Jégkorong: Szerencsés, hogy pozsonyi olimpiai selejtezővel indult az idény – Kolbenheyer Zsuzsanna

– Kemény megméretés volt a férfiválogatottnak a pozsonyi olimpiai selejtezőtorna. Elégedett a nemzeti csapat teljesítményével?

– Tisztában voltunk vele, hogy nem lesz könnyű, hiszen rajtunk kívül mindhárom csapat automatikusan, a világranglista-helyezése alapján tagja volt a csoportnak, mi pedig februárban, az előző selejtezőkörben kis szerencsével vívtuk ki a szereplés jogát – mondta Kolbenheyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorongszövetség elnöke a Nemzeti Sportnak. – Nem mi voltunk az esélyesek, de tisztességesen helytálltunk, a szlovákok és a kazahok ellen nagyszerű meccset játszottunk, Ausztria ellen pedig az utolsó játékrészig kezünkben volt a mérkőzés – rossz érzés, hogy háromgólos előnyből végül kikaptunk.

– Ahogyan a 2023-as tamperei elitvilágbajnokságon, úgy Pozsonyban is szétlövéssel nyert ellenünk Ausztria. Mit lehet tanulni az utolsó meccsből és a tornán szerzett tapasztalatokból?

– Kifejezetten sok a nagyon fiatal játékos a keretben, akiknek még nincs meg a kellő rutinjuk, meg kell tanulniuk, hogyan őrizzék meg a kedvező eredményt. Ilyen erős válogatottak ellen teljesen más játszani, mint a klubcsapatokban vagy az ifjúsági tornákon. Ugyanakkor látok biztató jeleket, lesz még ennél is jobb a válogatott. Fájdalmas volt látni, hogy megismétlődött a tamperei forgatókönyv, de ebből biztosan tanulni fogunk.

– A férfiválogatott élén május óta új szövetségi kapitány áll az általa választott stábbal. Mennyire elégedett a munkájukkal?

– Szerintem jó irányba haladunk. Majoross Gergely személyében olyan ember került a válogatott élére, aki teljes elhivatottsággal, minden figyelmét és erejét a csapatra összpontosítva vezeti a szakmai munkát. Noha egyszer, rövid időre már be kellett ugrania megbízott szövetségi kapitányként, akkor hirtelen kellett döntenie, a mostani teljesen más szituáció, tudatos elhatározás után, állandó megbízással került a válogatott élére. Neki is új még ez a poszt, meg kell ismernie a játékosokat közelebbről, a stábnak is össze kell szoknia, hogy minden gördülékenyen, tökéletesen működjön. Ebből a szempontból nagyon szerencsés, hogy olimpiai selejtezőtornával indult az idény, hiszen Pozsonyban lehetőség nyílt élesben kipróbálni mindazt, amin eddig dolgoztak.

– Miközben a férfiválogatott Pozsonyban játszott, a női Füssenben vett részt felkészülési tornán, ahol a házigazda németeket is sikerült legyőznie.

– Kifejezetten jó torna volt. A szlovákok ellen elkerülhető vereséget szenvedtek a lányok az első mérkőzésen, de ez benne van a pakliban. Utána viszont összeszedték magukat, a franciákat meggyőző fölénnyel verték meg, Németország ellen pedig három nullás hátrányból álltak fel és fordítottak. Mindent megtettek, hogy tornagyőztesként jöhessenek haza – biztató a csapat jövője.

– Ha már jövő: két tizenöt éves játékos is gólt lőtt a viadalon, Heizl Réka Szlovákiának, Polónyi Petra Németországnak talált be, miként a honosítás előtt álló Madeline Leidt is.

– Petra és Réka szerepelt a 3x3-as ifjúsági olimpián, mindketten rendkívül fiatalok, előbbi 2008-as, utóbbi 2009-es születésű, mindkettejük előtt szép jövő állhat. Madeline valóban nagy segítségére lehet a válogatottnak, már 2022 óta hazánkban játszik, és jó ideje szeretett volna tagja lenni a nemzeti csapatnak.

– Szervezeti léptékben mérve nem hosszú ideje, három hónapja vezeti a szövetséget. Hogyan haladnak a munkával, mit sikerült már megvalósítani, és mik a közeljövő feladatai?

– Az első három hónap tulajdonképpen az átadás-átvétel jegyében telt, még a múlt héten is voltak lezáró egyeztetések az előző vezetőséggel. A soron következő feladat a jégkorongidény beindítása, hamarosan elrajtol az Erste Liga, szeptember 17-én vár ránk a Szuperkupa, aztán a bajnokságokkal kapcsolatos szokásos teendőkön lesz a hangsúly. Azért dolgozunk, hogy sikeres legyen a következő kiírás.