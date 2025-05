Jégkorong: világbajnokokkal és Stanley-kupa-győztesekkel érkezik a kanadai válogatott

„Összesen 6273 NHL-es alapszakasz-mérkőzés, 1338 gól, 2201 assziszt, egy 1/1-es, 13 első körben draftolt, két Stanley-kupa-győztes, négy világbajnok és három NHL All-Star, két friss Four Nations-győztes – a számok alapján így lehet összefoglalni a Budapestre érkező kanadai csapatot” – olvasható a hazai szövetség honlapjának beszámolójában. Az észak-amerikai ország szövetsége egyelőre 15 játékost nevezett meg, akiket az A-csoportos világbajnoki keretbe jelölt, továbbá hetet, akik részt vesznek a felkészülésben, melynek állomása lesz az MVM Dome-ban a magyarok elleni találkozó is, a Veletek bárhova-turné utolsó felvonásként.

A legnagyobb név Ryan O'Reilly, aki jelenleg a Nashville-t erősíti, de megfordult a Coloradóban, a Torontóban, a Buffalóban és a St. Louisban - utóbbival ráadásul 2019-ben megnyerte a Stanley Kupát. Már hatszor járt világbajnokságon, kétszer lett aranyérmes a kanadai válogatottal, egyszer pedig második. Szintén megnyerte a Stanley Kupát Brandon Montour: tavaly a Floridával bizonyult a legjobbnak, majd a nyáron továbbállt és a Seattle-ben játszott ebben a szezonban. Eddig egy vb-ezüstje van. Tavaly elutazott Budapestre Macklin Celebrini, de az MVM Dome-ban nem játszott, mivel úgy döntöttek, hogy a néhány nappal későbbi draftra koncentrál inkább. Ott aztán az első helyen választotta ki a San José. Most is itt lesz, így Connor Bedard után újra egy 1/1-es játékost lehet megnézni.

A mostani névsorból nyolcan jártak már világbajnokságon. A kanadai válogatott vasárnap Bécsben játszik az osztrákokkal felkészülési mérkőzést, utána utazik Budapestre. Az MVM Dome-ban a magyarok elleni találkozó – melyre még kaphatók jegyek – kedden 19 órakor kezdődik.

A KANADAI KERET

Kapus: Dylan Garand (New York Rangers/Hartford)

Hátvédek: Travis Sanheim (Philadelphia Flyers), Noah Dobson (New York Islanders), Ryker Evans (Seattle Kraken), MacKenzie Weegar (Calgary Flames), Brandon Montour (Seattle Kraken), Zayne Parekh (Calgary Flames), Nicolas Beaudin (Brno), Harrison Brunicke (Pittsburgh Penguins/ Wilkes-Barre/Scranton Penguins)

Csatárok: Macklin Celebrini (San José Sharks), Travis Konecny (Philadelphia Flyers), Bo Horvat (New York Islanders), Adam Fantilli (Columbus Blue Jackets), Barrett Hayton (Utah Hockey Club), Will Cuylle (New York Rangers), Tyson Foerster (Philadelphia Flyers), Ryan O’Reilly (Nashville Predators), Kent Johnson (Columbus Blue Jackets), Porter Martone (Brampton), Zach Boychuk (Berlin), Brendan Perlini (Lausanne), Ty Ronning (Berlin)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg – Norvégia), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad – Szlovákia)

Hátvédek: Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor (Nottingham Panthers – Nagy-Britannia), Horváth Alex (Trinec – Csehország), Horváth Donát (FEHA19), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nilsson Henrik (Kalmar HC – Svédország), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur – Svájc), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (Újpesti TE)

Csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo – Finnország), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit – Finnország), Laskawy Ferenc (Újpesti TE), Mihalik András (Debreceni EAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Iowa Heartlanders – Egyesült Államok), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Szongoth Domán (KooKoo – Finnország), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Április 10., csütörtök

Magyarország–Ausztria 4–2

Április 11., péntek

Magyarország–Ausztria 5–1

Április 18., péntek

Magyarország–Norvégia 5–3

Április 19., szombat

Magyarország–Norvégia 2–0

Április 25., péntek

Magyarország–Dánia 2–6

Április 26., szombat

Magyarország–Dánia 4–2

Május 2., péntek

19.30: Magyarország–Szlovénia

Május 6., kedd

19.00: Magyarország–Kanada

A MAGYAR VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI PROGRAMJA

Május 10., szombat

16.20: Németország–Magyarország

Május 11., vasárnap

12.20: Egyesült Államok–Magyarország

Május 13., kedd

20.20: Kazahsztán–Magyarország

Május 15., csütörtök

20.20: Csehország–Magyarország

Május 16., péntek

16.20: Magyarország–Dánia

Május 18., vasárnap

20.20: Magyarország–Svájc

Május 19., hétfő

20.20: Magyarország–Norvégia