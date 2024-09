Vas Blanka a tizedik helyen zárta az országúti világbajnokságot

Szakadó esőben és tizenegy fokban kezdődött a kerékpáros-világbajnokság női mezőnyversenye a svájci Usterben, olykor vízszintesen szakadt a 154.1 kilométeres távon. A rajt előtt egyperces néma csenddel emlékeztek a súlyos bukását követően pénteken elhunyt svájci versenyzőre, Murier Furrerre. A kerékpárosok először megkerülték a Greifensee nevű tavat, majd áttekertek Zürichbe, a városban öt kör várt rájuk, azaz ennyiszer kellett megmászniuk a Witikon-negyedben található, 1.4 kilométeres, 7.2 százalékos emelkedőt. A mezőnyben két magyar indult, az U23-as címvédő Vas Blanka és a tizennyolc éves Greman Szonja, utóbbi a legfiatalabb versenyző volt a szombati futamon.

Az első, háromfős szökevénycsoportot hamar beérte a mezőny, többen is próbálkoztak támadással. Száz kilométerrel a vége előtt egy kisebb csoport lépett el, köztük tekert az egész verseny során rengeteget dolgozó Riejanne Markus és az új-zélandi Niamh Fisher-Black is, Vas Blanka pedig az őket üldöző első csoportban haladt. Harminckét kilométerrel a vége előtt Markus mellé megérkezett a másik holland, Marianne Vos és az ausztrál Ruby Roseman-Gannon is, az utolsó kör előtt egyperces előnyre tettek szert.

Vasék üldözőcsoportjából sorra estek ki a versenyzők, miközben húsz kilométerre a céltól az olasz Elisa Longo Borghini és a harmadik holland, Demi Vollering csatlakozott az élmenőkhöz. Utóbbi indult meg az utolsó hosszú emelkedőn, vele tartott Longo Borghini, Kopecky, valamint az időfutamversenyen bronzérmes amerikai Chloé Dygert, továbbá a német Liane Lippert is. Vollering támadást indított, három versenyzőt le is szakított, csak épp ebből ketten is a honfitársai voltak – ez is mutatta, hogy hiába uralták a futamot a hollandok, rossz taktikájuk miatt végül is érem nélkül maradtak, pedig az utolsó kilométerre elsőként megérkező négyesben még benne volt Vollering, mellette Kopecky, Lippert és Longo Borghini haladt. Úgy tűnt, köztük dől majd el a világbajnoki cím sorsa, ám nem diktáltak elég nagy tempót, így felért Dygert és Roseman-Gannon is hozzájuk.

A hattagú csoportból a belga Kopecky hajrázott a legjobban, ezzel 2023 után ismét első lett a világbajnokság mezőnyversenyén, az ezüstérem Dygert nyakába került, a harmadik helyet Longo Borghini szerezte meg. Vas Blanka három perccel később érkezett meg, a saját csoportjának sprintjét ő nyerte meg, összességében pedig tizedik lett. Greman Szonja az első teljes kör megtételét követően feladta a világbajnokságot.

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VB, ZÜRICH

Női mezőnyverseny (154.1 km)

1. Lotte Kopecky (Belgium) 4:05:26 óra

2. Chloé Dygert (Egyesült Államok) azonos idővel

3. Elisa Longo Borghini (Olaszország) a. i.

...10. Vas Blanka 3:00 perc hátrány

Greman Szonja nem fejezte be a versenyt.