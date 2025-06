Jégkorong Erste Liga: Vojtkó Mátyás befejezi a pályafutását

A miskolci alakulat közösségi oldalának keddi híradása kiemelte: a 32 esztendős Vojtkó 12 idényt töltött el az együttesben, ezalatt háromszor ünnepelhetett bajnoki címet az Erste Ligában, illetve elődjében, a MOL Ligában.

Pályafutása során 587 alkalommal képviselte a Jegesmedvéket bajnoki mérkőzésen, ezzel harmadik a klub vonatkozó örökrangsorában, ezenkívül háromszoros magyar bajnok, kétszeres Magyar Kupa-győztes.

A szlovák Extraligában 149 mérkőzésen viselte a Jegesmedvék mezét. „Ez idő alatt nemcsak sportolóként, hanem emberként is sokat formálódtam – idézte a bejegyzés a hátvédet. – A körülmények úgy hozták, hogy a következő szezontól már nem leszek a DVTK Jegesmedvék játékosa. Nehéz búcsú ez számomra, hiszen ez a klub mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben. Túl sok emlék, túl sok csata és túl sok közösen megélt pillanat köt ide ahhoz, hogy ez valaha is megváltozzon.”

Vojtkó a továbbiakban más munkakörben segíti az egyletet – áll a bejegyzés végén.