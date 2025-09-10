Nemzeti Sportrádió

Érden játssza hazai meccseit a Ferencváros a férfi kézi El-ben

2025.09.10. 20:54
Pásztor István, az FTC vezetőedzője (Fotó: Árvai Károly)
A Ferencváros az Érd Arénában játssza hazai mérkőzéseit a férfi kézilabda Európa-liga csoportkörében.

 

Az európai szövetség honlapja szerint Pásztor István vezetőedző csapata október 14-én a svéd HF Karlskronát, november 18-án a három magyar olimpikont, Sipos Adriánt, Bartucz Lászlót és Palasics Kristófot foglalkoztató német MT Melsungent, november 25-én pedig a portugál SL Benficát fogadja.

A négyes csoportok első két helyezettje jut be a második csoportkörbe.

Az FTC női csapata 2018 óta Érden játssza hazai meccseit a Bajnokok Ligájában.

A Ferencváros férficsapatának programja
Október 14., kedd, 18.45: FTC-Green Collect–HF Karlskrona (svéd), Érd
Október 21., kedd, 20.45: SL Benfica (portugál)–FTC-Green Collect, Lisszabon
November 11., kedd, 18.45: MT Melsungen (német)–FTC-Green Collect, Kassel
November 18., kedd, 18.45: FTC-Green Collect–MT Melsungen, Érd
November 25., kedd, 18.45: FTC-Green Collect–SL Benfica, Érd
December 2., kedd, 20.45: HF Karlskrona–FTC-Green Collect, Karlskrona

 

