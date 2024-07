A spanyolok keresik a németek között tomboló szurkolójukat

Rendkívül bátor volt az a spanyol szurkoló, aki többezer német szurkoló gyűrűjében, az első sorból követte, hogy hazája válogatottja hosszabbítás után kiejti a házigazdát az Európa-bajnokságról.

A férfi teljesen önkívületi állapotban örült csapata sikerének, olyannyira, hogy az néhány körülötte álló németet is zavart (például a közvetlenül mögötte állót). A bátor szurkolóról készült felvétel eljutott a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetséghez (RFEF) is, amely most keresi – ahogy fogalmaz – „igazi hősét”, „harcosát”, vélhetően azért, hogy megjutalmazza őt.