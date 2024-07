NS-terasz: edző- és játékoslegenda a színpadon

A legutóbb a Metz kispadján ülő szakember éppen Budapesten tartózkodott, és a panorámateraszos szurkolói helyszínen nézte meg a francia–portugál mérkőzést. Bölöninek futballistája volt Cristiano Ronaldo, és a portugál, valamint a francia élvonalban is dolgozott. Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője beszélgetett vele, valamint Vincze Ottóval, aki 11-szer ölthette magára a címeres mezt, és a spanyol–német összecsapás szakértője volt. Mindketten úgy érezték, hogy a rutin a franciák továbbjutását eredményezheti, s igazuk lett, hiszen a „kékek” a 11-es párbajban nem hibáztak.

Tegnapi vendégünk, Lisztes Krisztián, a Fradi legendája, aki 49-szer szerepelt a nemzeti együttesben, anno a Stuttgartban együtt focizott a svájciak szövetségi kapitányával, Murat Yakinnal. Patai Gergely, lapunk munkatársa róla is kérdezte, meg arról, hogy az angolok ellen is bátran játszanak-e, vagy inkább óvatosabbak lesznek. Téma volt Harry Kane is, no meg természetesen a főnök, Gareth Southgate is. Krisztián jó meccset várt sok góllal, 3–2-es végeredménnyel, a győztes neve azonban nem hangzott el. Végül nem lett sok gól, csak a 11-es párbajban, amelynek végén a legutóbbi Eb-döntős angolok örülhettek, miként az ismét sok nézőt vonzó NS-teraszon a nekik szorítók is.

Fotó: Tarsoly Nikoletta

Sikeres a Várkert Batár Öntőház udvarán, az NS-terasz mellett a Várkapitányság standja is, ahol játszhatnak a nemcsak a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzésein izgalmat kereső szurkolók. A látogatók futballal kapcsolatos kvízt tölthetnek ki, megpörgethetik a szerencsekereket, a nyertesek pedig a budavári palotanegyedhez kapcsolódó ajándékokkal gazdagodnak. Forgatni és tudni is kell

Fotó: TÖrÖk Attila Szombati szakértőnk, Lisztes Krisztián elmondta, hogy fia, az ifjabb Krisztián már kint van új klubjánál, az Eintracht Frankfurtnál. A volt FTC-futballista német csapatánál hétfőn orvosi vizsgálattal kezdődik a felkészülés, majd július 22-től az Egyesült Államokban, Louisville-ben kezdődik kéthetes edzőtábor. Édesapja több évig futballozott Németországban, a Stuttgartban, a Brémában és a Mönchengladbachban. Néhány napja Stuttgartba hívták beszélgetni az egyik szurkolói zónába, ahol a ZDF legendás sportriportere, Réthy Béla faggatta őt és két volt stuttgarti játékost, Maurizio Gaudinót és Matthieu Delpierre-t. Fotó: IMAGO/Uwe Koch Lisztes már Frankfurtban