Hatból hat egység jutott döntőbe csütörtök délután a kajak-kenu Eb-n

A gyorsasági szakágban hat magyar egységért szoríthattunk a csütörtök délutáni előfutamok során a Labe Arénánál, elsőként C–1 500 méteren Fejes Dánielért, aki végig a harmadik pozícióban haladt, a táv végéhez közeledve egyre jobban tapadt rá a lengyel Wiktor Glazunow, ám megelőzni nem tudta a magyart, Fejes Dániel tehát a harmadik hellyel döntőbe jutott.

A délelőtt programban ezer egyesben már fináléba jutott Csikós Zsóka délután 500 egyesben próbált szerencsét, s nem akárhogyan tette mindezt! Mások mellett azt a lengyel Anna Pulawskát is megverte, aki ezen a távon diadalmaskodott a legutóbbi két világkupaversenyen. Csikós magabiztosságát jelzi, hogy több mint két másodperccel előzte meg a harmadik helyen célba érő lengyelt, és 1.1 másodperccel a második belga Hermien Peterst. A szolnoki lányra nagy terhelés nehezedik Racicében, a magyar válogatottban ő az egyedüli, aki három számban is megméreti magát, a már említett kettő mellett 5000 méteren is szerepel.

„Az ezer méter után gyorsan elmentem ebédelni, aztán kicsit hűsöltem. Nem feltétlenül számoltam azzal, hogy megnyerem az ötszáz előfutamát, mert itt volt a lengyel, aki nyert a legutóbbi két vilákupán. Örülök, hogy győztem, meglepett, hogy sikerült. A lényeg, hogy a célt elértem, egyből döntőbe szerettem volna kerülni. Ha nem jött volna össze, akkor edzésnek fogom fel a pénteki középfutamot, így azért kicsit könnyebb. A hármas terhelésre szerencsére tudtam készülni, Poznanban már gyakoroltuk, egész jól ment. Ha meg kellene fogalmaznom, mi az elvárás magammal szemben ezen az Eb-n, akkor azt mondanám, hogy három éremmel szeretnék hazatérni” – mondta Csikós Zsóka a helyszínen.

A K–1 500 méteren kétszeres címvédő, ezer méteren kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám is remekelt, az ötszáz előfutamát közel négy másodperces előnnyel nyerte meg a második helyen célba érő, a távon négyszeres világbajnok és egyszeres Európa-bajnok, nem mellesleg hazai vízen evező Josef Dostál előtt. Mindezt úgy, hogy saját bevallása szerint csak négyszáz méterig hajtott teljes gőzzel, a pálya utolsó szakaszára kiengedett.

A versenynap zárásaként bemutatkoztak a kettesek is, C–2 500 méteren Kollár Kristóf és Juhász István gyönyörű győzelemmel, K–2 500 méteren Kiss Blanka és Lucz Anna futammásodikként, míg Kurucz Levente és Opavszky Márk kettőse harmadikként jutott döntőbe.

A pénteki középfutamokban öt magyar egységnek szurkolhatunk, gyorsasági szakágban Adolf Balázsnak (C–1 1000), Lucz Annának (K–1 200) és Takács Kincsőnek (C–1 200), míg para szakágban Molnár Nikolettának (KL3 200), valamint Dancs Gergőnek (KL3 200). Azt már most tudni lehet, hogy szombaton és vasárnap – minden szakágat figyelembe véve – 24 számban biztosan szoríthatunk magyar sportolóért döntőben.