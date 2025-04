Világbajnok középpályás igazolhat az MLS-be

A BBC napi átigazolási pletykákkal foglalkozó rovata a Washington Postra hivatkozva arról számolt be, hogy az MLS Keleti Konferenciájának 13. helyén álló DC United előrehaladott tárgyalásokat folytat a 2018-as világbajnokságot megnyerő francia válogatott középpályásával, Paul Pogbával. A 32 éves labdarúgónál még a Juventus játékosaként egy 2023 augusztusi, Udinese elleni bajnoki után elvégzett vizsgálat során túl magas tesztoszteronszintet mutattak ki. Mivel a B-mintája is pozitív lett, 2024 februárjában négy évre szóló eltiltással sújtották, amit tavaly októberben 18 hónaposra mérsékelték a büntetését, azaz másfél hónapja, március 11-én visszatérhetett. Ugyanakkor a valódi visszatérésére még nem került sor, miután a Juventus tavaly november 30-i hatállyal felbontotta szerződését.

Pogba lehetséges washingtoni szerződéséről egyébként a The Athleticre alapozva a svéd Aftonbladet is beszámol, kiemelve, hogy az eddigi profi pályafutása során a Manchester United és a Juventus között ingázó franciát az elmúlt hetekben a DC több mérkőzésén is látták a lelátókon – ami persze abból a szempontból nem különösebben meglepő, hogy a legutóbbi hírek szerint Miamiban külön személyi edző segítségével készül a visszatérésre.

Pogba jelenleg klub nélküli játékosként szabadon igazolható, korábban pedig „természetesen” Szaúd-Arábiából is érdeklődtek iránta.

Amennyiben egyébként Pogba valóban a DC Unitedhez igazol, úgy ő lehet a 17. olyan labdarúgó, aki a világbajnokság megnyerése után igazolt az MLS-be. Jelenleg Lionel Messi (argentin, 2022 – Inter Miami), Sergio Busquets (spanyol, 2010 – Inter Miami), Hugo Lloris (francia, 2018 – Los Angeles FC) szerepel világbajnokként a ligában.