispadját, ugyanis időközben kinevezték a dán válogatott másodedzőjének. Utódja Zoran Abramovics lett, aki korábban a cetinjei RK Lovcsent háromszor vezette bajnoki címig a montenegrói férfibajnokságban, a honi kupát pedig négyszer hódította el.

Ami a győrieket illeti, a címvédő fölényes győzelemmel kezdte a BL-idényt Dortmundban, majd hazai környezetben a „hagyományoknak megfelelően” drámai körülmények között múlta fe­lül egy góllal az Esbjerget. Per Johansson tanítványai az előző évadban csupán egy idegenbeli meccsüket nem nyerték meg az elitsorozatban, éppen a Buducsnoszt ellen (23–23).

„Tudjuk, milyen kemény ellenfél a Podgorica: tavaly ősszel különösen nehéz mérkőzést játszottunk, szerencse is kellett a pontszerzésünkhöz. Revansra készülünk, győzni megyünk, és sokkal jobb teljesítményt akarunk nyújtani, mint legutóbb” – fogalmazott az EHF-nek Johansson, aki 2017 és 2020 között a monte­negrói női válogatottat irányította.

A Buducsnoszthoz hasonlóan pont nélkül áll két fordulót követően a Ferencváros, Jesper Jensen első sikere a BL-ben még várat magára, ugyanis előbb az Odense, majd a CSM Bucuresti bizonyult jobbnak. Simon Petráék a norvég Sola HK ellen szerezhetik meg első győzelmüket az idényben szombat délután Érden, a BL-ben idén debütáló ellenfelük eddig szintén pont nélküli, és csak azért indulhat a sorozatban, mert német Ludwigsburgot az EHF kizárta még a nyáron.

„Az FTC-nek fantasztikus hazai pályája és nagyon erős csapata van. Számunkra ez nagy kihívás, de egyben lehetőség is a tanulásra és a fejlődésre. Mindent meg fogunk tenni, és a tapasztalatokat magunkkal visszük a továbbiakra” – idézi Steffen Stegavik vezetőedzőt az EHF honlapja. A védekezésén mindenképp javítania kell a Fradinak, 65 kapott gólja a második legrosszabb mutató a mezőnyben, csak a dortmundiak kapuját vették be többször.

Az előjelek kedvezőek a két magyar csapat szempontjából, már csak az a kérdés, elbírják-e az esélyesség terhét…

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A SZOMBATI PROGRAM

A-CSOPORT

18.00: Buducsnoszt (montenegrói)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Sola (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Podravka (horvát)–Odense (dán)

18.00: Brest (francia)–CSM Bucuresti (román)

A VASÁRNAPI PROGRAM

A-CSOPORT

14.00: BV Borussia Dortmund (német, Szikora Melinda)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Gloria Bistrita (román)–Metz Hb (francia, Albek Anna, Vámos Petra) (Tv: Sport1)

16.00: Team Esbjerg (dán)–Storhamar Hb Elite (norvég)

B-CSOPORT

14.00: Ikast Hb (dán)–RK Krim OTP Group Mercator (szlovén)

1. GYŐR 2 2 – – 74–60 +14 4 2. Metz 2 2 – – 68–58 +10 4 3. Gloria Bistrita 2 2 – – 63–59 +4 4 4. Storhamar 2 1 – 1 51–43 +8 2 5. DEBRECEN 2 1 – 1 58–58 0 2 6. Esbjerg 2 – – 2 59–61 –2 0 7. Buducsnoszt 2 – – 2 38–50 –12 0 8. Borussia Dortmund 2 – – 2 59–81 –22 0 AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA