Női kézilabda Eb: az NB I-ben szereplő svéd játékosok kulcsmeccsként készülnek ellenünk

A legutóbbi hét évben két felkészülési mérkőzés mellett két olimpián, két világbajnokságon, egy Eb-n és az idei, sokáig emlékezetes debreceni olimpiai selejtezőtornán is megmérkőzött a magyar és a svéd együttes, öt svéd siker mellett három magyar győzelem született.

Az utóbbi világversenyeken rendre az élmezőnyben záró skandinávok keretében három NB I-es légiós van: a győri Linn Blohm, valamint az egyaránt debreceni Jessica Ryde és Kristin Thorleifsdóttir. Mellettük fontos láncszem még a 2017–2018-as idényben Érden légióskodó Jamina Roberts, Johanna Bundsen, Jenny Carlson vagy Nathalie Hagman is.

Otthon érezheti magát tehát Debrecenben Kristin Thorleifsdóttir, a svédek balátlövője, aki a 2024–2025-ös idény előtt csatlakozott a DVSC Schaefflerhez.

„Kellemes érzések fogtak el, amikor a csapattal együtt megérkeztünk Debrecenbe – mintha hazajöttem volna. A nyáron nemcsak új klubhoz kerültem, hanem új országba és kultúrába is érkeztem, különösen a magyar nyelvvel gyűlt meg a bajom. A lányok és a DVSC körül dolgozók azonban az első perctől kezdve mindenben segítettek nekem, úgyhogy megkönnyítették a beilleszkedésemet. Elmondhatom, hogy igazán jól érzem magam Debrecenben.”

Kristin Thorleifsdóttir otthon érzi magát Debrecenben (Fotó: Kovács Péter)

A 26 éves kézilabdázó úgy gondolja, hogy különleges lesz a találkozó, hiszen egy naptári évben már harmadszor találkoznak a magyar csapattal, amely szerinte is kiváló erőt képvisel, ez nem is kérdés.

„Mindkét csapat jól teljesített az egymás elleni meccseken, szóval remélem, a szurkolók ismét jól szórakozhatnak – folytatta kérdésünkre. – Szombaton is kiegyenlített meccsre van kilátás, különös lesz a klubtársaim ellen pályára lépnem, de szerintem a hatvan perc során nem fogjuk kímélni egymást.”

Thorleifsdóttirnál jóval hosszabb ideje él Magyarországon a beálló Linn Blohm, aki 2021 óta a Győri Audi ETO sikeréért küzd.

„Mindkét csapat számára kulcsmeccs lesz a szombati, aki nyer, a középdöntő végén is előkelő pozícióban végezhet – mondta Nemzeti Sportnak a BL-győztes játékos. – Amelyik viszont veszít, valószínűleg le kell győznie a franciákat a négy közé jutáshoz – nem lebecsülve persze a többi együttest az águnkon. Az első csoportmeccsünkön nem tudtunk végig egyenletesen teljesíteni, de azért megmutattuk, hogy erős a védekezésünk, és megvan a sebességünk is támadásban. Olyan csapat vagyunk, amelyik szeret és tud is sokat futni, szombaton szeretnénk ezt végig megmutatni.”

Válogatottbeli társához hasonlóan ő is szeret a cívisvárosban pályára lépni, mert a szurkolók mindig kiváló hangulatot teremtenek az arénában.

„Tudjuk, a magyar válogatott milyen komoly játékerőt képvisel, hogy messzebbre ne menjünk, az olimpián döntetlen volt az állás a rendes játékidő végén. Biztos, hogy kemény mérkőzés lesz szombaton is, remélem, a tavaszi találkozóval ellentétben ezúttal mi fogunk nyerni. Két olyan játékosunk hiányzik most sérülés miatt, aki az olimpián nagy szerepet kapott, de egyébként a magyarokhoz hasonlóan nálunk sem volt komoly átalakulás Párizshoz képest” – emelte ki Blohm.

A svédeket irányító Tomas Axnér közben azzal próbálja levenni a terhet az együtteséről, hogy a mieinkre nehezedő nyomást hangsúlyozza.

„Tiszteljük a magyar csapatot, de azt is tudjuk, hogy a hazai pálya miatt plusz nyomással kell megbirkózniuk, miután az elődöntőbe jutást várják tőlük – emelte ki Axnér. – Mi sokszor jártunk a legjobb négy között, tudjuk kezelni ezt a helyzetet. Még ha az előzetes erősorrendben valamivel előrébb is rangsoroltak minket (az EHF rangsorában a svédek a negyedik, a mieink az ötödik helyen álltak – a szerk.), most mégis kicsit esélytelenebbnek érezzük magunkat.”

Utóbbi gondolata egybevág a Győri ETO szakvezetője, Per Johansson gondolatmenetével, bár ő inkább arra hegyezte ki a mondanivalóját, hogy több külső tényező miatt szerinte majdnem lehetetlen lesz nyerniük a svédeknek Debrecenben.