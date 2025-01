Pokolian izgalmas véghajrában döntetlen Észak-Macedónia ellen a vb-nyitányon

Mikor már hárommal elhúztak, Chema Rodríguez időt kért, mert rendezni kellett a sorokat, és miután Mikler Roland az első kilenc lövésbe nem tudott beleérni, a kapuba jött Palasics Kristóf, aki rögtön azzal nyitott, hogy előbb elakadt benne Zsarko Pesevszki ziccere, majd kapufára spárgázta Szerafimov hetesét, végül lábbal védte Milan Lazarevszki ziccerét, mindezt néhány perc leforgása alatt. Meccsben tartott minket, nagy kár, hogy ezt nem tudtuk kihasználni támadásban, a macedónok tíz perc leforgása alatt 8–1-es sorozatot produkáltak, mi viszont közben rendre Nikola Mitrevszkibe püföltük a labdákat, így sokáig közelebb zárkóznunk sem sikerült.

Az első félidő végén szerencsénk is volt, mert a svéd játékvezetők rövid videózás után nem adták meg Szerafimov utolsó pillanatban szerzett találatát, így 14–14 maradt az állás a szünetre, ami a játék képe alapján inkább nekünk volt hízelgő. Az első harminc percben nem igazán ment a játék, a támadásaink 22 százaléka volt csak eredményes, és 58 százalékkal lőttünk mezőnyből, mindkettő nagyon halovány teljesítmény. Tipikus első meccs volt ez, amely nekünk mindig kemény, a gyors macedón játékosok ellen pedig az is kockázatos volt, hogy egyszerre két védőt (Sipos Adrián és Ligetvári Patrik) cseréltünk be a támadások után.

A második játékrész egy Palasics-védéssel és egy Ilic-góllal kezdődött, majd Fazekas Gergő adta el a labdát, aki egy kockázatos húzással a szélsőt akarta megjátszani. Szerencsére lendületben maradt a magyar együttes, Szita Zoltán bombájával és Imre Bence hetesével tartotta az apró lépéselőnyét, majd emberelőnyben átállt a már jól megszokott hét-öt elleni kétbeállós támadásra, középen Bánhidi Bencével és Rosta Miklóssal, amit újfent sikerrel alkalmazott.

Az már kevésbé volt szerencse, hogy közben az ellenfél is lendületben maradt, a remek napot kifogó Mitrevszki továbbra is villogott a kapuban, nagyon fontos védései voltak, és az ellenfél remekül használta ki az emberelőnyös, üreskapus helyzeteit. Az utolsó negyedórát 20–20-as állással kezdték meg a csapatok, és egyre inkább látszott, hogy a hajrá fog dönteni, márpedig mindig megvan a veszélye belemenni egy kiélezett végjátékba egy könnyen feltüzelhető délszláv csapat ellen...

Másfél perccel a dudaszó előtt Filip Kuzmanovszki találatával újra az ellenfélnél volt az előny, amely már úgy harcolt, mintha vért ivott volna, Bodó Richárd átlövését pedig védte a kapus, ezzel szinte biztossá vált, hogy két pontot biztosan nem fogunk szerezni, hacsak egy perc alatt nem szerzünk két gólt úgy, hogy közben egyet sem kapunk. Ekkor azonban megmutatta a lelkierejét a csapatunk, egy labdaszerzés után Ligetvári Patrik vágta be védhetetlenül az egyenlítő találatot, majd időn túli szabaddobásra védekeztük ki az utolsó macedón támadást, amely messze elkerülte a kaput.

A vége így 27–27-es döntetlen lett, rengeteg érhet nekünk ez az egy szerzett pont, ennél többet szerdán nem érdemeltünk, de a következő meccsen, péntek este Guinea ellen minden bizonnyal könnyebb hatvan perc vár Chema Rodríguez együttesére.

A csoport másik mérkőzésén

Hollandia–Guinea 40–23 (21–8)

Ld: Ten Velde 9, Stavast 5, ill. Eponouh 5, Pasquet, Lebon 4-4

A MAGYAR VÁLOGATOTT 18 FŐS KERETE

Kapusok: Mikler Roland (Szeged), Palasics Kristóf (Benfica – Portugália)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Krakovszki Zsolt (Wetzlar – Németország)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (FTC), Ilic Zoran (Hamburg – Németország), Ónodi-Jánoskúti Máté (FTC)

Irányítók: Lékai Máté (FTC), Fazekas Gergő (Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Benfica – Portugália)

Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (Melsungen – Németország)

Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)

Tartalékok: Bartucz László (Tatabánya), Rodríguez Pedro (Tatabánya)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

A D-CSOPORT PROGRAMJA (VARASD)

Január 15., szerda

Hollandia–Guinea 40–23

Magyarország–Észak-Macedónia 27–27

Január 17., péntek

18.00: Hollandia–Észak-Macedónia

20.30: Guinea–Magyarország

Január 19., vasárnap

18.00: Észak-Macedónia–Guinea

20.30: Magyarország–Hollandia