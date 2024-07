Szabics Imre: Sokba kerülhet az elbizakodottság – jön az osztrák–török Eb-nyolcaddöntő!

Megvan az összhang – foglalta össze tömören Szabics Imre az osztrák válogatott sikerének titkát. A korábbi 36-szoros magyar válogatott csatár 1999 és 2003, majd 2010 és 2013 között a Sturm Graz játékosa volt, 2018 és 2021 között pedig Franco Foda segítőjeként Ausztria nemzeti válogatottja mellett dolgozott stábtagként. Éppen ezért azt kérdeztük tőle, milyen hangulatban várják az osztrákok a Törökország elleni negyeddöntőt.

Szabics Imre szerint erre az osztrák drukkerek sem számítottak (Fotó: Török Attila)

„Nem meglepő, hatalmas várakozás előzi meg az összecsapást – mondta lapunknak a 43 éves Szabics Imre. – Azt gondolták a drukkerek, hogy jó a csapat, de azt is látták, hogy Franciaország, Hollandia és Lengyelország mellett a továbbjutás is szép eredmény lenne, a csoportelsőséggel szerintem senki sem számolt. Ám az sokat elárul a válogatott erejéről, hogy ezt a három együttest meg tudta előzni. Nyilván mindenki izgatottan várja a keddi találkozót, és mondhatom, szurkolok én is a srácoknak. Szinte mindenkivel dolgozhattam, aki most ott van az Európa-bajnokságon, a legfiatalabbakkal nem, de Maximilian Wöber, Konrad Laimer és még néhány futballista akkor debütált címeres mezben. Talán valamennyi, pici részem, részünk van abban, hogy ez a csapat most itt tart, az egyértelmű, hogy Ralf Rangnick remekül vitte tovább az akkor elkezdett munkát, továbbfejlesztette a csapatot.”

Március 22-én Magyarország a Puskás Arénában Szoboszlai Dominik büntetőből lőtt góljával 1–0-ra legyőzte Törökországot, négy nappal később, Bécsben Ausztria 6–1-re verte meg Vincenzo Montella együttesét.

„Ez elég veszélyes helyzet – mondta Szabics Imre. – Ha rajtam múlna, egy szót sem szólnék a csapat előtt arról a mérkőzésről. A média, a szurkolótábor eleget emlegeti, a játékosokban tudat alatt ott van a nagy gólkülönbségű győzelem, de egy felkészülési mérkőzést tilos összehasonlítani egy Eb-nyolcaddöntővel. Az a siker arra jó, hogy kellő önbizalmat adjon a játékosoknak, ám a profik tudják, hogy a tavaszi siker miatt nyáron nem nyersz automatikusan, ez másik mérkőzés lesz egy jól felkészített, revansra éhes török csapat ellen, az elbizakodottság megbosszulhatja magát. A csoportkörben Ausztria remek futballt mutatott, azt kell folytatni.”

Az Eb egyik legkellemesebb meglepetése eddig az osztrák válogatott teljesítménye: noha szerencsétlen öngóllal kikapott Franciaországtól (0–1), Lengyelország (3–1) és Hollandia (3–2) ellen élvezetes, lendületes futballal győzött.

„A stáb és a játékoskeret között megfelelő az összhang, kölcsönösen hisznek egymásban a felek, és mögöttük ott a szurkolótábor, amely remek miliőt varázsol a stadionban – próbálta a siker titkát megfejteni az egykori csatár – Akár a magyar! Két mérkőzésen ott lehettem a tornán, és nagyon jó volt magyarnak lenni, szenzációs volt a hangulat. Mondani sem kell, Magyarország–Ausztria döntőt reméltem, akkor a számomra legfontosabb két csapat nagyszerűen szerepelt volna… Visszatérve az osztrákokra: intenzív, dinamikus a játék, a visszatámadás egészen magasan elkezdődik, mielőbb meg akarják szerezni a labdát, vertikálisan próbálnak játszani, nagy sebesség van a játékosokban. Ez az alapelképzelés, aztán a mérkőzés alakulása ezer tényezőtől függ. Felrajzolhatod a legjobb taktikát, ha a védő, mint az olasz Federico Dimarco, odadobja a labdát az ellenfélnek az első percben, vagy egycentis les miatt elveszik a gólod, majd fél perc múlva ugyanannak a játékosnak a kezét érinti a labda, és tizenegyest kap az ellenfél. Készítsd fel a játékosod, hogy kezelje ezt a helyzetet? Készülj fel, hogy fél perccel a meccs vége előtt Jude Bellingham beollózza a labdát a sarokba? Lehetetlen. Nyilván törekvés, hogy mindenre reagálj, akár arra is, hogy fél órát áll a játék villámlás miatt, de ezeket meccs közben már nem tudod befolyásolni a kispadról. Ugyanakkor a csoportban mutatott teljesítmény alapján bizakodva várják Ausztriában a találkozót.”

Megvédte játékosait Vincenzo Montella (balra), a törökök szövetségi kapitánya az Ausztria elleni nyolcaddöntő előtti sajtótájékoztatón. „Nem hagyjuk, hogy a minket érő kritikák elvonják a figyelmünket – jelentette ki az 50 éves olasz szakember. – Sokan támadtak minket a Portugáliától elszenvedett vereség után, de sikerült elhallgattatnunk a kritikusokat Csehország legyőzésével.”

A török válogatott a 2008-as Eb-negyeddöntő óta először játszhat kieséses mérkőzést Eb-n vagy vb-n. A turkiyetoday.com oldal pedig számokkal is bizonyítja, a jelenlegi csapat már felülmúlta a legutóbbi két Eb-n szereplő, mindkétszer a csoportkör után kieső török válogatottat: a mostani csoportkörben a csapat átlagosan 443-szor passzolt meccsenként, 5.33 alkalommal találta el a kaput, miközben átlagosan öt lövést engedett – mindegyik mutatóban jobb ez az együttes az előző két földrésztornán szereplőnél. A statisztika jól mutat, ám Ausztria ellen nehéz lesz Montella kapitánynak megoldania a sárga lapok miatt eltiltott Hakan Calhanoglu (jobbra) helyettesítését. Az olasz szakember nem árulta el a terveit, és a sajtó is csak vakon találgat, hiszen az Inter játékmesteréhez nincs fogható a keretben.

B. Z. NEHÉZ LESZ PÓTOLNI A TÖRÖKÖK KULCSEMBERÉT

