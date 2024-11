A Ferencváros újra legyőzte a CSM Bucuresti-et, és hatpontos az előnye a második helyen

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ

A-CSOPORT

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–CSM BUCURESTI (román) 31–28 (17–18)

Érd, 1900 néző. V: Carmaux, Mursch (franciák)

FTC: Glauser – Malestein 4, KLUJBER 6 (2), Bölk 2, Cvijics 3, Lekics 4 (3), Márton G. 3. Csere: BÖDE-BÍRÓ (kapus), EDWIGE, O. Kanor, DMITRIJEVA 6, Maszlova 2, SIMON P. 1. Edző: Allan Heine

CSM: Moreschi – T. Östergaard 1, Kobylinska, Arntzen 1, Jaukovics, C. NEAGU 8 (2), Friis 2. Csere: Hosu, E. Eriksson (kapusok), OMOREGIE 10 (3), PINTEA 5, Grijseels, Dindiligan 1, I. Smits. Edző: Helle Thomsen

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–1. 7. p.: 6–3. 12. p.: 7–7. 15. p.: 9–7. 16. p.: 9–10. 21. p.: 10–12. 24. p.: 13–12. 27. p.: 14–15. 35. p.: 20–20. 37. p.: 20–22. 41. p.: 22–22. 47. p.: 23–25. 50. p.: 26–26. 54. p.: 28–27. 57. p.: 29–28

Kiállítások: 2, ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Allan Heine: – Arra készültünk, hogy megnehezítsük a CSM dolgát, hatvan percig minél magasabb szinten kézilabdázzunk. Úgy gondolom, hogy sikerült. Simon Petra energikusan szállt be, ami az egyik kulcsa volt a győzelemnek.

Helle Thomsen: – A két meccs nagyon hasonló volt, végig harcoltunk, de nem tudtuk lehagyni az FTC-t. A hajrában az egy az egy elleni szituációkban küszködtünk, gondjaink voltak a góllövéssel is. A hármas védőink jó munkát végeztek, de ellenfelünk most is okosabb és erősebb volt nálunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy lehetőség előtt állt a Fradi, amely idei utolsó BL-mérkőzésén nagy lépést tehetett az automatikus negyeddöntőbe jutás felé. Mivel a mezőny továbbra is kiegyenlítettnek tűnik, nem mindegy, hogy sikerül-e megspórolni a rájátszás körében rejlő veszélyeket. A zöld-fehérek egy hete történetük során először győzték le idegenben a CSM Bucuresti-et, most hazai pályán készültek újabb sikerre a románokkal szemben.

VÉLEMÉNY SIMON Petra, az FTC irányítója: – Az első félidőben nagyon sok könnyű gólt kaptunk, gyorsan hozták ránk a lerohanásaikat a vendégek. A második félidőben összeállt a védekezésünk és támadásban is sokkal precízebbek voltunk. Magas színvonalú mérkőzést játszottunk, a CSM nagyon erős klub. Örülök, hogy így tudtam beszállni, készültem rá, hogy minél többet hozzá tudjak tenni. A szurkolóink hatalmas erőt adtak, szinte felrobbant az aréna, amikor valami jót csináltunk, a buzdításuk sokat számított az egész meccs alatt.

Hatalmas változás volt a bukaresti összecsapáshoz képest, hogy ezúttal már Helle Thomsen rendelkezésére állt az elitsorozat történetének legeredményesebb gólszerzője, Cristina Neagu is. A 36 éves legenda egészségügyi problémájából felépülve rögtön a kezdőcsapatban találta magát.

A Ferencváros kapusai közül Laura Glauser kezdett, Böde-Bíró Blanka a kispadról várta a lehetőséget, Janurik Kinga pedig a lelátón foglalt helyet. Allan Heine támadásban Emily Bölk, Andrea Lekics és Klujber Katrin mellett tette le a voksát. A két együttes között hatalmas a rivalizálás, ezért nem véletlen, hogy az Érd Arénában most is pikáns hangulat volt már a legelejétől fogva.

Az első kiállítás már a 38. másodpercben megtörtént, Emilie Hegh Arntzen nyomott oda egyet Klujbernek. Fontos volt, hogy a 2024-ben óriási formában védő Gabriela Moreschi ne jöjjön lendületbe, Márton Gréta a rövidbe dobott neki gólt, Dragana Cvijics pedig a brazil kapus feje mellé lőtte az újabb találatot. Neagu is hamar megmutatta a képességeit, de Elizabeth Omoregie büntetése újabb lehetőséget kínált a hazaiaknak a korai meglépésre (6–3).

A nagy iram közepette a CSM hamar visszajött, Emma Friis 7–7-re egyenlített. Sőt, a 16. percben Arntzen bombájával már a vendégek álltak jobban. Allan Heine két orosz játékosától, Darja Dmitrijevától és Valerija Maszlovától várta, hogy új színt vigyenek a támadásokba. Ám a bukaresti védőfal ekkor nagyon jól mozgott, a kedvezőtlen helyzetből jött lövéseket pedig Moreschi leszedte. A szünet előtt Omoregie volt a főszereplő, aki a hátára vette csapatát, 18–17-es előnyhöz juttatva együttesét.

Márton Gréta csodaszép góljával indult a második játékrész, a balszélső teljes fordulattal rázta le magáról Omoregie-t és került ziccerbe. Hármat cserélt a Fradi támadás és védekezés között, ezért a vendégek a kapott gól után rendre rárontottak a mieinkre. A gólokon kívül is megannyi szép pillanatot hozott ez az időszak: Böde-Bíró bravúrral térdelte ki Trine Östergaard ziccerét, a túloldalon Jaukovics blokkolt kétszer. Aztán Bölk is „betakarta” Neagut, ez az elmúlt másfél évtizedben az egyik legnehezebb kihívás volt (20–22).

A 40. percben az őszi BL-meccseken keveset játszó Simon Petra is megkapta a lehetőséget. A 20 éves irányítót az európai szövetség nemrég az év legjobb fiatal játékosának választotta, és most is próbált főszerepbe kerülni: kiharcolt egy hetest és gólt is szerzett. A Fradi 17–16-nál, még az első félidőben állt jobban, azóta maximum döntetlenig tudott többször is visszajönni.

Egyre közeledett a végjáték, és továbbra is a hazaiaknak kellett az eredmény után rohanniuk. Neagu értékesítette a heteseket, majd kulcspillanatban szerzett labdát Simonnal szemben. Cvijics leütközte Omoregie-t, de a Fradi megúszta a videózást. Sőt, az 54. percben Klujber góljával visszavette a vezetést (28–27). Dmitrijeva egy lövőcsellel átverte a védőjét, majd elhúzott mellette, így szerzett gólt a Fradi. A nagy küzdelemben Omoregie hibázott, majd ismét Klujber mutatta meg a klasszisát.

A Fradi az utolsó két percben már jól menedzselte a történéseket, és 31–28-ra legyőzte a CSM Bucuresti-et. A négyes döntőbe igyekvő csapat hat ponttal meglépett riválisától.