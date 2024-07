Tusványos: ötvenéves mese a csíkszeredai hokiról

Jelen volt Mezey Imre osztályfőnök mellett Albert Gábor, Antal Előd, Bartalis Lajos, Dénes Csaba, Gál Sándor, Máté István, Nagy Zoltán, Olti Antal, Ruzsa István is (legtöbben román válogatott játékosok, többen olimpikonok is), miként Aczél Péter László is, aki a visszavonulása után ikonikus erdélyi sportújságíró lett. S. Tóth János, lapunk vezető szerkesztője kérdezte őket, de szinte kérdezni sem kellett, csak úgy tört elő mindenkiből a nosztalgia.

„Ez a mi nemzeti sportunk itt Székelyföldön, és ebből az osztályból kerültek ki olimpiára a máig utolsó szeredai hokisok. Legközelebb talán csak akkor lesz szeredai hokis olimpián, ha Csíkszeredában rendezik a játékokat. Fantasztikus generáció volt, történelmet írtunk” – mondta Mezey Imre.

Albert Gábor pedig azt idézte fel: „Ha a mai gyerekek látnák, milyen felszerelésünk volt akkoriban, azt hinnék, hogy maszkabálba mentünk benne. De mi úgy örültünk annak is, és úgy megbecsültük, mintha a legmodernebb mai márkák közül való lett volna.”