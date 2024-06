Mbappé április óta nem kap fizetést, 100 millió eurót követel a PSG-től – sajtóhír

A Real Madrid még az Európa-bajnokság előtt bejelentette, hogy leigazolta Kylian Mbappét. A 25 éves francia támadó szerződése lejárt Párizsban, így ingyen érkezik Madridba.

Hiába zárult le az átigazolás, Mbappé és a Paris Saint-Germain kapcsolatának még nincs vége. A francia L’Équipe információi szerint ugyanis az Eb-n orrcsonttörést szenvedő játékos 100 millió eurót követel korábbi klubjától a fizetése elmaradása miatt. Eközben a párizsi csapat azt szeretné, ha Mbappé megfelelne a tavaly nyári szerződésben foglaltaknak.

A francia lap szerint a PSG visszatartotta Mbappé kéthavi bérét és az ezzel járó bónuszokat. A játékos éves bruttó fizetése 75 millió euró, és a bónuszokkal együtt számolva is a tartozás közel sem éri el a játékos által követelt 100 milliós összeget.

Korábban volt egy időszak, amikor Mbappé nem volt tagja Luis Enrique kezdőcsapatának, állítólag ez a helyzet addig tartott, amíg Mbappé bele nem egyezett abba, hogy nem hagyja el ingyen a klubot. A L’Équipe cikkében megemlíti, hogy Mbappé belement abba, hogy lemond 55 millió euróról, ha a PSG ingyen elengedi őt a szerződése lejártával. Ez azonban csak szóbeli megállapodás volt. Ezt követően a játékos visszatért a kezdőbe.

Mbappé már közölte a francia egylet vezetőségével, hogy 100 millió eurót követel, és amennyiben nem kapja meg a kívánt összeget, jogi lépésekre is hajlandó korábbi klubja ellen. A hírt Fabrizio Romano is megosztotta, kiemelve, hogy a játékos hivatalos felszólítást is intézett a klub felé.

A Real Madrid a tervek szerint július 16-án mutatja be a francia támadót, június 30-ig azonban hivatalosan Mbappé a PSG futballistája. A hétszeres francia bajnok támadó 308 mérkőzésen 256 gólt és 108 gólpasszt szerzett a PSG színeiben. Az Európa-bajnokságon a francia válogatott első mérkőzésén orrcsonttörést szenvedett, péntek este Hollandia ellen a kispadon nézte végig a találkozót.