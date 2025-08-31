Evangélium Norvégiából: Máthé és Lukács is hét gólt lőtt

Az európai szövetség honlapja szerint a jobbátlövő kilenc, az irányító pedig nyolc lövésből szerzett hét gólt. A párharc visszavágóját jövő szombaton rendezik.

Nagy Martin csapata, az OV Helsingborg HK 38–37-re kikapott az Önnereds HK otthonában a Svéd Kupa csoportkörének harmadik, utolsó fordulójában, ennek ellenére továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba. A magyar kapus 35 percet töltött a pályán és kilenc védéssel zárt, ebből hatot az utolsó 11 percben mutatott be.

„Végig nagyon szoros, őrült meccs volt. Ha öt góllal kikaptunk volna, mi esünk ki a kupából, és a 45. percben pont annyival vezetett az ellenfél. Az utolsó 15 percben nagyon jól összeállt a védelem és jöttek a védések is, még vezetni is tudtunk. A győzelem sajnos nem jött össze, de elsőként jutottunk tovább a csoportból” – mesélte az MTI-nek Nagy.

A hétfői sorsoláson derül ki, melyik csapat ellen folytatja szereplését a Helsingborg az egyenes kiesés szakaszban, de az biztos, hogy a jövő héten ismét pályára kell lépnie a kupasorozatban.

Az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge négy, Szabó Anna kettő, Faragó Luca egy góllal vette ki részét az Európa-liga-címvédő Thüringer HC 32–25-ös hazai sikeréhez az újonc SV Union Halle-Neustadt ellen a német női bajnokságban.

