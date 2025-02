Jégkorong: az FTC legyőzte a Hydro Fehérvárt, és MK-győztes lett

Örök érvényű igazság a sportban, különösen a jégkorongban, az egygólos előny szinte semmi, és ezt bebizonyította a második harmadban a Ferencváros. Feljebb kapcsolt Fodor Szabolcs csapata, a öt és fél perc elteltével egy kontrát David Booth fejezett be eredményesen, lendületbe maradtak a zöld-fehérek, több akció volt Horváth kapuja előtt. Aztán egy emberelőnyben a Fehérvár is megvillant, Erdély megcsengette a kapuvasat. A játékrész hajrája azonban megint a Ferencváros lehetőségeit hozta, rövid időn belül kétszer is betalált a fővárosi együttes, de csak az egyiket adták meg a játékvezetők (az elsőt kisles miatt érvénytelenítették). Jól kontrázott az FTC, a Horváthról felpattant pakkot pedig Booth sodorta be, húsz perc alatt fordított a Ferencváros.

Megérezte az esélyt az FTC, és a kapott lehetőségekkel kíméletlenül élt, a harmadik játékrész elején újabb nagy lépést tett az arany megszerzéséért, emberelőnyben kettőre növelte az előnyt, Aku Kestilä lőtte ki a rövid felső sarkot. Egyre feszültebbé vált a légkör, három perccel a vége előtt egy emberelőny formájában esélyt nyílt a Fehérvár előtt, de nem sikerült élni vele. A hátralévő időt kibekkelte az FTC, így a zöld-fehérek emelhették magasba a Magyar Kupa trófeáját. A ferencvárosiak 16. Magyar Kupa-elsőségüket ünnepelhették, 2020 után került ismét a fővárosiakhoz a trófea.

JÉGKORONG

MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ

DÖNTŐ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–FTC-TELEKOM 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

Tüskecsarnok, 1797 néző. V: Mach, Gebei G., Kovács P., Sábián

FEHÉRVÁR: Horváth D. – GAUNCE 1, Campbell / Atkinson, Stajnoch / Stipsicz, Messner / Falus – ERDÉLY, Hári, Terbócs / Cheek, Berger, Ambrus Cs. / Kulmala, Sebők, Brown / Magosi, NÉMETH, Mihály / Ambrus G. Edző: Kiss Dávid

FTC: KALNINS– Seregély M., Crespi / Tyni, Kärmeni / Hrabal, Haranghy / Kárpáti – Turbucz, BRADY (2), BOOTH 2 / Molnár D., KESTILA 1, Mattyasovszky / Banga, Ring (1), Tóth G. / Galajda, Bán, Németh A. Edző: Fodor Szabolcs

Kapura lövések: 40–19

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Remek első harmadot játszottunk, sokat volt nálunk a korong, kellő mennyiségű helyzetet alakítottunk ki, de csak egy gólt szereztünk. A fordulópont talán a Németh Kristóffal szembeni szabálytalanság volt, utána az FTC jobban elkapta a fonalat, a rossz döntéseink pedig megbosszulták magukat, felelőtlenek voltunk a koronggal.

Fodor Szabolcs: – Nagyon örülünk, mert nagy melót raktak bele a srácok, csapatként működtünk. Döcögősen indult az idényünk, de ez jó visszajelzés, hogy a megfelelő úton haladunk. Látjuk, mit kell csinálnunk ahhoz, hogy sikeresek legyünk.

A 3. HELYÉRT

Budapest JAHC–Debreceni EAC 5–3 (1–2, 2–1, 2–0)