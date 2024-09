Au revoir, monsieur Varane! – Smahulya Ádám jegyzete

ELEGÁNS, MEGBÍZHATÓ VÉDŐKÉNT marad meg a szurkolók emlékezetében Raphaël Varane, aki a nyáron elszenvedett térdsérülése után szerdán bejelentette, befejezi profi pályafutását. Pedig úgy volt, hogy a következő két évben a

Serie A egyik újonccsapatában, a Cesc ­Fabregas által irányított Comóban láthatjuk játszani, a sors azonban közbeszólt. Harmincegy évesen még jó néhány évig futballozhatott volna, de úgy érezte, elérkezett a visszavonulás pillanata. Az Instagramon közzétett terjedelmes posztjában azt írta: a jövőben már nem tudna olyan szinten futballozni, mint korábban. Ő pedig nem elégszik meg azzal, ha csak focizgat. Mert noha a Como nem a Real Madrid, és még csak nem is a Manchester United szintje, tény, sokat kivesz egy játékosból, ha hétről hétre az olasz ligában játszik. Varane döntése valamelyest egybecseng egykori csapattársa, Toni Kroos véleményével. A német középpályás a nyári Eb után a Real Madridból vonult vissza, mert a csúcson vagy legalábbis annak közelében akarta befejezni.

Egyáltalán nem egyedülálló egyébként, hogy egy korábbi topjátékos sérülés vagy egyéb ok miatt harmincéves kora előtt vagy harminc-egynéhány évesen visszavonul. Többek között Marco van Basten, Gareth Bale, Patrick Kluivert, Eden Hazard és Éric Cantona is viszonylag korán befejezte, de természetesen van jó néhány ellenpélda is, Luka Modric 39 esztendősen is a Real Madrid futballistája, az ugyancsak 39 éves Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábiában, a 37 éves Lionel Messi Amerikában futballozik – az sem zárható ki, hogy ott lesznek a 2026-os vb-n. De lassan ők is lelépnek a nagy színpadról.

Persze mi, futballszerető emberek nehezen fogadjuk el, ha egy-egy korszakos futballista korán visszavonul, ám a jövőben valószínűleg ez lesz a gyakoribb. A múlt héten Marc-André ter Stegen és Rodri is az egész idényre kidőlt, a játékosok csapágyasra vannak hajtva, egyre több edző és futballista panaszkodik a hatalmas meccsterhelés miatt. Raphaël Varane pedig több mint tíz évig játszott a legmagasabb szinten, volt olyan időszak, amikor Sergio Ramosszal a világ egyik legjobb védőpárosát alkották.

Ami azonban igazán szimpatikussá tette őt, az az, hogy tényleg mindig a futball állt nála az első helyen. Még tinédzser volt, amikor viszonylag ismeretlen játékosként a Real Madridhoz került. Nem egyszerű helyzet. A királyiak akkori edzője, José Mourinho korábban azt mondta, az volt neki a legszimpatikusabb Varane-ban, hogy sohasem volt nála téma a pénz vagy hogy mennyi játéklehetőséget kap. Csak az érdekelte, hogy fejlődjön és minél jobb labdarúgóvá váljon. Sikerült neki, és nem lennék meglepődve, ha néhány éven belül valamilyen formában visszatérne a Real Madridhoz.