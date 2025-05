Chema Rodríguez elárulta, melyik csoportban szerepelne az Európa-bajnokságon

Újabb blogbejegyzéssel jelentkezett Chema Rodríguez, a magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki kiemelte a szlovákok és a finnek ellen nyújtott jó teljesítményt és a játékosokat, de szót ejtett az Eb-kiemelésről és egy őszi felkészülési mérkőzésről is.

„Hétfőn az EHF nyilvánosságra hozta a csütörtöki Eb-sorsolás előtti kiemelést is, és a csoportelsőségünknek, no meg a legutóbbi tornán elért 5. helyünknek köszönhetően az 1. kalapba kerültünk. De ez még nem jelent semmit, a 2., 3. és a 4. kalapban is vannak nagyon erős csapatok. Legszívesebben a D- vagy az F-csoportban játszanék, de a sorsolás nem kívánságműsor, hamarosan kiderül, kik lesznek az ellenfelek.”

A szakvezető elmondta, hogy azért is örül a szlovákok és a finnek elleni fölényes sikereknek, mert a játékosok egy része két idényt játszott végig majdhogynem megállás nélkül, és ilyenkor előfordulhatnak visszaesések is. Kiemelte a tapasztalt kézisek teljesítményét, így Sipos Adriánét, Bóka Bendegúzét, Lékai Mátéét és Bánhidi Bencéét, de kitűnt Papp Tamás és Pergel Andrej, míg a finnek ellen Lukács Péter, Tóth Péter és Nagy Benedek is jól játszott.

Chema Rodríguez hozzátette, hogy a kerethirdetésnél nem számít számára a kor, csak a teljesítmény, így Mikler Roland és Lékai Máté is meghívót kaphat, ha vállalják a szereplést.

A válogatottal kapcsolatban még kiemelte, hogy Ausztriával vívnak októbernek felkészülési mérkőzést, az osztrák szövetség ugyanis akkor lesz 100 éves. Az ellenfél kispadján akkor mutatkozik be Iker Romero, aki korábban Chema csapattársa is volt.

Az Eb-sorsolást csütörtökön 19 órától rendezik Herningben.