Lazarov: A rutintalanságunk miatt nem nyertünk a magyarok ellen

Az északmacedón Ekipa sportlap szerint a balkáni állam válogatottja kiváló mérkőzést játszott a rendkívül erős magyarokkal, és sajnálhatja, hogy nem jött össze a győzelem.

„Elégedettnek kéne lennünk egy ilyen eredménnyel, ám mondhatom, hogy ma győzelmet szalasztottunk el. Sajnálhatjuk, mert igazán közel álltunk egy nagy győzelemhez. Játékosaink tapasztalatlanságára tudnám talán visszavezetni, hogy elmaradt a siker, mert a végén az utolsó támadásnál kellett volna egyet szabálytalankodni, de az is lehet, hogy nekem kellett volna később időt kérnem a végén. Mindenesetre így alakult és végeredményben büszke lehetek a csapatra, a játékosokra és a szukrolóinkra, akik nélkül ez biztosan nem sikerült volna. A folytatásban is így kell küzdenünk, harcolnunk és akkor jönnek majd az eredmények, bár az is igaz, hogy Hollandia a magyarnál sokkal gyorsabb csapat, úgyhogy nehezebb mérkőzésre számítok” – fogalmazott a mérkőzést követően Kiril Lazarov szövetségi kapitány.

Szintén kissé csalódottan beszélt a mérkőzés után a csapat remeklő kapusa, Nikola Mitrevszki, aki 13 védéssel járult hozzá, hogy csapata pontszerzéssel kezdje a világbajnokságot.

„Felkészültünk a magyarokból, tudtuk, hogy mire számíthatunk tőlük, éppen ezért bosszantó, hogy csak apró részletek hiányoztak a sikerhez. Többször is elmentünk két-három góllal, néggyel is talán, de mindig vissza tudtak jönni. A végén aztán egy kicsit libikókáztunk, amiből rosszul jöttünk ki, mert a végén lekontráztak minket és egyenlítettek. Az utolsó fél percben nem játszottunk jól, talán lőni kellett volna, aztán faultolni, ám ezzel most már nem tudunk mit csinálni, elszalasztottuk a győzelmet. A csapattal 25 napja vagyunk együtt, mindenkinek hiányzik a családja, de ez az eredmény kárpótol bennünket” – értékelte a mérkőzést Mitrevszki kapus.