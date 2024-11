Vámos Petra: Már nem olyan komfortos a svédeknek sem ellenünk játszani

Idén már harmadszor sodorja az élet a magyar válogatott útjába a svédeket. Az áprilisi olimpiai selejtezőtornán 28–25-re megnyert és a nyáron az ötkarikás játékokon hosszabbításban 36–32-re elveszített csata után az Európa-bajnokság csoportkörében jön a harmadik felvonás.

Mindkét együttesnek ez lesz az első igazán nagy tesztje a kontinensviadalon. A csütörtöki, első játéknapon a mieink Törökországot, a skandinávok Észak-Macedóniát múlták felül, összességében simán. A Főnix Arénában a nyitó este fél háza után szombaton már zsúfolásig telt lelátók, azaz 6500 néző fogadja a csapatokat. Ebből is látszik, hogy az Eb igazából csak most kezdődik.

„Már nem olyan komfortos a svédeknek sem ellenünk játszani, vannak azért kevésbé jó emlékeik is velünk kapcsolatban – mondta lapunknak Vámos Petra a pénteki pihenőnapon. – Több embertől is azt hallottam, ők is úgy készülnek, hogy nagyon nehéz meccs lesz. A védekezésünk lehet a győzelem kulcsa. A svédek nem játszanak semmi újat, viszont azt rendkívül tudatosan és erőszakosan csinálják. Fontos lenne, hogy a beálló körüli védekezést meg tudjuk oldani, illetve ott van a támadás is, a nagyon magas hármas és kettes védőik rendkívül stabilan védekeznek. Talán a külső területek megtalálása és a szélek megjátszása az, amivel fel lehetne ezt törni.”

A 24 éves irányító szerint ugyan vannak a svédeknél nagy nevek, mint Jamina Roberts vagy Jenny Carlson, mégis csapatként működnek nagyon jól. A kulcspillanatokban bármelyikük el tudja dönteni a mérkőzést. Ilyen a kapus Johanna Bundsen is, akitől megszokhattuk, hogy egyszer 15-20 védése van, máskor meg alig találkozik a labdával – átmenet nem sűrűn szokott lenni. „Lövés előtt várnunk kell egy ütemet a levegőben, a tempólövéseket el kell kerülni ellene, és tiszta helyzeteket kialakítani” – avatott be minket Vámos a rutinos kapus gyenge pontjaiba.

Kérdés, hogy mennyire lehet benne a svédek fejében az áprilisban ugyanitt, Debrecenben lejátszott találkozó: „Nem gondolom, hogy ők ezzel bármennyire is foglalkoznak. Profi mentalitású játékosok, maga a helyszín és csarnok nincs rájuk hatással egy-egy meccsen. Viszont az, hogy ennyien kijönnek, és akik kint lesznek, nem nekik szurkolnak, az már lehet befolyásoló tényező. Csütörtökön is hidegrázós élmény volt pályára lépni, bízom benne, hogy telt ház előtt a mi szempontunkból nagyon jó meccs következik.”

Ehhez maguk a főszereplők szerint is a csütörtökinél kevesebb hiba és összeszedettebb játék kell, mégiscsak az olimpiai negyedik helyezett lesz az ellenfél. Pozitív, hogy a kulcspillanatokban azért megvolt a koncentráció, Törökország a 18. és a 33. perc között képtelen volt a kapunkba találni, ezalatt sikerült 7–8-ról 15–8-ra fordítani.

Hasonló nyitányt láthattunk Svédországtól is, amely a 21. és a 39. perc között „nullázta le” a macedónokat, miközben tizenegy gólt dobtak válasz nélkül. Az utolsó nyolc percre már rég eldőltek a fontos kérdések, ennek volt köszönhető, hogy a balkániak visszajöttek mínusz tizenhatról tízre.

Az ősszel már a dán Esbjerget is vezető szövetségi kapitány, Tomas Axnér három játékosát is nélkülözni kényszerül az Eb-n. Közülük Daniela de Jong hátsérülés miatt hagyja ki a tornát, az idény közben, csapata csődje miatt Győrbe igazoló Anna Lagerquist még nem tért vissza a pályára súlyos sérülése után, míg a Vipersben légióskodó Nina Koppang az ősszel dőlt ki a sorból, meg is kellett műteni a térdét, így őt sem láthatjuk a rangadón. Koppang kiesését már csak azért sem bánják a mieink, mert ő volt az, aki az olimpiai negyeddöntőt másodpercekkel a dudaszó előtt hosszabbításra mentette.

Ott lesz viszont a pályán Nathalie Hagman, aki két napja megszerezte karrierje 150. Európa-bajnoki találatát. Szerencsénkre kapusunk, Böde-Bíró Blanka a világ egyik legjobbja a szélsők elleni védésben. Ha a párizsi olimpia gólkirályával szemben is elkapná a fonalat, az nagyot lökhetne a szekerünkön.