Az M4 Sport élőben közvetíti az FK Csíkszereda következő két bajnokiját

A Csíkszereda ezen a héten szerdán a második helyezett Steaua Bucuresti otthonában vendégszerepel magyar idő szerint 16 órás kezdettel, a találkozót pedig élőben közvetíti az M4 Sport.

Május 5-én pedig a Metaloglobust látja vendégül, és a 14.30-tól kezdődő összecsapást szintén élőben sugározza majd az M4 Sport.

Mint arról már korábban hírt adtunk, a székelyföldi csapat már biztosította helyét a román élvonalban, dacára annak, hogy négy forduló még hátra van a rájátszásból. A következő cél a Csíkszereda előtt így már csak a bajnoki cím megszerzése lehet, és erre minden esélye meg is van a csapatnak, hiszen jelenleg egypontos előnnyel vezeti a tabellát a szerdai rivális Steaua Bucuresti előtt.

„Történelmi tettet hajtott végre a Csíkszereda, hiszen feljutott a román élvonalba, ami kiemelten fontos számunkra, és ezt a tettet megünnepelve közvetítjük a csapat következő két találkozóját. A szerdai összecsapás egy presztízscsata lesz a Steaua Bucuresti ellen, utána pedig a jövő héten először találkoznak a csíkszeredai szurkolók a csapattal. A Dunaszerdahely és a Sepsi meccseit eddig is közvetítettük, és korábban láthattak már a nézők Topolya-meccseket is. Fontos küldetésünk, hogy a külhoni csapatainkat megmutassuk a nézőknek, és ennek a küldetésnek is eleget teszünk” – mondta el lapunknak Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója.