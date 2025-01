Mikler Roland: Szeretnék segíteni a válogatottnak

Bánhidi Bence, a magyar válogatott beállója: „Mindenki éhes a sikerre, ha valaki nem lenne az, akkor nem kapott volna meghívót. A világbajnokságon jó csoportba és könnyebb ágra kerültünk, ki kell használni, hogy Varasdon sok magyar szurkoló támogat majd minket, úgyhogy nagy reményekkel várom a vb-t, remélem, oda tudunk érni a legjobbak közé. Nem szeretek nagyokat lépni, mert akkor hamar elbotlik az ember a küszöbben, úgyhogy haladjunk meccsről meccsre, aztán meglátjuk, hová jutunk.”

– Hosszú idő telt el december közepe óta, legutóbb akkor játszott tétmérkőzést. Hiányzott már a kézilabda?

– Örültem, hogy a töltött káposzta és a bejgli után összejöttünk a válogatottal és elkezdtük a felkészülést – mondta lapunknak Mikler Roland, a magyar férfi kézilabda-válogatott kapusa. – Nyilván mindenki elvégezte a kiadott feladatát a karácsonyi időszakban, de az nem a pályára, hanem a nyers munkára vonatkozott, így jó érzés volt végre összejönni a fiúkkal. Bár nem egyszerű, december tizenkettedike óta nem játszottunk, elmacskásodott a lábunk, de nem lesz gond.

– Milyen érzésekkel tekint az ön előtt álló időszakra? Előbb két felkészülési mérkőzés következik, majd jön a világbajnokság…

– Boldog vagyok, hogy a csapattal lehetek, még ha vicceskednek is, hogy hozzam a bemutatkozó sörömet… Tényleg úgy vagyok vele, hogy sem lelkileg, sem testileg nem mentem én innen el. Motivált vagyok, úgy érzem, a formám is rendben, tudok segíteni a válogatottnak, és szeretnék is. Már mindenhogyan készen állok.

– Számolja, hányadik nagy tornája lesz ez a válogatottal?

– Nem. Az biztos, hogy sokadik, de nem akarom tudni, pontosan mennyinél tartok.

Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya: „Szerbia kiváló csapat, amelynek a világbajnoki selejtezőben nem volt szerencséje. Azért fontos, hogy egy ilyen erős ellenféllel találkozzunk a vb előtt, mert így látjuk majd, milyen helyzetekben vannak problémáink, ezeket pedig a tornát megelőző napokban ki tudjuk javítani. És persze az is számít, hogy kiderüljön, mi az, ami jól működik, azt természetesen folytatni kell.”

– Addig csinálja, ameddig élvezi?

– Igen. Most nagyon élvezem, azt gondolom, a teljesítményem is arra predesztinál, hogy a keretben legyek. Várom a vb-t, bízom a csapatban, hogy sikeresen fog szerepelni.

– Több játékostársa is arról beszélt, hogy az az egyik erőssége a magyar csapatnak, hogy megvan az összhang a fiatalok és a rutinos játékosok között. Ön is így gondolja?

– Valóban, ez jól működik, ennek így is kell lennie. Azért az öregebbek közül már egyre kevesebben tartjuk magunkat… Jönnek a fiatalok, ami közhelyesen hangzik, de nem az. Igenis vannak olyan tehetségeink, akik a jövőben hosszú távon megoldják akár az én posztomat, de ha épp Lékai Mátéra nézek, az övét is. De egyelőre még itt vagyunk, mi is a legtöbbet szándékozunk hozzátenni a csapatmunkához.

– Ami a világbajnokságot illeti, mivel lenne elégedett a torna végére?

– Egyelőre a csoportkörön túl nem nézünk – szerintem jelenleg még nem is szerencsés, először vegye fel mindenki a szükséges tempót, kerüljünk formába. Az a célunk, hogy a magyar, holland, északmacedón, guineai négyesből az első helyen és a lehető legtöbb ponttal jussunk tovább.

Szerbekkel hangolunk a világbajnokságra Fotó: AFP Nem lesznek ott a horvát–dán–norvég közös rendezésű világbajnokságon az amúgy jó erőkből álló, két évvel ezelőtt 11. helyezett szerbek, ugyanis összesítésben egy góllal alulmaradtak a spanyolok elleni oda-vissza vágós selejtezőn. A vb-szereplő magyar válogatottal előbb január 8-án Zomborban (kezdés 17.30-kor), majd két nappal később Szegeden (18.00) mérik össze erejüket, mindkét találkozót élőben közvetíti az M4 Sport. Déli szomszédainkkal legutóbb egy évvel ezelőtt, a németországi Európa-bajnokságon találkoztunk, akkor 28–27-re nyertünk. Azóta szövetségi kapitányt váltottak, ellenünk debütál a kispadon a spanyol Raúl González, aki korábban a francia sztárcsapatot, a PSG-t is irányította.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Mikler Roland (Szeged), Bartucz László (Tatabánya), Palasics Kristóf (SL Benfica – Portugália)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Krakovszki Zsolt (Wetzlar – Németország), Rodríguez Pedro (Tatabánya)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (FTC), Ilic Zoran (Hamburg – Németország), Ónodi-Jánoskúti Máté (FTC)

Irányítók: Lékai Máté (FTC), Fazekas Gergő (Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Benfica – Portugália)

Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (Melsungen – Németország)

Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

FÉRFI KÉZILABDA-VB (január 14.–február 2., Horvátország, Dánia, Norvégia)

CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Herning): Németország, Csehország, Lengyelország, Svájc

B-csoport (Herning): Dánia, Olaszország, Algéria, Tunézia

C-csoport (Porec): Franciaország, Ausztria, Katar, Kuvait

D-csoport (Varasd): Magyarország, Hollandia, Észak-Macedónia, Guinea

E-csoport (Oslo): Norvégia, Portugália, Brazília, Amerikai Egyesült Államok

F-csoport (Oslo): Svédország, Spanyolország, Japán, Chile

G-csoport (Zágráb): Szlovénia, Izland, Kuba, Zöld-foki köztársaság

H-csoport (Zágráb): Egyiptom, Horvátország, Argentína, Bahrein

A csoportok első 3-3 helyezettje jut a középdöntőbe.

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései:

Január 8., szerda (Zombor)

17.30: Szerbia–Magyarország

Január 10., péntek (Szeged)

18.00: Magyarország–Szerbia

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Január 15., szerda

20.30: Magyarország–Észak-Macedónia – jegyvásárlás

Január 17., péntek

20.30: Guinea–Magyarország – jegyvásárlás

Január 19., vasárnap

20.30: Magyarország–Hollandia – jegyvásárlás