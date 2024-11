Kusztor Péter az Epronexben tér vissza, Karl Ádám befejezte pályafutását

Ezt Rózsa Balázs csapatkapitány jelentette be a 2024-es szezont értékelő szombati sajtótájékoztatón. Amint elmondta, hosszú és küzdelmes éven vannak túl, amelynek során a nemzetközi szövetség (UCI) naptárában szereplő viadalokon összesen öt dobogós helyezést és egy győzelmet értek el – ezt éppen ő szállította a székely körverseny első szakaszán. Összességében a csapat kerékpárosai idén összesen 20-szor végeztek a top 10-ben.

Rózsa fontos személyi változásokról számolt be: a csapatnak új sportigazgatója van az osztrák-szlovén Gregor Pavlic személyében, aki a Maloja Pushbikers német kontinentális csapattól érkezett.

Amint Princzinger Péter, az egyik támogató, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke elárulta, a szponzorokkal már korábban megállapodtak abban, hogy három éven belül megfiatalítják a csapatot és utánpótlás-versenyzőkkel töltik fel. Ugyanakkor számítanak a 40. születésnapját december 27-én ünneplő Kusztor Péter rutinjára, aki 2025-ben az Epronex színeiben fog visszatérni, legutóbb a Team Novo Nordiskot erősítette, és pár hónapja jelentette be visszavonulását. Ő társcsapatkapitányként belülről fogja segíteni a munkát, és egyelőre egy évre kötelezte el magát. Dobi Dániel az Acélvakond Teamtől érkezik, és rajtuk kívül négy U23-as versenyző átigazolását is bejelentették: Mindszenti Ákosét (Lotus Team), Erdős Gergelyét (Greenriders Cycling Team), valamint a norvég Tord Wikanderét és Sander Nistad Stienét.

Ezzel együtt távozott a csapattól Vaskó Levente, a holland Tim Bierkens, továbbá családi okok miatt a dél-afrikai Byron Munton, míg hárman, Orosz Gergő, Szarka Gergely és Karl Ádám visszavonulnak a profi versenyzéstől. Az ifjúsági olimpián kilencedik, 11-szeres UCI-dobogós, magyar bajnok Karl az MTI-nek elmondta, azért hagyja abba 25 évesen a profi kerékpározást, mert úgy érzi, elérte mindazt, amiről gyerekkorában álmodott. Közgazdászként januárban fog diplomázni és bár nem akar eltávolodni a sportágtól, szeretné magát az élet más területén is kipróbálni.

A jövőbeli tervekkel kapcsolatban Rózsa Balázs elmondta, hogy a 2025-ös évet egy spanyolországi edzőtáborozással kezdik, majd átteszik a székhelyüket Rodoszra, ahol egy egynaposon, majd a körversenyen is elindulnak és további helyszíneken is rajthoz állnak még a Tour de Hongrie előtt, amelyet kiemelkedően fontosnak tartanak. Összességében legalább olyan eredményes szezont szeretnének, mint amilyen az idei volt. További tervük, hogy a fiatalok minél hamarabb beilleszkedjenek, és szeretnék, ha a győzelmeik és dobogós helyezéseik száma is növekedne.

A sajtótájékoztatón megjelentek a csapat főbb támogatói, Tóthfalussy György, a 2016 óta névadó szponzor Epronex képviseletében, valamint a Porsche Buda részéről Kiss Dávid is kijelentette, hogy továbbra is a csapat mellett állnak, így annak megnyugtató anyagi háttere 2025-re is biztosított.