Deschamps: Sokat fejlődtünk; Tedesco: Casteels az egész tornán zseniális volt

„Sokat fejlődtünk a korábbiakhoz képest, az ellenfelünk pedig nyilvánvalóan óvatos volt, még akkor is, ha papíron támadó csapatról van szó – kezdte mérkőzés utáni értékelését Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya. – Mindent megtettünk, hogy helyzeteket alakítsunk ki, és többet is dolgoztunk ki, mint ők. Bár az emberek előzetesen is elvárták tőlünk, hogy bejussunk a negyeddöntőbe, akkor is élvezzük ezt a pillanatot. A legjobb csapatok szerepelnek ezen a tornán, a meccsek pedig hatalmas intenzitásúak. Minden képességünk megvan ahhoz, hogy a mostaninál is több gólt szerezzünk, de az Európa-bajnokság a kezdete óta trükkös volt számunkra, a helyzeteink azonban mindig megvoltak a találkozókon.”

A meccs legjobbjának megválasztott Jules Koundé úgy fogalmazott, hogy meglepte a belgák visszafogott játéka: „Őszintén meglepett, ahogyan Belgium futballozott – így az FC Barcelona hátvédje. – Azt hittem, sokkal támadóbban lépnek fel, főleg amikor megláttam a felállásukat. Szerencsére azonban vannak olyan játékosaink, mint mondjuk Kylian (Mbappé) vagy Antoine (Griezmann), akik óvatosabbá tudják tenni az ellenfeleinket. Úgy vélem, ez volt a legjobb teljesítményünk eddig a tornán, hiszen rengeteg helyzetet alakítottunk ki, összeszedetten játszottunk, és a végén szerzett gólunk igazolta, hogy megérte az összes erőfeszítés.”

A belga csapat szövetségi kapitánya, Domenico Tedesco kapusát, a Thibaut Courtois-t helyettesítő Koen Casteels teljesítményét méltatta: „Egy órával a hármas sípszó és egy kései öngól után nehéz lenne belemenni a részletekbe... De idővel mindent ki fogunk elemezni, ami ezen az Eb-n történt, és néhány héten belül meglátjuk az eredményeket. Casteels az egész tornán zseniálisan teljesített, Ukrajna ellen megmentett minket, és ez csak egy példa volt. A védései akkor azt jelentették, hogy most pályára léphettünk Franciaország ellen. Végig fantasztikusan védett, a mai gól sem az ő hibája volt.”

A belgák legjobbja, Kevin De Bruyne érthetően csalódottan értékelt a lefújás után: „Sajnálom, hogy így alakultak a dolgok – kesergett a Manchester City klasszisa. – Volt egy meccstervünk, amit szerintem elég jól végrehajtottunk. Tudtuk, hogy az adottságaik miatt a franciák többet fogják birtokolni a labdát, de nekünk is megvoltak a lehetőségeink, bár az igaz, hogy nem adódott túl sok. A terv azonban egészen a kapott gólig jól működött, utána pedig már nem volt elég időnk válaszolni a franciák góljára.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

FRANCIAORSZÁG–BELGIUM 1–0 (0–0)

Düsseldorf, Merkur-Spiel Arena, 46 810 néző. Vezette: Glenn Nyberg (Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist) – svédek

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Th. Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Rabiot – Griezmann – M. Thuram (Kolo Muani, 62.), Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

BELGIUM: Casteels – Castagne (De Ketelaere, 88.), Faes, Vertonghen, Theate – Carrasco (Lukébakio, 88.), De Bruyne, Onana – Openda (Mangala, 63.), Lukaku, Doku. Szövetségi kapitány: Domenico Tedesco

Gólszerző: Vertonghen (85. – öngól)

Sárga lap: Tchouaméni (14.), Griezmann (23.), Rabiot (24.), ill. Vertonghen (76.), Tedesco (szöv. kapitány, 76.), Mangala (90+3.)