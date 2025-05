Jégkorong: jó úton halad, de sok munka vár még válogatottunkra

ARANYÉREMMEL A NYAKÁBAN ülhetett fel a Magyarország felé tartó repülőre Garát Zsombor, az EIHL-es Nottingham Panthers magyar légiósa, miután csapatával megnyerte a brit bajnokságot. Garát tevékeny részese volt a sikernek, az idényben 57 mérkőzésen 24 ponttal segítette csapatát.

„Minden szempontból izgalmakkal teli klubidényem volt, akadtak benne kisebb-nagyobb hullámvölgyek, de a vége jól alakult, hálás vagyok, hogy ezt átélhettem – mondta a Nemzeti Sportnak Garát Zsombor. – A siker egyik kulcsa a csapategység volt, nagyon jól összekovácsolódott a társaság, az öltözőben végig fantasztikus hangulat volt. Ezt mindannyian éreztük már a bajnoki cím előtt is. Tudtuk, hogy fontos lesz a vége, de már előtte bennünk volt, hogy különleges egységet hoztunk létre.”

Az aranyérem után nem sokat pihent Garát, szinte azonnal csatlakozott a magyar válogatott felkészüléséhez.

„Mivel játékból jöttem, a tempó felvétele nem okozott gondot, sokkal inkább a más játékra átállás a nehezebb ilyen helyzetben, hiszen eltérő taktikánk van a válogatottnál és a klubcsapatban. Fontos volt, hogy minél előbb átálljak, ezért tartottunk egyéni megbeszéléseket is” – folytatta Garát Zsombor.

A múlt hétvégén a mieink kétszer csaptak össze Dániával Miskolcon, az első mérkőzésen még nem, de a másodikon már jégre lépett Garát Zsombor, s több mint 13 percet töltött a pályán. Magabiztos játékkal rukkolt ki, tevékeny részese volt a jól záró magyar védelemnek, a hátsó alakzat stabilitása 4–2-es győzelemmel párosult.

„Nagyon jó volt újra jégen lenni a srácokkal, szerencsére már jó néhány éve játszhatok a válogatottban, nagyon élvezem, hálás vagyok ezért, mindig jó hazatérni – mondta Garát. – A dánok elleni első mérkőzést még csak kívülről néztem, a másodikon már játszottam is. Az első találkozón láthatóan magasabb tempót diktált a dán válogatott, de másnapra tanultunk a hibáinkból taktikailag és egyéni szinten is, a sebességet felvettük, sőt akadt olyan periódus, amikor mi diktáltunk.”

A dánok ellen a kitűnő védekezés mellett a speciális egységek is jól működtek, a kirakós egyre több darabja a helyére kerül. A világbajnokság május 10-én kezdődik válogatottunknak, addig még két edzőmérkőzés vár rá. Pénteken 19.30-kor Szlovéniával csap össze Majoross Gergely együttese a Vasas Jégcentrumban, míg kedden Kanada érkezik az MVM Dome-ba.

„A védekezésünk és a speciális egységeink is feljavultak, de még nem vagyunk azon a szinten, hogy kényelmesen hátradőlhessünk. Ezek kulcselemei lesznek a mérkőzéseknek a világbajnokságon is, tovább kell tökéletesítenünk, hogy bátran támaszkodhassunk majd rájuk Dániában. Egyelőre még csak a következő feladatokra koncentrálunk, szerencsére itthon játszunk még két mérkőzést, az egyiket Kanada ellen, hatalmas meccs lesz, óriási kihívás, de biztos nagyszerű hangulat vár ránk – mondta Garát, majd kitért a pénteki találkozóra. – Tartanunk kell azokat az elemeket, amelyekben elkezdtünk fejlődni, szeretnénk mi diktálni a sebességet, ez nem mindig ment a dánok ellen. Pénteken is szükség lesz a stabil védekezésre, és ebből a minél gyorsabb átmenetekre törekszünk. Az általános jó érzés megvan a csapatban, mindenki látja, jó irányba haladunk, ott tartunk, ahol kell, de a következő két mérkőzésen és a köztük lévő edzéseken bele kell tennünk még a munkát.”