A szövetség elnöke szerint Franciaország továbbra is az egyik fő esélyes

– Ha nem is könnyen, de Franciaország bejutott a nyolc közé az Európa-bajnokságon, a szövetség pedig gazdaságilag elérte a kitűzött célt, hiszen a negyeddöntős szereplés fedezi a költségeket. Ennyivel már el tudna számolni?

– Nyilvánvalóan nem csak arról van szó, hogy anyagilag sikeresek legyünk, de való igaz, a szövetség költségvetési célt tűzött ki maga elé, s a negyeddöntős szerepléssel teljesítettünk, tehát az első célunk megvalósult – válaszolta az RMC Sportnak Philippe Diallo, a Francia Labdarúgó-szövetség elnöke, akit 2023 elején választottak meg átmenetileg a posztra, majd tavaly nyáron 2024 végéig meghosszabbították státuszát. – Viszont most, hogy elértünk ide, nem akarunk megállni, sokkal tovább akarunk menni a tornán.

– Csakhogy a csapat még egyetlen akciógólt sem szerzett. Két öngól, egy tizenegyes a mérleg – hogyan látja ezt a szinte példátlan helyzetet?

– Először is visszakanyarodnék oda, hogy a nyolc között vagyunk, másodszor pedig emlékeztetnék rá, az olaszok hazamentek, a horvátok szintén, Anglia a csodával határos módon menekült meg a kieséstől, Portugália pedig csak a tizenegyespárbajban múlta felül Szlovéniát. Ez azt jelenti, hogy nem bagatellizálhatjuk el a negyeddöntős szereplést. A válogatottunk erőt mutatott, és bár maradtak ki helyzeteink, és a támadójátékunk is hagyott kívánnivalót maga után, ennek a csapatnak éppen az az erőssége, hogy a hiányosságok dacára felülkerekedik a nehézségeken.

Kylian Mbappé sokat tehet azért, hogy Didier Deschamps szövetségi kapitányként is Eb-győztes legyen – játékosként 2000-ben lett aranyérmes (Fotó: AFP)

– Mit üzen azoknak a szurkolóknak, akik szerint unalmas a válogatott játéka?

– Elképzelhető, hogy én nem ezekkel a szurkolókkal találkoztam… Akikkel én beszéltem, valóban osztják a véleményt, hogy a támadójátékunkban felfedezhetők hiányosságok, de az általános nézet szerint megvan a hajtóerő a csapatban, szinte mindenki úgy vélekedik, a válogatott folytatja menetelését a tornán. Ön az unalmas jelzőt használta, én pedig azt mondom, hogy a Belgium elleni mérkőzést tizenötmillióan követték élőben, noha délután hat órakor kezdődött. Ez pedig azt jelenti, hogy a francia válogatottnak továbbra is óriási a vonzereje, nincsenek kétségeim afelől, hogy Portugália ellen megint csak franciák milliói fognak össze, hogy szurkoljanak a csapatnak.

– Azt beszélik, ön távolságtartóbb kapcsolatában Didier Deschamps szövetségi kapitánnyal, mint az elődje. Valóban így van?

– Először is nem az én feladatom megítélni, milyen közeli ez a kapcsolat a szövetségi kapitánnyal. Kétségtelen, hogy Noël Le Graët nagyon jó és közeli viszonyt ápolt Deschamps-pal, hiszen több mint tíz évig dolgoztak együtt, ebben az időszakban összejött egy világbajnoki cím is, ami megerősíti a kötelékeket. Én tavaly januárban vettem át a tisztséget, és valóban olvastam olyasmiket, hogy kevésbé szoros az együttműködésünk a kapitánnyal, de szerintem jó a viszony, megvan a kölcsönös bizalom, a mindennapi közös munkával sincsenek gondok. Deschamps tudja, megbízom benne, mert sohasem látott magasságokba juttatta a válogatottat.

– Elégedett a csapat teljesítményével? Egyáltalán mit remél a folytatásban?

– Negyeddöntősök vagyunk az Eb-n, ami már jó eredménynek számít. Biztos vagyok benne, hogy a nyolc között is nagy meccset játszunk és jól teljesítünk. Mit gondol, a szurkolók nem azt várják, hogy lépésről lépésre haladva eljussunk a döntőig? Talán most még csalódottak néhány részlet miatt, és valóban akadtak kimaradt lehetőségeink, ám a tornának koránt sincs vége, és ahogy jönnek az eredmények, úgy változnak a kommentek is. Az Eb emberpróbáló torna, egyetlen csapat sem uralja a mezőnyt, egyiknek sincs könnyű útja, és már csak nyolcan maradtak állva, köztük mi. És ne feledjük: Franciaország továbbra is az egyik fő esélyes! Két mérkőzést kell már csak megnyerni a július 14-i döntőhöz.

– Ön most ér első elnöki ciklusának végéhez. Miként értékeli az eddigi időszakot?

– A szövetség működésében abszolút profizmust látok. Semmi sincs a véletlenre bízva, végtelenül precíz csapat irányítja a működést, a szervezés és a kapcsolat a játékosokkal tökéletes. Éppen ezért a futballisták is jó kedvűen és nyugodt lelkiállapotban érkeznek a válogatotthoz, ami roppant fontos a versenyképesség miatt. Úgy vélem, minden rendben.

– Noha még tart az Európa-bajnokság, muszáj szót ejteni a párizsi olimpiáról is. Tavaly decemberben összehívta az élvonalbeli klubok elnökeit, hogy a játékok fontossága mellett lobbizzon, ugyanakkor a PSG és a Lille nem hajlandó elengedni labdarúgóit. Csalódott?

– Kezdettől fogva tudtuk, hogy ez kényes küldetés lesz. Igyekeztünk mindenkit meggyőzni arról, hogy legyen szolidáris, és itt szeretném mindenekelőtt megköszönni azoknak, akik igent mondtak a kérésünkre. A legtöbb francia klub beállt az olimpiai csapatot gardírozó Thierry Henry mögé, sőt jó néhány külföldi is: angol és német klubok engedik el a játékosaikat, noha senki sem kötelezte őket rá. A Lille sajátos helyzetbe került, mert selejtezőt játszik a Bajnokok Ligájában, és mondani sem kell, ez mennyire fontos neki. A PSG-nek pedig nagyon sok futballistája szerepel az Európa-bajnokságon, tehát nem hibáztatok senkit. Kétségtelen, az olimpiai szereplés ezúttal fontos a nemzetnek, de az is igaz, hogy Henry kerete így is tele van tehetséges játékosokkal.

– Ezután nem gondolja kínosnak, hogy Olivier Létang, a Lille elnöke is viheti az olimpiai lángot?

– Nem szerencsés mindenben a konfliktust keresni és össze nem illő részleteket összekeverni. Olivier Létang-t a megkérdőjelezhetetlen érdemei alapján kérték fel, hogy vigye a lángot, miközben klubja a Bajnokok Ligájába jutásért játszik. Ne keverjük össze ezeket a kérdéseket, és őrizzük meg az olimpiai szellemiségéhez kötődő békét!

Alphonse Aréola: Nem lesz könnyű gólt lőni a portugáloknak A jelek szerint hiába a negyeddöntős szereplés, a francia sajtó továbbra is kritikus a csapattal. Guy Stéphane másodedző ugyanakkor igyekezett megvédeni a mundér becsületét.

A Portugália elleni negyeddöntőre készül a francia válogatott, felvezetésként Didier Deschamps szövetségi kapitány segítője, Guy Stéphane, valamint a keret két cserekapusa, Alphonse Aréola és Brice Samba tartott sajtótájékoztatót szerdán a csapat bázisán, Padernbornban. Már a beszélgetés elején nyilvánvalóvá vált, a Belgium elleni továbbjutás ellenére a francia sajtó továbbra sincs kibékülve a válogatott teljesítményével, Guy Stéphane-nak szinte folyamatosan a mundér becsületét kellett védenie. „Természetes, hogy mindig éri kritika a csapatot, de sohasem mondtuk, hogy az összes meccset megnyerjük – jelentette ki a szakember, aki a kezdetektől, azaz 2012 óta dolgozik Deschamps mellett a válogatottnál. – A csoportunkból két csapat is ott van a negyeddöntőben, a harmadik, Ausztria éppen csak lemaradt róla, továbbá csupán egy gólt kaptunk. A kapu előtti hatékonyságon persze javítanunk kell, de összességében jól teljesít a csapat.”

Ugyanakkor tény, hogy Antoine Griezmann nem találja a helyét a tornán, Belgium ellen szélsőként kellett játszania, ami szintén nem feküdt neki, de Stéphane szerint ez nem kérdőjelezi meg a belé vetett bizalmat. „Százharmincháromszoros válogatott, negyvennégy gólja van, márciusig sorozatban nyolcvan meccset játszott a nemzeti csapatban, és nagyon hiányzott, amikor kikaptunk a tavasszal Németországtól. Nem most kell megkérdőjelezni a szerepeltetését – vélekedett a másod­edző, aki azt is elmondta, hogy egyelőre nem döntöttek az eltiltott Adrien Rabiot pótlásáról, de sokatmondó tippet azért adott: − Eduardo Camavinga hasonló képességű, mint Rabiot, ballábas középpályás, aki szereti bejátszani az üres területet.” A Stéphane után érkező két kapus elsősorban portugál kollégájukról, a szlovénok ellen három tizenegyest hárító Diogo Costáról, illetve a lehetséges tizenegyespárbajról beszélt.

„Nem lesz könnyű gólt lőni neki, mert amellett, hogy világklasszis kapus, extra önbizalomra és motivációra tett szert” – fogalmazott Alphonse Aréola, míg Brice Samba ezt fűzte hozzá: − „Külön gyakoroltuk a tizenegyesrúgásokat, mi, cserekapusok is védtünk a feladat során, és úgy készülünk, hogy a meccsig minden tréningen megismételjük ezt a munkát.”

LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

NYOLCADDÖNTŐ

JÚNIUS 29. – SZOMBAT

Berlin: Svájc–Olaszország 2–0 (38. mérkőzés)

Dortmund: Németország–Dánia 2–0 (37. mérkőzés)

JÚNIUS 30. – VASÁRNAP

Gelsenkirchen: Anglia–Szlovákia 2–1, h. u. (40. mérkőzés)

Köln: Spanyolország–Grúzia 4–1 (39. mérkőzés)

JÚLIUS 1. – HÉTFŐ

Düsseldorf: Franciaország–Belgium 1–0 (42. mérkőzés)

Frankfurt am Main: Portugália–Szlovénia 0–0, 11-esekkel 3–0 (41. mérkőzés)

JÚLIUS 2. – KEDD

München: Románia–Hollandia 0–3 (43. mérkőzés)

Lipcse: Ausztria–Törökország 1–2 (44. mérkőzés)

NEGYEDDÖNTŐ

JÚLIUS 5. – PÉNTEK

18:00: Spanyolország–Németország, Stuttgart (45. mérkőzés)

21.00: Portugália–Franciaország, Hamburg (46. mérkőzés)

JÚLIUS 6. – SZOMBAT

18.00: Anglia–Svájc, Düsseldorf (48. mérkőzés)

21.00: Hollandia–Törökország, Berlin (47. mérkőzés)