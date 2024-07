Két-két számban áll rajthoz Vas Blanka és Valter Attila

Ez lesz az első olimpia, amelyen a kerékpáros időfutamokon a női és férfi versenyzőkre is ugyanaz az útvonal vár, 32.4 kilométeren keresztül tekernek Párizs utcáin. A rajt az Invalidusok házánál lesz, onnan a ­Saint-Germain Boulevard-on vezet az út, át a Sully hídon és a Bastille téren, ahol élesen elkanyarodik a Vincennes erdeje felé, érintve az 1900-as olimpia központi helyszínét, a Jacques Anquetil ­Vélodrome-ot. A hatalmas ligetben számos éles jobbos és balos kanyar nehezíti a kerekesek dolgát, számottevő emelkedő viszont egyáltalán nem lesz. A III. Sándor hídnál található cél felé a versenyzők még érintik a XIV. Lajos és Ausztria Mária Terézia házasságának emlékére kialakított teret, a Place de la Nationt is.

A szombaton 14.10-kor rajtoló női időfutam 35 tagú mezőnyében magyar induló nem lesz, a három évvel ezelőtt Tokióban dobogósok sem vesznek részt a párizsi versenyen, ugyanis az aranyérmes holland Annemiek van Vleuten és honfitársa, Anna van der Breggen visszavonult, ám utóbbi hamarosan visszatér a versenyzéshez. Az ezüstérmes svájci Marlen Reussert pedig betegség miatt hagyja ki az ötkarikás játékokat. Ott lesz viszont a Giro d’Italia idei győztese, az élete formájában lévő Elisa Longo Borghini és a tőle összetettben 21 másodperccel lemaradó belga Lotte Kopecky is. Ami az esélyeseket illeti, az elmúlt években az időfutamokon az ausztrál Grace Brown szerepelt a legjobban, hatot nyert meg, a holland színeket képviselő Demi Vollering pedig kétszer volt a leg­gyorsabb. Honfitársa, a háromszoros világbajnok Ellen van Dijk júniusban eltörte a jobb bokáját, de már felépült.

Két és fél héttel a 34 főnyi férfi időfutam rajtja előtt tudta meg Valter Attila, hogy ő is részt vehet a versenyen, ugyanis felszabadult egy kvóta, amire le is csapott a magyar szövetség. „Az idén kicsit háttérbe szorultak az egyenkénti futamok, csodát nem várok ebben a rendkívül erős mezőnyben. Ennek ellenére is nagyon örülök, hogy hosszabbnak ígérkezik a párizsi időtöltésem, és mindent megteszek a méltó szereplésért” – írta akkor közösségi oldalán Valter, aki a Giro után a magyar bajnokságban és a svájci körön indult, az olimpián pedig alapvetően az augusztus 3-án esedékes országúti mezőnyversenyre készült. Címvédés a férfiaknál sem lesz, Primoz

Roglic megsérült a Tour de France-on, emiatt még a Vueltát is kihagyhatja. A Tour de France-on bronzérmes Remco Evenepoel az egyik nagy esélyes, a favoritok közé az olasz Filippo Gannát, a brit Joshua Tarlingot, a belga Wout van Aertot és a svájci Stefan Küngöt sorolhatjuk még.

Július 28-án, vasárnap a női hegyikerékpárosok 36-os mezőnye küzd meg egymással és a sziklakertekkel az Élancourt-i dombságon kialakított pályán. Tokióban Vas Blanka közel állt ahhoz, hogy megszerezze a magyar kerékpársport első olim­piai érmét, az akkor 19 éves hegyikerékpárosunk a negyedik helyen zárt, a dobogóra három svájci ált fel. Az aranyérmes Jolanda Neff légzési problémák miatt visszalépett, s a bronzérmes Linda Indergand sem lesz ott, az ezüstérmes Sina Frei mellett

Alessandra Keller képviseli a svájciakat. Vas az idén is indul, ám ezúttal az országúti mezőnyversenyre helyezte a nagyobb hangsúlyt a felkészülés során.

A férfi hegyikerékpárosok versenyét július 29-én, hétfőn rendezik. A címvédésre készülő Thomas Pidcock betegség miatt feladta a Tourt, de azóta meggyógyult. „Elégedett vagyok azzal, ahol tartok, ahogyan azzal is, ahogyan a felépülésem haladt” – mondta a brit olimpikon, aki ismét összeméri erejét a három éve ezüstérmes svájci Mathias Flückigerrel, a francia Victor Koretzky pedig meglepetésre készül.