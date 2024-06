Nagelsmann: Magyarország ellen más oldalunkat kell megmutatnunk, mint az elmúlt meccseinken

Julian Nagelsmann csak nyolcéves volt, amikor Németország megnyerte az 1996-os Európa-bajnokságot. „Oliver Bierhoff aranygólja történelmi jelentőségű volt. Lelkes focizó gyerekként általában úgy volt, hogy elkezdtem nézni a meccseket, aztán az első félidő alatt elmentem, és megpróbáltam azokat a dolgokat, amiket a példaképeim csináltak a pályán” – emlékezett vissza Nagelsmann, hozzátéve, hogy a testvéreivel és barátaival sokat játszott, az 1998-as világbajnokság alatt is még a meccsek vége előtt felvette a focicipőjét, és ment gyakorolni.

A német válogatott szövetségi kapitánya a kedvenc Eb-emlékéről is vallott: „Mint mondtam, Bierhoff aranygólja történelmi jelentőségű volt. Nagyszerű emlék számomra. A közelmúltbeli szereplések német szempontból nem túl jók. Remélem, néhány év múlva nagyon jó emlékeim lesznek a 2024-es tornáról.”

A 2020-as Eb-n a németek a 16 között búcsúztak, a legutóbbi két világbajnokságon pedig a csoportkörből sem jutottak tovább. Nagelsmann 28 évesen már a Hoffenheimet irányította, majd BL-tapasztalatot szerzett a Lipcsével és a Bayern Münchennel. 2023 szeptemberében mindössze 36 évesen vette át a német válogatott vezetését – így vallott a két munka közti különbségekről: „Sokkal bonyolultabb változtatni a dolgokon, mintha vezetőedző lennél. A megfelelő időben kell üzenned a játékosoknak, hogy ez valóban hatással legyen a csapatra. Rengeteg mérkőzést kell megnézned, átgondolnod, hogy mit vársz el az egyes posztoktól, és azt is át kell gondolnod, hogy mely játékosok illenek ezekre a posztokra, annak alapján, hogy hogyan játszanak a klubjaikban. Meg kell kérdőjelezned, hogy ki illik jól a csapatba, és kire van szükségünk ahhoz, hogy sikeresebbek legyünk. Rengeteg olyan szempontot mérlegelek a színfalak mögött, amit a nyilvánosság nem vesz észre, mert nem látjuk egymást mindennap az edzéseken, és nem vagyunk állandóan a helyszínen.”

„Meg akarjuk nyerni. Ez minden más tornán is így van. Valószínűleg nem a legjobb, ha ilyen nagy elvárással lépünk fel, hogy Európa-bajnokok leszünk. Az elvárás már most is az, hogy jobban teljesítsünk, mint az elmúlt években, és a szurkolóink is izgatottak, hogy hazai pályán zajlik a torna. Ez csak a második alkalom, hogy Németország Európa-bajnokságnak ad otthont. A játékosoknak és nekem is mint menedzser egyedülálló lehetőség, hogy hazai pályán vehetünk részt egy tornán. Van benne nyomás, de még inkább öröm” – idézi Nagelsmannt az uefa.com.

A német szövetségi kapitány végezetül rátért az Eb esélyeire. „Van néhány nagyon izgalmas csoport. A B-csoport és a D-csoport is rendkívüli izgalmakat tartogat. Mi is szép csoportot kaptunk Skóciával, Magyarországgal és Svájccal, sok Bundesliga-játékossal és sok Premier League-játékossal. Ez a három csapat kiválóan szerepelt a selejtezőben, különösen Svájc. A Skócia elleni mérkőzés minden bizonnyal rendkívül érzelmes nyitó meccs lesz Münchenben – kezdte az értékelést Nagelsmann. A kérdező ezt követően Magyarországra terelte a szót, emlékeztetve az edzőt arra, hogy a németek az utóbbi három mérkőzésen nyeretlenek a mieink ellen. – Reméljük, más teljesítményt nyújtunk majd, mint az elmúlt három mérkőzésen. Tudjuk, hogy a magyaroknak nagyon jó csapatuk van. Sok olyan játékosuk van, akik most a Bundesligában és a Premier League-ben játszanak. Vannak olyan játékosaik is, mint Willi Orbán és Gulácsi Péter, akiket én magam is edzettem. Tehát nem kis ellenfél. Más oldalunkat kell megmutatnunk, mint a legutóbbi három alkalomkor.”

A házigazda Németország Skócia ellen kezdi meg szereplését, a második fordulóban Magyarországgal mérkőzik meg Stuttgartban, a csoportkört pedig Frankfurtban zárja Svájc ellen.

NÉMETORSZÁG

Kapusok: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország),

Védők: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Brighton – Anglia), Ilkay Gündogan (FC Barcelona – Spanyolország), Toni Kroos (Real Madrid – Spanyolország), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal – Anglia), Thomas Müller (Bayern München), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország