Női kézilabda Eb: Az egész pályafutásomat végigkísérte a csakazértis-mentalitás – Szemerey Zsófi

Érdekes kettősség jellemzi Szemerey Zsófi jelenlegi helyzetét, míg új francia klubcsapatában, a Metzben a klasszis Cléopatre Darleux idény közbeni leigazolását követően látványosan háttérbe szorult, addig a válogatottban továbbra is élvezi a szakmai stáb bizalmát, és ezt olyan meghatározó teljesítményekkel hálálta meg, mint például a franciák elleni felkészülési mérkőzéseken látottak, de a csütörtöki Eb-nyitányunkon is 53 százalékkal zárta az első félidőt a törökök ellen.

„Az idény eleje jól indult számomra, utána megérkezett Cléopatre Darleux, ami mindent megváltoztatott – kezdte a Nemzeti Sportnak Szemerey a mieink pénteki sajtófélóráján. – Azóta bajnokikon a lelátón ültem, és a BL-meccseken voltam a keretben. A ligában a harmadik kapusunk kicsit több lehetőséget kap, míg BL-találkozón én néhány hetesre, esetleg pár percre szállok be. Éreztem is a kinti, franciák elleni válogatott meccseken, hogy fejben jobban elfáradtam a végére, mint ahogy szoktam, mert nem voltam játékban. Nem ideális a helyzetem, de megpróbálom ebből is a legtöbbet kihozni.”

Hozzátette, olyan kapus jött mellé, akitől rengeteget tud tanulni, emberileg és sportszakmailag egyaránt fejlődhet. Annak örül, hogy ilyen pozitív személyiség érkezett a csapathoz, annak viszont már kevésbé, hogy ezért jóval kevesebb játéklehetőséget kap. „Másfajta kapus, én kevésbé vagyok ugrálós típus, ő többször elhagyja a talajt. Nehézkes a kinti létünkben, hogy nincs kimondott kapusedzőnk, ott nem divat úgy, mint itthon. Egymás között próbáljuk megoldani a feladatokat, és szerintem jól működik a kommunikáció az edzéseken és a meccseken” – adott betekintést a kinti hétköznapokba.

„Próbálom a negatív gondolatokat most elengedni, és inkább azzal foglalkozni, hogy a válogatottnál mennyire bíznak bennem – folytatta a 30 éves kapus, aki a Mosonmagyaróvárt elhagyva a nyáron állt először légiósnak. – Az egész sportpályafutásomat végigkísérte a csakazértis-mentalitás. Sok helyen ütköztem akadályokba kiskoromtól kezdve, amiért nekem csak azért is meg kellett mutatnom, mit tudok, a makacsságom is kellett hozzá. Nem tagadom, kint nehéz úgy a kapuba állnom, hogy nem érzem, azért kerülök a pályára, mert annyira bíznak bennem. Közben a lányoktól viszont nagyon sok pluszt kapok, ők mindenben mellettem állnak.”

Szemerey Zsófi a törökök ellen az első félidőben kapott lehetőséget (Fotó: Kovács Péter)

Szemerey elmondta, nagy támogatást jelent neki, hogy Debrecenben a családja is ott szurkol a lelátón, de általánosságban is óriási lehetőség mindannyiuknak, hogy hazai pályán szerepelhetnek, ezért szeretnének maradandót alkotni. Ha messzire akarunk jutni, akkor nagyon nem mindegy a továbbvitt pontok és a későbbi helyezésünk szempontjából, hogy szombaton mit jászunk a svédekkel.

„A törökök elleni első meccsből nem lehet kiindulni, a lényeg a két pont megszerzése volt. Még kicsit izgultunk az elején, remélem, ezt sikerült levetkőznünk, és a svédek ellen már az igazi arcunkat mutatjuk. A svédekkel már kívülről ismerjük egymást, az lesz a kérdés, hogy éppen melyik edző milyen taktikát dolgoz ki, és arra a másik csapat hogyan tud reagálni. Az lesz a kulcs, hogy mi reagáljunk hamarabb az ő dolgaikra, és ne engedjük ránk erőltetni az akaratukat. Az olimpián is remek meccset játszottunk ellenük, csak a hosszabbítás nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna. Az elmúlt években lehet érezni rajtunk a fejlődést, pár fiatal jött csak be a keretbe, ők hamar be tudtak épülni, jó egyveleget alkotunk, ez az erősségünk.”

Tisztában van vele, hogy már rutinos játékosnak számít, miközben későn érő típusnak tartja magát. Jó pár éve azért még lehet a kézilabdapályán, bár azt gyorsan leszögezte, Katrine Lunde-féle hosszú pályafutást nem tervez. „A karrierem során sok mindenről le kellett mondanom a privát életemben, amelyek később nálam is elsőbbséget fognak élvezni. Remélem, a mostani Eb-n is jobban meg tudom magam mutatni, bizonyítva, hogy a jövőben még jobban tudnak rám támaszkodni.”

A svédek elleni csoportmérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a debreceni Főnix Arénában, és már biztos, hogy telt ház várja majd a csapatokat.