Női kézi BL: Klujber találata is ott van a forduló legszebb góljai között

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ

A-CSOPORT

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–CSM BUCURESTI (román) 31–28 (17–18)

Érd, 1900 néző. V: Carmaux, Mursch (franciák)

FTC: Glauser – Malestein 4, KLUJBER 6 (2), Bölk 2, Cvijics 3, Lekics 4 (3), Márton G. 3. Csere: BÖDE-BÍRÓ (kapus), EDWIGE, O. Kanor, DMITRIJEVA 6, Maszlova 2, SIMON P. 1. Edző: Allan Heine

CSM: Moreschi – T. Östergaard 1, Kobylinska, Arntzen 1, Jaukovics, C. NEAGU 8 (2), Friis 2. Csere: Hosu, E. Eriksson (kapusok), OMOREGIE 10 (3), PINTEA 5, Grijseels, Dindiligan 1, I. Smits. Edző: Helle Thomsen

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–1. 7. p.: 6–3. 12. p.: 7–7. 15. p.: 9–7. 16. p.: 9–10. 21. p.: 10–12. 24. p.: 13–12. 27. p.: 14–15. 35. p.: 20–20. 37. p.: 20–22. 41. p.: 22–22. 47. p.: 23–25. 50. p.: 26–26. 54. p.: 28–27. 57. p.: 29–28

Kiállítások: 2, ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Allan Heine: – Arra készültünk, hogy megnehezítsük a CSM dolgát, hatvan percig minél magasabb szinten kézilabdázzunk. Úgy gondolom, hogy sikerült. Simon Petra energikusan szállt be, ami az egyik kulcsa volt a győzelemnek.

Helle Thomsen: – A két meccs nagyon hasonló volt, végig harcoltunk, de nem tudtuk lehagyni az FTC-t. A hajrában az egy az egy elleni szituációkban küszködtünk, gondjaink voltak a góllövéssel is. A hármas védőink jó munkát végeztek, de ellenfelünk most is okosabb és erősebb volt nálunk.

AZ ÁLLÁS 1. Metz 8 7 1 – 244–218 +26 15 2. FTC 8 7 – 1 229–199 +30 14 3. Ljubljana 8 4 – 4 229–228 +1 8 4. CSM Bucuresti 8 4 – 4 230–232 –2 8 5. Podravka Vegeta 8 3 1 4 212–220 –8 7 6. Storhamar 8 2 1 5 206–214 –8 5 7. Gloria Bistrita 8 2 – 6 223–236 –13 4 8. Nyköbing 8 1 1 6 216–242 –26 3