Ligetvári Patrik: Nem izgultam, belőlem nem készül a kapus

„Nem izgultam, hiszen nem támadok, ezért annyira nem készül belőlem a kapus. Nyugodt voltam, ahogy szoktam, és belőttem” – idézte fel az utolsó találatot Ligetvári Patrik, amely a 27–27-es végeredményt eredményezte a magyar férfi kézilabda-válogatottnak az északmacedónok ellen.

Videónkban a védőspecialista arról is beszél, hogy nagyon sajnálja ezt a meccset, mert többször is eldőlhetett volna a javunkra, de mindig jött egy hiba. Illetve azt is elmondja, szerinte min múlt még, hogy nem győztesen hagyták el a játékteret Varasdon, s mennyire volt hátrány, hogy az ellenfél szinte hazai pályán játszott.