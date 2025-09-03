A nyolcadik hely az újonc Budai Farkasok célja a férfi kézilabda NB I-ben

„Három éve nagyon sokat tanultunk és sok tapasztalatot gyűjtöttünk. Ezt felhasználva azt szeretnénk, hogy új lendülettel, határozottabban, magabiztosabban ugorjunk neki az első osztálynak” – mondta a klub szerdai sajtótájékoztatóján Bődy Mihály. A tulajdonos arra utalt, hogy a budaörsiek a 2022–2023-as idényben már szerepeltek az élvonalban, de utolsó helyen kiestek.

Hozzátette: a játékoskeret építése már az előző idényben megkezdődött. Fiatal magyar tehetségeket gyűjtöttek, akik meghatározók lehetnek a következő években a csapat életében és a magyar kézilabdában is. Melléjük igazoltak nemzetközi rutinnal rendelkező kézilabdázókat, akik biztosítani tudják, hogy az együttes megállja a helyét a NB I-ben, és stabilan bent tudjon maradni.

„Az anyagi háttér biztosított, az idei célunk a nyolcadik hely megszerzése” – szögezte le.

A Farkasoktól a nyári szünetben heten távoztak és öten érkeztek. Utóbbiak között van a szlovák válogatott kapus Marian Zernovic – aki 2017 és 2022 között a Ferencvárost erősítette –, a 46-szoros válogatott irányító Juhász Ádám, és a több mint hatvanszoros bosnyák válogatott jobbátlövő Marko Panic, aki a Bajnokok Ligájában több mint 100 mérkőzésen lépett pályára, és csaknem 200 gólt szerzett.

Ifjabb Kiss Szilárd vezetőedző elmondta, hogy a felkészülés időtartamra és minőségre is jól, a terveknek megfelelően sikerült, ez igaz az edzésekre, az edzőtáborokra és a mérkőzésekre egyaránt. Mint rávilágított, az NB I/B-s keretből 15 játékos maradt a klubnál, és mivel a két osztály között van minőségi különbség, nekik szükségük volt olyan csapattársakra, akik át tudják adni nekik a rutint.

„Szeretnénk stabilitást mutatni kemény védekezéssel, támadásban pedig sok alternatívával. Azt gondolom, minden csapattal fel tudjuk venni a versenyt, neki fogunk menni a két nagy csapatnak is. Azt szeretnénk, hogy tényezők legyünk, ne csak egy plusz csapat a mezőnyben” – mondta a szakvezető, akinek irányításával a magyar női ifjúsági válogatott 2019-ben, a juniorválogatott 2021-ben Európa-bajnok, utóbbi 2022-ben világbajnoki ezüstérmes lett.

Juhász Ádám felidézte: kemény felkészülés áll mögöttük sok munkával és egy boszniai edzőtáborral, ahol a csapat kohéziója is sokat javult.

„Elkezdtünk csapattá válni, és mi, új játékosok viszonylag hamar megtanultuk azt a rendszer, amiben játszatni szeretné az együttest a vezetőedző. A mezőny eléggé sűrűnek ígérkezik, rengeteg döntetlenkörüli, egygólos mérkőzés lesz. Ezeket minél jobb százalékban szeretnénk megnyerni. Úgy érzem, ehhez megfelelően felkészültek vagyunk” – mondta az irányító.