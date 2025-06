Jégkorong: Szongoth Domán – egy villámkarrier és ami mögötte van

A Szongoth név kezd mindinkább egyfajta branddé válni a jégkorongsportban – legalábbis jó úton haladnak ebbe az irányba a hokis família tagjai. A 2008-as születésű Szongoth Domán igazi üstökösként robbant be tavaly nyáron a felnőttválogatottba, és vált villámgyorsan alapemberré a tavalyi, pozsonyi olimpiai selejtezőtornán. Majd kiderült, hogy nem csupán egyszeri felvillanásról volt szó: 16 évesen az első hét meccsén négy gólt és két gólpasszt jegyzett a nagycsapatban. Ezzel párhuzamosan az U20-as és U18-as vb-n egyaránt meghatározó játékosa volt a korosztályos válogatottaknak, a szezon legvégén a hab is felkerült a tortára: a felnőttekkel részt vehetett az A-csoportos vb-n, ezzel ő is részese lehetett a sportágtörténeti bennmaradásnak. Ezek után senkit nem lepett meg, hogy a hazai szövetség őt választotta az évad legjobb ifjúsági játékosának.

„Leírhatatlanul büszke vagyok rá, megdolgozott érte – kezdte a szezon legjobb utánpótlásedzője címmel kitüntetett Szongoth Kristóf, Domán édesapja, aki az Újpest magyar bajnok U16-os csapatának edzője és korábban nevelőedzője is volt a fiának. – Hazai viszonylatban olyan kiemelkedő évet produkált, hogy tényleg megérdemelten kapta meg a címet. Bizsergető érzés látni, hogy rövid idő alatt milyen nagy utat járt be. Azzal pedig, hogy mindketten díjat vehettünk át, csak még különlegesebbé tette az egész alkalmat.

Két évvel ezelőtt, amikor Finnországba igazolt, még korántsem gondoltam volna, hogy Domán ennyire fiatalon, ilyen magasságokba juthat, de úgy látszik, csak kishitű voltam…”

Domán a KSI-ben kezdett jégkorongozni, majd edző-édesapjával együtt Újpesten folytatta, aztán 2023-ban Finnország felé vette az irányt, és a KooKoo csapatába igazolva robbanásszerű fejlődésen ment át: az első idényében pont- és gólkirály lett a kinti U16-os bajnokságban, míg a jelenlegi évadban elérkezett a már említett áttörés a felnőttválogatottban.

Szongoth kapcsán most már arról beszélnek a szakemberek, hogy ha így folytatja, 2026 nyarán akár az NHL játékosdraftján is elkelhet.

„Az egyik legfőbb erőssége, hogy rendkívül gyorsan alkalmazkodik, és bárhova kerül, hamar felveszi a tempót. Csak érzékeltetésképpen: egy évvel ezelőtt még a finn U16-os bajnokságban játszott, majd erre a szezonra jóformán átugrotta a KooKoo U18-as korosztályát, és már az U20-as csapatban lett belőle fontos játékos.

Őt nem összenyomják, hanem sokkal inkább motiválják a kihívások, ennek köszönhetően is tudott mostanra erre a szintre eljutni.

Amikor nagyobb lépcsőfokokat ugrik, én sokkal jobban aggódok, mint ő. Emlékszem, amikor tavaly nyáron behívták a felnőttválogatottba, azt mondtam neki, hogy eddzen velük lazán, csak kóstoljon bele a légkörbe. Erre csak annyit válaszolt:

»Apa, én bizonyítani akarok, azért megyek oda, hogy a meccseken is játsszak, sőt jól teljesítsek!«.

Ebből is látszik, hogy milyen kiváló versenyzőtípus, és olyan belső erő hajtja, ami ritka ajándék. Az ő példáján keresztül is azt látom, hogy nem a fizikai képessége vagy az ügyessége, hanem a mentális állapota a kulcs sikerekben.”

(Kiemelt képen: a Szongoth család – Domán és édesapja, Kristóf révén – két elismeréssel térhetett haza a szövetség díjátadójáról Forrás: MJSZ)