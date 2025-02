Pogba hajlandó viszonylag kevés bérért is aláírni a Marseille-hez

A hírt megerősítette a Marseille sportigazgatója, Medhi Benatia is a L’Équipe-nek adott interjújában, az RMC Sport rendre jólértesült újságírója, Fabrice Hawkins pedig megtudta, hogy a labdarúgó jelentősen engedne a korábbi igényeiből. Benatia elmondta, hogy már a téli átigazolási idényben is kacérkodtak Pogba leigazolásával, Roberto De Zerbi vezetőedző egyetértésével.

Pogba ebben a hónapban már csatlakozhat bármelyik klub tréningjeihez, hiszen a Juventus még az ősszel felbontotta a szerződését.

Benatia elmondta, hogy a hosszú kihagyás után sok edzésre van szüksége a középpályásnak, ezért sem igazolták le most januárban, de a nyáron mindenképpen visszatérnek a szerződtetésére, ezen dolgozik az OM elnöke, Pablo Longoria is – aki ugyanazzal indokolta, hogy miért nem most szerződtették Pogbát: nem akarták felborítani a csapaton belüli egyensúlyt egy olyan futballistával, aki sokáig nem fog játszani, és esetleg még az idény végére sem lesz bevethető formában.