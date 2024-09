Brutális hegyi befutó, ismét Castrillo örülhetett a Vueltán – Valter a 17.

Lassan elfogynak a jelzők a 23 éves Pablo Castrillo teljesítményére. Csütörtökön, a Vuelta 12. szakaszán megszerezte pályafutása és csapata első Grand Tour-szakaszgyőzelmét, három nappal később pedig újra ünnepelhetett. Az Infiesto városából induló, 143 kilométeres etapot a Cuitu Negrura vezető, elképesztően nehéz és hosszú, 18.9 kilométeres, átlagosan 7.1 százalékős emelkedő zárta. A nap szökéséből az utolsó hegyig hárman maradtak, Castrillo az UAE-s Pavel Sivakovval és a Red Bull-os Alekszandr Vlaszovval tekert, nagyjából három perccel a mezőny előtt. A kérdés az volt, hogy a szökevények vajon hazaérnek-e, vagy az utolsó kilométereken élre tör esetleg a piros trikóért harcoló Primoz Roglic, akit Florian Lipowitz is segített. Castrillo 3.1 kilométerrel a vége előtt támadást indított, fél perccel is ellépett Vlaszovéktól. Roglic ugyan kiállt a mezőnyből, az összetett első O’Connort le is hagyta, de többre már nem futotta erejéből.

Az utolsó egy kilométeren belülre érve Vlaszov még próbálkozott, de Castrillo újfent erőt tudott meríteni, és 12 másodpercet vert az orosz kerékpárosra. A harmadik Sivakov lett, a negyedik és ötödik helyre Mas és Roglic ért be azonos idővel. Valter Attila a 17. helyet szerezte meg, 4:53 perccel maradt el a szakaszgyőztestől.

A Vuelta mezőnye hétfőn pihen, kedden az utolsó hét következik, a Spanyol körverseny vasárnap Madridban zárul, méghozzá időfutammal.

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

15. SZAKASZ (Infiesto–Cuitu Negru, 143 km)

1. Pablo Castrillo (spanyol, Equipo Kern Pharma) 3:45:51 óra

2. Alekszandr Vlaszov (orosz, Red Bull-Bora-hansgrohe) 12 másodperc hátrány

3. Pavel Sivakov (francia, UAE Emirates) 31 mp h.

...11. Ben O'Connor (ausztrál, Decathlon AG2R La Mondiale) 1:42 p h.

...17. Valter Attila (Visma Lease a Bike) 4:53 p h.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Ben O’Connor 60:19:22 óra

2. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-hansgrohe) 43 mp h.

3. Enric Mas (spanyol, Movistar) 2:23 p h.

...29. Valter 52:24 p h.