Fazekas Gergő: A biztos kijutás ellenére is jó mentalitással játszottunk

Chema Rodríguez együttese csupán a Montenegró elleni hazai találkozóját nem tudta megnyerni (29–29), azt leszámítva meggyőző teljesítménnyel végzett csoportelsőként. A múlt heti, utolsó két fordulóban előbb Szlovákiában nyert 39–24-re, majd Finnországot múlta felül 37–24-re Nagykanizsán. A szövetségi kapitány a záró két meccsen már a jövő csapatát építette, az északiakkal szemben a 23 éves Nagy Benedekkel a kapuban és hat 2023-as junior-világbajnoki ezüstérmessel a mezőnyben állt fel a kezdő csapat. A kispadon szintén bevetésre várt – többek között – Palasics Kristóf, Ilic Zoran, Lukács Péter és Tóth Péter. A fiatalos lendület és a képzettségbeli fölény a 19–14-es félidő után 13 gólos sikert eredményezett.

„Felnőttszinten már valamennyi válogatott mérkőzés nehéz, ennek ellenére is szeretnénk minden találkozót megnyerni – mondta Fazekas Gergő, aki a finnek ellen ugyan gólt nem szerzett, de első számú irányítóként jól szolgálta ki társait. – Mondhatjuk, hogy tét nélküli volt, mert már biztos volt a kijutásunk, mégis jó mentalitással játszottunk. Chema is nézegeti a játékosokat, muszáj a jövőt építeni, voltak olyanok, akik most kapták meg először a lehetőséget a bizonyításra, ők is jól szálltak be.”

A fiatal játékos a csapat selejtezős szereplésével csak azért nem volt teljesen megelégedve, mert még márciusban Tatabányán elbuktak egy pontot hazai pályán, telt ház előtt. A csapat népszerűsége töretlen, ezúttal a Kanizsa Aréna telt meg háromezer nézővel, miközben a településen nincs első osztályú kézilabdacsapat.

„Nagy boldogság, hogy Magyarországon mennyien szeretik a kézilabdát. Mindenkinek rendkívül jó érzés, hogy itt is ennyien buzdítottak bennünket, ez is motivációt adott nekünk. Bízom benne, hogy a jövőben is mellettünk állnak és tovább kísérnek minket az utunkon” – tekintett előre a lengyel Wisla Plock karmestere, akire az idény hajrájában előbb a bajnoki elődöntő, majd várhatóan a Kielce elleni finálé vár. Az alapszakasz megnyerése után a riválissal szemben megvan a pályaelőny, ami az elveszített kupadöntő után fontos lehet a címvédéshez.

A sikeres selejtezős szereplés és az elmúlt évek kiegyensúlyozott eredményei is közrejátszanak abban, hogy nemzeti csapatunk a legerősebb kalapból várhatja a csütörtök esti Eb-sorsolást. Az Európai Kézilabda-szövetség hétfői tájékoztatása szerint Németországot már a ceremónia előtt besorolták a herningi A-, a társrendező Dániát a szintén herningi B-, az ugyancsak társházigazda Svédországot pedig a malmői E-csoportba. A magyar válogatott így Oslóban vagy Kristianstadban játszik a csoportkörben és továbbjutás esetén biztosan költöznie kell, ugyanis a középdöntőnek Herning és Malmö ad otthont.

Az is eldőlt, hogy az előző kontinenstornán ötödik, az olimpián tizedik, a világbajnokságon nyolcadik helyezett együttesünknek biztosan lesz északi ellenfele a csoportkörben: vagy Norvégia, vagy Izland, vagy Feröer, ezeket a csapatokat ugyanis már besorolták azokba a négyesekbe, amelyekbe a mieink kerülhetnek.

KALAPBEOSZTÁS AZ EB-SORSOLÁSRA

1. kalap: Franciaország, Dánia, Svédország, Németország, MAGYARORSZÁG, Szlovénia

2. kalap: Portugália, Norvégia, Izland, Horvátország, Spanyolország, Feröer

3. kalap: Ausztria, Hollandia, Montenegró, Csehország, Lengyelország, Észak-Macedónia

4. kalap: Grúzia, Szerbia, Svájc, Románia, Ukrajna, Olaszország