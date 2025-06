Nem a mi játékunk – Somogyi Zsolt jegyzete

Már a meccs előtt váratlant húzott már a meccs előtt a kapitány: Dibusz Dénes helyett Tóth Balázst jelölte a kapuba – vagy inkább Szappanos Péter helyett. A Paks kapusa kiemelkedő formában védett egész tavasszal, és ki tudja, mikor lehet kezdő, ha akkor sem, amikor hónapok óta ragyogóan véd, a sorban előtte lévők közül Gulácsi Péter lemondta a válogatottságot, Dibusz Dénes pedig a svédek ellen kapott lehetőséget… Jó eséllyel a paksiak dobogós helyezésében és kupagyőzelmében főszereplő kapus a belső érzéseiről e tekintetben nem mond el mindent, de hogy szíven ütötte a döntés, az bizonyos. Tóth Balázs hat meccsen védett az angol másodosztályban, és ez elég is volt a kerettagság mellett a kezdőcsapatba kerüléshez is. Alighanem a kapitány is érezte ezt, mert Szappanos Péter beállhatott a második fél­időben.

A szurkolók izgatottan várhatták Tóth Alex játékát: a Ferencváros 2005-ös születésű középpályása valósággal berobbant a magyar futballba, jó eséllyel még évekig láthatjuk őt címeres mezben. Bántó érdektelenség kísérte a meccset, azeri részről mindenképp, régen kellett ennyire hangulattalan stadionban fellépnie a nemzeti csapatunknak. Amilyen jól kezdődött a mérkőzés nekünk, olyan lehangoló volt a folytatás: nyugtassuk magunkat azzal, hogy valódi tétmérkőzésen az egyenlítő gólt a VAR visszavonta volna, szóval, ha már ilyen gólt kell kapni, kapjuk most. Kínos baki Bakiban, viccelődhetnénk. Nem játszott kimondottan jól a válogatott, de végig látszott, melyik a képzettebb együttes, és jót tett a lelkeknek a szünet előtt Szoboszlai Dominik gólja – a labda csaknem eltörte az azeri kapus kezét.

A második félidőben többször is lezárhatta volna a meccset a magyar együttes, de nem sikerült, és a hosszabbításban majdnem megbűnhődött ezért, de Szappanos Péter hatalmas mentése kínos döntetlentől óvta meg a válogatottat. Felkészülési mérkőzés volt ez, amelyen megint kiderült, a fölény, a labdabirtoklás, a kezdeményező futball nem a magyar válogatott legerősebb oldala, ez a csapat a szívós, fegyelmezett védekezésből indul, főleg az erősebb csapatokkal szemben. Nem volt jó a játék, a meccs tanulságai fontosabbak, mint maga az eredmény.

Lassan negyven éve nem járt világbajnokságon Magyarország, s nem kérdés, ősszel sokkal jobb futballra lesz szükség ahhoz, hogy legyen esély a kvalifikációra.