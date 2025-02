A hónap utánpótlásedzője: Bedő Botond jégkorongtréneré a januári díj

A díj negyedik évadának ötödik kiírásában Bedő Botond jégkorong-, Kocsis Zsolt vívó- és Kőnig Gábor röplabdaedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján a januári elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – az U18-as leány jégkorong-válogatott 37 éves szövetségi edzője vehette át.

Bedő Botond játékos-pályafutása végeztével, 2009-ben azonnal edzősködni kezdett Székesfehérváron (ott, ahol korábban felnőtt és játszott is), méghozzá a legkisebbek mellett, a helyi hokisuliban. Néhány évig foglalkozott az U8-as és az U10-es korosztállyal, majd idővel feljebb és feljebb lépett a ranglétrán: az U12-es, az U14-es, az U16-os és az U18-as csapat trénereként is dolgozott, mígnem másodedzőként eljutott a Fehérvár AV19 U20-as együtteséig. Ezután klubot váltott, 2018-ban a MAC Budapestnél folytatta pályáját, és a klub (amelyet 2021-től már BJA-nak hívnak) juniorcsapatának élén tevékenykedett – hol másod-, hol vezetőedzőként. Ebben az időszakban érte el klubszinten a legnagyobb sikereit: 2020-ban a MAC U21-es alakulatával megnyerte az osztrák bajnokságot, míg a magyar bajnokságban ezüstérmes lett. Ezzel párhuzamosan 2014-ben elkezdett dolgozni a leányszakágban is a korosztályos válogatottak mellett, valamint a felnőtt női válogatottnál videós edzőként szerzett tapasztalatot. Idővel egyre nagyobb szerepet vállalt, és 2018/19-es évadban kinevezték az U18-as lányok élére szövetségi edzőként – ezt a posztot azóta is betölti.

Már hat divízió I/A-csoportos korosztályos világbajnokságon szerepelt a csapattal: egy arany és három bronz mellett két negyedik hely a mérlege.

Legismertebb tanítványai közé tartozik a Fehérvárról induló, 2005-ös születésű Nemes Márton, akinek a nevelőedzője volt. A jelenleg Svédországban légióskodó támadó 19 évesen már stabil tagja lett felnőttválogatottnak, és tavaly részese lehetett az A-csoportba feljutásnak a bolzanói vb-n. Női hokis neveltjei közül eddig Horváth Imola jutott a legmagasabbra, aki mostanra a felnőttválogatott oszlopos tagjává vált.

A díjátadó résztvevői. Balról: Bruckner Gábor, Bognár Tamás, Koncz Boglárka, Bedő Botond, Kolbenheyer Zsuzsanna, Kelemen-Tűz Gabriella, Csabai Edvin Fotó: Mura László

Januárban nagyszerűen indult az év korosztályos jégkorongozóinknak, miután

a Bedő Botond vezette U18-as leányválogatott január elején veretlenül nyerte meg a budapesti divízió I/A-csoportos világbajnokságot,

ezzel pedig feljutott az elitbe, és a világ nyolc legjobb csapata között szerepelhet. A Tüskecsarnok közönsége előtt a mieink sorrendben a franciákat, a norvégokat, az olaszokat, a németeket és az osztrákokat is legyőzték. Jól jelzi a magyar csapat dominanciáját, hogy az öt meccsen mindössze két gólt kapott, miközben 13-szor vette be az ellenfelek hálóját. A feljutással jövőre a lányok olyan nagy hokinemzetek csapatai között szerepelhetnek, mint Kanada, az Egyesült Államok, Finnország vagy Svédország. Az U18-as válogatott tizenkét év után jutott fel újra az A-csoportba. A mostani keretből nyolcan már a Pat Cortina vezette felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkoztak.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Csabai Edvin sportigazgató, a Porsche Hungariát Kelemen-Tűz Gabriella, a Skoda márkaigazgatója és Bognár Tamás kommunikációs vezető, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Kolbenheyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke méltatta a díjazottat, és megjelent a tréner tanítványa, Koncz Boglárka is.

Csaba Edvin lenyűgözőnek nevezte, amit a leány korosztályos válogatott produkált a világbajnokságon,

és hozzátette: a kitüntetett szakember a jelölésekor idézett gondolatai közül elsősorban az ragadta meg, hogy a fiatalokat hagyni kell hibázni, de a hibákat folyamatosan javítani szükséges.

Kelemen-Tűz Gabriella azt emelte ki, hogy a Skoda hosszú ideje a hoki nemzetközi és hazai támogatója, így különösen örömteli a számára, hogy a sportágból került ki a győztes. „Nem beszélve arról, hogy magam is jégkorongos anyuka vagyok” – árulta el.

A januári díjazott: Bedő Botond Fotó: Mura László

Kolbenheyer Zsuzsanna – aki majdnem másfél évtizede a magyar női hoki legelkötelezettebb híve és fejlődésének motorja – a régóta tartó építkezés fontosságáról beszélt. Hangsúlyozta a díjazott mellett dolgozó stáb felkészültségét, miközben rendkívül megtisztelőnek nevezte, hogy a kuratórium jégkorongedzőt tartott méltónak az elismerésre.

Koncz Boglárka azt mondta,

a válogatott edzőjét végtelenül céltudatos és jószívű trénernek ismerte meg,

olyannak, aki mindig bízik a játékosaiban.

A díjazott az utánpótlás-edzői szakmáról így nyilatkozott: „Igyekszem úgy átadni a tanítványaimat a felnőttekkel dolgozó kollégáimnak, hogy nekik a technikai fejlesztésükkel már ne sokat kelljen foglalkozniuk.

A fiatalok önbizalmának növelése is rendkívül fontos, mert amennyiben az megvan, akkor a csapat egy emberként megy át a falon, ha arra van szükség.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a mostani cím nemcsak engem illet, hanem a szövetségben tevékenykedőkön kívül az összes munkatársamat is, aki a válogatottban velem dolgozott a sikerért.”

(Kiemelt képünkön: Bedő Botonda Skoda márkaigazgatójától, Kelemen-Tűz Gabriellától veszi át a díjat Fotó: Mura László)