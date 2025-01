Döntetlennel hangolódott a magyar kéziválogatott a világbajnokságra Szerbia ellen

KÉZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Szerbia–Magyarország 31–31 (16–15)

Zombor, 1000 néző. V: Szekulics, Jovandics (szerbek )

SZERBIA: Trnavac – DODICS 4, Kojadinovics 2, Pesmalbek 2, Ratkovics 2, Orbovics 1, V. Ilics 6 (3). Csere: Bomastar (kapus), SZIJAN 4, Borzas 1, Rogan 2, RADOVICS 4, Fejes, Sotics, Tufegdzics 1, Andjelkovics 2 (2). Szövetségi kapitány: Dalibor Csutura

MAGYARORSZÁG: Palasics – Imre B. 2 (1), Ónodi-Jánoskúti 3, Fazekas G. 1, Bánhidi 3, Szita 1, Bóka 2. Csere: Bartucz (kapus), Ligetvári, Sipos, ROSTA M. 4, KRAKOVSZKI B. 4, Bodó 3, Ilic Z. 3, KRAKOVSZKI ZS. 4, Hanusz 1, Lékai. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Az eredmény alakulása. 6. perc: 0–2. 12. p.: 3–7. 19. p.: 7–9. 24. p.: 8–13. 26. p.: 12–13. 28. p.: 13–15. 35. p.: 17–19. 42. p.: 20–22. 46. p.: 22–24. 49. p.: 26–25. 54. p.: 26–28. 59. p.: 31–30

Kiállítások: 2, ill. 14 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Chema Rodríguez: – Szerbia ideális ellenfél a vb-felkészülés szempontjából, hiszen a stílusuk hasonlít az északmacedónokéra, és valamennyire a hollandokéra is. Ez a meccs jó alkalomnak bizonyult a gyakorlásra, sokat cseréltünk, fontos volt, hogy a játékosok, akiknek a többsége több hete nem játszott meccset, újra megérezze a ritmust. A szerbek az elmúlt héten többször is pályára léptek zárt kapuk mögött, így talán frissebbek voltak. A kétbeállós játékunk és a hét a hat elleni támadásaink rendben voltak, egyedül az első félidő utolsó tíz percében nem ment jól, de a másodikban már jobban teljesítettünk. Pénteken ismét pályára lépünk, Szegeden is számítunk a magyar szurkolókra!

Minden szempontból ideális ellenfél Szerbia a magyar férfi kézilabda-válogatott számára a januári világbajnokság előtt, még annak ellenére is, hogy velünk ellentétben nem jutott ki a horvát-dán-norvég rendezésű tornára. Egyrészt közel van, Zombor néhány óra utazással elérhető, Szerbia már három felkészülési meccsen van túl az elmúlt időszakban, tehát játékban van, ugyanakkor mindig kemény ellenfél, és remekül lehet gyakorolni az északmacedónok elleni vb-nyitó meccsünkre.

Ancsin Gábor kisebb betegség miatt nem edzett a héten Felcsúton a többiekkel, így nem volt meglepetés, hogy nem került be a meccskeretbe, a jobbátlövő posztján klubtársa, Ónodi-Jánoskúti Máté kezdett. Az első öt percben egyetlen gól született, amelyet Bóka Bendegúz szerzett, Imre Bence hetesét kiszedte Andrej Trnavac.

A kicsit álmosabb kezdés után a magyar előny szépen nőtt, és nemcsak azért, mert Palasics Kristóf az első kilenc lövésből ötöt kivédett, hanem mert jól működött az is, amivel Chema Rodríguez szövetségi kapitány kísérletezett. Az egyik a kétvédős csere menedzselése volt, azaz a támadás után két védőt, Sipos Adriánt és Ligetvári Patrikot küldte be, akiknek minél gyorsabban kellett beállniuk a falba, másrészt a kétbeállós játékot nemcsak emberelőnyben játszottuk meg, hanem azonos létszámnál is, középen Bánhidi Bence és Rosta Miklós volt rendre megjátszható, vagy húzta magára a hazai védőket.

Egész jól működött minden, de a magabiztos kezdés és a sorcsere után jött kissé váratlanul egy zárlat, tanácstalannak tűnt és egyre többet hibázott a magyar együttes, az első harminc percben hét labdát adtunk el. A szerbek visszajöttek a meccsbe, két perccel a szünet előtt pedig már kiegyenlítettek, sőt, át is vették a vezetést, így nekünk jött jobban a félidei pihenő (16–15).

A második játékrészben aztán gyorsan visszavettük a vezetést, a Krakovszki család erős nyolc perccel nyitott, a jobbszélső, Zsolt négy, ikertestvére, a balszélső, Bence két gólt szerzett, és remekül védekeztek. A találkozó kiegyenlítetté vált, a vendéglátók mondjuk annyit azért megtehettek volna, hogy egy nemzetközi mérkőzésen olyan hálót tesznek a kapura, amely nem lyukas, mert két lövésből is úgy lett gól, hogy akadálytalanul haladt át a hálón, így kívülről úgy tűnt, mintha mellé ment volna.

Egy labdavesztés után emberhátrányban Bartucz László ért és vetődött vissza valahogy a kispadról, és elakadt benne Vanja Ilics pattintott lövése, ennek köszönhetően sem tudtak elszakadni a szerbek, akiknek így is esélyük nyílt volna a győzelem kiharcolására, csakhogy remek védekezéssel az utolsó támadást időn túli szabaddobásra mentettük. Bár Danilo Radovicsnak sikerült a sorfalunk felett ellőnie a labdát, az jóval a kapu felett szállt el.

A zombori meccs vége 31–31 lett – pénteken még egyszer összecsapunk a szerbekkel, a szegedi Pick Arénában 18 órakor kezdődik a vb előtti utolsó felkészülési mérkőzés.