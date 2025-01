Férfi kézi-vb: Hollandia Guineát, Portugália az Egyesült Államokat intézte el könnyedén

A holland férfi kézilabda-válogatott könnyedén nyert 40–23-ra Guinea ellen a magyar válogatottat is felvonultató varasdi D-csoportban a norvég, dán, horvát közös rendezésű világbajnokságon. Portugália a pozitív doppingtesztje miatt felfüggesztett Miguel Martins nélkül is simán győzött a Merkovszki Pált és Edwards Benjámint soraiban tudó Egyesült Államok ellen. Egyiptom is hozta a kötelezőt Argentína ellen, viszont Csehország és Svájc nem bírt egymással, s gólszegény mérkőzésen 17–17-es döntetlent értek el.

HOLLANDIA–GUINEA A magyar válogatott csoportjának, a D jelű négyesnek a varasdi nyitó mérkőzésén Hollandia fikarcnyi esélyt sem hagyott Guineának, ugyanis a németalföldiek 10–1-es rohammal kezdték a mérkőzést, azaz lényegében már a 11. percre eldöntötték a találkozót. Az afrikaiak támadójátéka valamelyest javult a folytatásban, de védekezésükkel nem tudták megállítani a holland támadásokat, így Kay Smitsék a szünetben már 21–8-ra vezettek. A guineai kapus, Rubens Pierre hiába hozott vállalható védési hatékonyságot, a kapujára érkező lövések nagy részével – főleg a kilenc góllal záró Rutger ten Velde próbálkozásaival – nem tudott mit kezdeni. Guinea támadójátéka jelentősen javult a második játékrészben, de ez sem volt elég a szoros meccshez, hiszen Hollandia 40–23-ra nyert. PORTUGÁLIA–EGYESÜLT ÁLLAMOK Az oslói E-csoport első fordulójában a korábbi szegedi, pozitív doppingtesztje miatt felfüggesztett Miguel Martins nélkül volt kénytelen kiállni a portugál válogatott a Komló kapusát, Merkovszki Pált és a BFKA Veszprém irányítóját, Edwards Benjámint is soraiban tudó Egyesült Államok ellen. A jóval esélyesebb európaiak jó kezdéssel alapozták meg magabiztos sikerüket, az első félidőben többször vezettek hét góllal is. Az amerikai kapuban Merkovszkinak hiába volt tíz védése, ez sem volt elég ahhoz, hogy szoros mérkőzést vívjanak a portugálokkal, akiket az egyaránt hét gólig jutó Pedro Portela és Martim Costa vezetett 30–21-es győzelemre. CSEHORSZÁG–SVÁJC A játéknap korai mérkőzései közül a legnagyobb csatát Csehország és Svájc herningi meccse hozta. A mérkőzést a svájciak kezdték jobban, de hiába vezettek negyedóra után 6–2-re, a sok rontott lövést és kevés gólt hozó első félidőben Csehország vissza tudott kapaszkodni egy gólra (7–8). Innentől fej fej mellett haladtak a csapatok, a csehek 11–10-nél fordítani is tudtak, de ezután is inkább ők rohantak az eredmény után. Svájc többször vezetett két góllal, de nem tudta megtörni a nagyot küzdő csehek ellenállását, s a kifejezetten gólszegény mérkőzés 17–17-es döntetlennel ért véget. EGYIPTOM–ARGENTÍNA A zágrábi H-csoportban Egyiptom is esélyeshez méltó teljesítményt nyújtott Argentína ellen, az afrikaiak fokozatosan növelték a különbséget, olyannyira, hogy a szünetben már tízzel vezettek. 21–11 A dél-amerikaiak a második félidőben sem tudtak zárkózni, a korábbi veszprémi Jahja Omart soraiban tudó Egyiptom pedig nagyon magabiztosan hozta a kötelezőt, és 39–25-re győzött. FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT (HERNING)

Csehország–Svájc 17–17 (7–8)

Legjobb dobók: Morkovsky 5, Skopár 3, ill. Rubin 8, Aellen, Zehndr, Ben Romdhane 3-3 D-CSOPORT (VARASD)

Hollandia–Guinea 40–23 (21–8)

Ld: Ten Velde 9, Stavast 5, ill. Eponouh 5, Pasquet, Lebon 4-4 E-CSOPORT (OSLO)

Portugália–Egyesült Államok 30–21 (15–10)

Ld: Portela, M. Costa 7-7, Iturriza, Areia 4-4, ill. Hoddersen 6, Corning 4 H-CSOPORT (ZÁGRÁB)

Egyiptom–Argentína 39–25 (21–11)

Ld: Szanad 6, Zein 5, ill. Mosciarello 7, Bono 4 KÉSŐBB

A-CSOPORT (HERNING)

20.30: Németország–Lengyelország

D-CSOPORT (VARASD)

20.30: Magyarország–Észak-Macedónia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

E-CSOPORT (OSLO)

20.30: Norvégia–Brazília

H-CSOPORT (ZÁGRÁB)

20.30: Horvátország–Bahrein