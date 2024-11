Döcögős kezdés után hatgólos győzelem a törökök elleni Eb-nyitányon

16. NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–TÖRÖKORSZÁG 30–24 (13–8)

Debrecen, Főnix Csarnok, 2927 néző. Vezette: Prastalo, Balvan (bosnyákok)

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – GYŐRI-LUKÁCS 6, KLUJBER 6 (4), VÁMOS P. 4, Füzi-Tóvizi, Kuczora 3, Szöllősi-Schatzl 3. Csere: Böde-Bíró (kapus), Papp N., Márton G. 1, Tóth Nikolett 3, Faluvégi D. 1, Bordás, Simon P. 2, Kácsor 1, Pásztor N. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

TÖRÖKORSZÁG: Erbektas – Gökdemir 2, Akgün, Demircelen, Rozdogan 2, ISKIT-CALISKAN 5 (1), Aydin 2. Csere: Bembeyaz (kapus), Sahin 3, Gedik 2, Tügel 1, Hosgör, Öztürk 1, SÖNMEZ 4, Yilmaz 1, Isikhan 1. Szövetségi kapitány: Costica Buceschi

Az eredmény alakulása. 4. p.: 1–4. 8. p.: 3–5. 14. p.: 6–5. 18. p.: 7–8. 35. p.: 15–11. 40. p.: 20–12. 45. p.: 24–16. 51. p.: 28–19. 55. p.: 28–22

Kiállítások: –, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Costica Buceschi: – Büszke vagyok a csapatomra, szerintem jó kézilabdát játszottunk az első Eb-meccsünkön. Tisztában voltam vele, hogy nem fogjuk tudni hatvan percen keresztül fenntartani a kezdeti színvonalat, a magyarok jelen pillanatban még jóval előttünk járnak. Ezért mindenkinek lehetőséget adtam, olyan játékosom is volt, aki most mutatkozott be a csapatban. Tanulnunk kell a mérkőzésből, az északmacedónok ellen reményeim szerint több esélyünk lesz a győzelemre.

ÖSSZEFOGLALÓ

A magyar női kézilabda-válogatott tagjai már három nappal korábban kipattintották az első kockát az adventi csokikalendáriumból és reményeik szerint az utolsó darabot a karácsonyi vásáráról is világhíres Bécsben nyithatják ki december 15-én, ezüstvasárnap.

Csütörtök este kezdetét vette az idei kézilabdás karácsony, a Magyarország–Törökország csoportmérkőzéssel elrajtolt a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság. A kiváló hangulatot teremtő magyar szurkolók vágyai között is az osztrák főváros szerepel: a kezdés előtt, a himnuszok alatt a tábor a debreceni Főnix Aréna egyik sarkában egy „Együtt sikerülhet” feliratú molinót függesztett ki, amely felett egy másik drapérián egy Bécs feliratú várostábla felé vezető út volt rajzolva.

A törökök is ünnepi hangulatban lehetnek, hiszen történetük során először szerepelnek világversenyen, nem véletlenül lelkendezett lapunknak az első forduló előtt Nurceren Akgün Göktepe, hogy gyerekkoruk óta erre a pillanatra vártak, egy álmuk vált valóra az Eb-kvalifikációval. A 32 éves beálló egyébként testnevelőtanárként dolgozik a kézilabdázás mellett – a 11 légiós mellett az otthon játszó kerettagoknak civil foglalkozásuk is van. Nem volt vitás tehát a start előtt, hogy a fejlődés útját kereső rivális legyőzése nem okozhat gondot a mieinknek, akik közül ezúttal a ferencvárosi kapus, Janurik Kinga és a váci balátlövő, Csíkos Luca maradt ki a 16 tagú meccskeretből.

A kapus Szemerey Zsófi előtt támadásban mondhatni az alapcsapat kezdett, a két szélen Győri-Lukács Viktória és Szöllősi-Schatzl Nadine, a két átlövő Klujber Katrin és Kuczora Csenge volt, Vámos Petra irányított, míg a minden tekintetben hazai pályán szereplő Füzi-Tóvizi Petra beállóban küzdött a török védőkkel, védekezésben pedig Kuczorát Papp Nikoletta váltotta. Az első percekben úgy tűnt, a felfokozott hangulat nem felemelte, inkább megfogta a magyar együttest, amely Kuczora révén ugyan megszerezte a vezetést, de erre sorozatban négy góllal válaszolt a rivális… Elöl sok volt a hiba és a rossz megoldás, ennek ellenére Klujber hétméteres találatával 6–5-nél sikerült fordítani, hogy aztán a 18. percben már újra a lelkes és harapós vendégek vezessenek eggyel (7–8). Aztán a kezdeti drukk után egye inkább összeállt a hátsó fal és a belelendülő Szemerey is egyre többször találkozott a labdával, így fokozatosan elléptek a mieink, akik egy 6–0-s sorozattal fordítottak és leszakították ellenfelüket. A tornaújonc irányító, Tóth Nikolett is megszerezte első gólját egy nagy viadalon, miközben a törökök az első játékrész záró tizenkét percében képtelenek voltak betalálni.

A szünet után a csapatkapitány Böde-Bíró Blanka állt be a mieink kapujába. Akadt jó néhány hajmeresztő hiba és megoldás mindkét oldalon a második félidő elején, de látszott, noha az elején köhögött a magyar motor, a hajrában csak az lesz a kérdés, hogy mekkora különbséggel nyeri meg a találkozót a Golovin Vlagyimir által irányított nemzeti csapat. Az utolsó tíz percre 27–19-es vezetéssel forduló válogatottunkban mindenki játéklehetőséget kapott, a szövetségi kapitány sokat forgatta a felállást, ami egyrészt a pihentetés, másrészt a spórolás miatt is lényeges szempont a Svédországgal szemben szombaton esedékes csoportrangadó előtt.

A magyar együttes 30–24-es győzelemmel esett át a tűzkeresztségen és a papírformát érvényesítve gyűjtötte be első pontjait a részben hazai rendezésű kontinensviadalon, amelyen ennél csak nehezebb megméretések várnak rá a következő hetekben.